Debido a mi trabajo en el mejores cascos de bicicleta de carretera guía del comprador, miro muchos cascos. A medida que ese volumen de opciones pasa por mis manos, una de las cosas que resulta obvia es cuán estratificados están los cascos modernos para bicicletas de carretera. A diferencia del límite de peso de las bicicletas de la UCI, no existe un límite de peso inferior para los cascos y cada marca puede innovar en la forma que tenga sentido. En la parte superior de la gama, algunos optan por la aerodinámica, otros por una ventilación ligera.

En este caso, el casco Lazer Z1 es el casco de escalador por excelencia de la marca. Se encuentra junto al enfoque aerodinámico. Vento Kineticore en la alineación, pero hasta ahora el Vento ha tenido algo que el Z1 no tiene. Aunque el Vento ha estado disponible desde 2022 y hemos visto varios cascos Lazer de menor especificación obtenerlo, solo ahora el Z1 recibe el tratamiento Kineticore. Sin embargo, Kineticore no es el único cambio y el último Z1 llega al mercado como uno de los cascos de bicicleta de carretera más ligeros, si no el más ligero, disponibles.

Si prefiere los cascos ligeros y aireados, el Z1 podría ser justo lo que está buscando. Continúe leyendo para ver mi experiencia con el Z1 y decidir si es hora de comprar un nuevo casco liviano para su conducción de verano o incluso de invierno.

Si busca diferencias en el Z1 actualizado, comience por el interior, donde encontrará Kineticore en lugar de MIPS.

Diseño y estética

Mientras trabajaba en el artículo de noticias que cubría el lanzamiento de este nuevo casco, pasé una cantidad considerable de tiempo tratando de descubrir qué es nuevo y qué no. La diferencia más obvia está en el interior del nuevo Lazer Z1 Kineticore. Es allí donde las cosas comienzan con un cambio de la conocida tecnología de impacto rotacional MIPS al sistema Kineticore patentado por Lazer.

Si bien las tecnologías MIPS modernas han recorrido un largo camino, el Lazer Z1 MIPS era nuevo en 2020. El MIPS que usaba el casco surgió de una época en la que MIPS significaba una capa entre la espuma dura y el acolchado que cubría todo el casco. Aunque el resultado final de crear un plano de deslizamiento que permita que el casco se mueva alrededor de la cabeza en un accidente no ha cambiado, el estilo antiguo no fue amado universalmente. Algunas personas no lo notaron mucho, pero otras señalaron con razón que hacía que los cascos retuvieran el calor y podían engancharse en el pelo largo. Sin embargo, en lugar de saltar a una versión moderna, Lazer desarrolló su propia solución, que lanzó en 2022 y que ahora está disponible en el Z1.

Kineticore logra lo mismo que MIPS pero no hay ninguna capa adicional. En cambio, el EPS (poliestireno expandido) tiene bloques de espuma con grandes canales entre ellos moldeados directamente en su estructura. La idea es que, en caso de accidente, los bloques de EPS se rompan y se deformen. Mientras eso sucede, absorberá energía y permitirá que su cabeza gire dentro del casco según sea necesario.

Por supuesto, el cambio de MIPS a Kineticore también significa una reinvención necesaria del sistema de acolchado utilizado con el nuevo Lazer Z1 Kineticore. La versión anterior constaba sólo de una almohadilla para la frente delantera y una almohadilla trasera simple en forma de “Y” en la parte superior de la cabeza. La última versión utiliza un diseño más sofisticado similar al que puedes encontrar en el Vento Kineticore. Hay un par de tiras acolchadas a lo largo de la parte superior de la cabeza más una almohadilla central en forma de “U” que se extiende de adelante hacia atrás. En comparación con el Vento, el acolchado es mucho más delgado, pero ambos cascos comparten una almohadilla frontal flotante.

El diseño de la almohadilla frontal es indicativo de cómo se combinan todos los diseños en su conjunto. Por ejemplo, una almohadilla frontal flotante permite que el flujo de aire ayude a secarlo cuando está empapado de sudor, pero tiene que haber algo detrás. En este caso, Lazer confía en la ventaja inherente del flujo de aire de Kineticore. En lugar de una sección sólida de EPS, encontrará seis bloques Kineticore dispuestos para permitir el flujo de aire pero también absorber energía en la frente. La otra capa de material entre el acolchado y el EPS es otro ejemplo más de la profunda integración de tecnologías.

Directamente detrás de la almohadilla frontal flotante encontrará parte del diseño Lazer Advanced RollSys. En lugar de una base trasera que flota separada del resto del casco y cuenta con un dial en la parte trasera, Lazer integra todo el sistema de retención. El soporte trasero no tiene un ajustador directo, pero un dial Rollsys se encuentra en la parte superior del casco y, cuando se aprieta, tira de un par de “líneas” de plástico grueso. Esas líneas pasan a través de la base trasera antes de expandirse hasta convertirse en una pieza plana que se encuentra detrás de la almohadilla delantera. El apriete Rollsys tira desde la parte delantera del casco y solo aprieta la cuna trasera por poder. También hay un ajuste vertical del soporte trasero que es independiente.

Si bien Rollsys no es un concepto nuevo, esta versión del Z1 tiene una versión actualizada. El dial se ha movido hacia atrás y el engranaje helicoidal que alimenta el sistema ahora está cerrado y protegido. Parece ser tanto una mejora aerodinámica como una actualización de confiabilidad, aunque Lazer no hace ninguna afirmación en ninguno de los frentes. De hecho, vale la pena señalar que, a diferencia de Giro de Aries la única afirmación aerodinámica que hace Lazer es que el casco “tiene en cuenta la aerodinámica”.

Para quienes la aerodinámica es de suma importancia, hay que tener en cuenta los accesorios. Como antes, Lazer tendrá disponible un Aeroshell que funciona con el nuevo Z1. Todavía no hay una afirmación aerodinámica específica, pero dado que cubre la mayor parte de la ventilación, tiene que ayudar, ¿verdad? Afortunadamente, es lo suficientemente económico como para que no te duela si quieres comprarlo solo el día de la carrera. El resto del tiempo puedes usarlo para viajes lluviosos y también está el accesorio LED universal que se monta en la parte trasera y agrega visibilidad para esos mismos viajes lluviosos.

En el exterior del Z1 Kineticore también hay cambios respecto a la versión anterior pero son mucho más sutiles. Lazer hace referencia a un “nuevo diseño agresivo”, pero detectar las diferencias en el exterior blanco, negro mate, azul cósmico, gris puerto, rojo metálico o naranja flash requerirá una mirada de águila. En realidad, hay una serie de pequeños cambios en los detalles, pero no está claro si hay una razón específica detrás de algo fuera del dial movido de Rollsys. El perfil general sigue siendo casi el mismo.

Actuación

Cualquiera que me conozca le dirá que lo que más me importa es el rendimiento aerodinámico. Puede que no sea el más rápido, pero estoy dispuesto a llegar más lejos. Desde el amanecer hasta el atardecer es solo el comienzo y si me ofreces una buena razón para montar durante la noche, me apunto. Cuando las distancias se extienden así, cada pequeña eficiencia importa y, dado el efecto masivo de un casco aerodinámico, solo hace sentido. Sin embargo, el Lazer Z1 Kineticore complica ese cálculo.

Con un peso declarado de 220 gramos para el tamaño pequeño (mi muestra de revisión pesaba 226 gramos), Lazer ofrece un tipo diferente de eficiencia y se nota. Después de 16 horas en bicicleta de carrera, aceptaré cualquier cosa que me ofrezcan y que reduzca la tensión en mi cuello. Con una ventaja de 27 gramos sobre el siguiente casco más ligero que he probado, el Z1 es una de esas ventajas. Sin embargo, no tienes que andar tanto tiempo, tan pronto como te pones el Z1 Kineticore, es notablemente liviano. Incluso más allá del número real en la báscula, las decisiones que tomó Lazer para llegar allí también tienen ventajas.

MIPS no es una tecnología pesada. Eliminar MIPS no es la forma en que el Lazer Z1 Kinticore adelgaza y si comparas el peso anterior con el peso actual, los dos son prácticamente idénticos. En realidad, parecería que la nueva versión es un poco más pesada y reducir el Z1 Kineticore al peso indicado requirió algo de trabajo. Cabe destacar que el trabajo llegó en las correas.

La vista frontal del casco actualizado es ligeramente diferente, pero todavía no hay reclamo aerodinámico y mucha ventilación.

El Lazer Z1 utiliza correas más ligeras con menos material y sin divisores de correa de plástico duro. ¿Cambia enormemente el peso del casco? Por supuesto que no, estamos dividiendo los pelos aquí, pero así es la naturaleza de ahorrar unos pocos gramos. Sin embargo, también existen otras ventajas.

Las nuevas correas Z1 quedan justo al costado de mi cara. No hay material agrupado, no hay espacios y el material adicional para el ajuste permanece igual de plano y ordenado. No puedes ajustar la posición de la correa debajo de la barbilla pero, al menos para mí, es perfecta y no es necesario.

Tampoco soy sólo yo quien se beneficia de las nuevas correas. Si bien a mí me preocupa la eficiencia, también lo hace Lazer como fabricante. Menos material utilizado es siempre un beneficio ambiental y Lazer se apoya en eso con un porcentaje de contenido reciclado. Desafortunadamente, la marca no menciona cuánto, así que asumiré que no es una cantidad enorme. Aun así, creo que es algo positivo.

La característica del Lazer Z1 que menos me gusta es el diseño de Rollsys. Sospecho que el diseño es parte del ADN de Lazer (también existe una variación en el Vento) en este momento y se ve como un diferenciador del producto. Desafortunadamente, si bien la diferenciación es buena, no veo ningún beneficio real para el usuario final. Lazer menciona que deja más espacio para el cabello largo en la parte trasera, excepto que el soporte trasero no tiene una cantidad generosa de espacio en la parte trasera. Trek, por ejemplo, utiliza un dial BOA y tiene mucho más espacio para el cabello en el soporte trasero. Lazer también habla de cómo el diseño de Rollsys crea un sistema de ajuste de 360 ​​grados. Excepto que POC tiene un sistema similar, con una cantidad similar de espacio para el cabello, y no te hace reconsiderar cómo ajustas un casco.

A pesar de esos problemas, mi mayor problema con Rollsys no es un problema real. Lo que quiero decir es que es más conceptual. Lo que hace que el Lazer Z1 Kineticore sea fantástico es lo liviano que es y esa característica eclipsa todo lo demás. Lazer afirma que la ventilación del Z1 es en realidad un 3% superior a la de no usar casco, pero apenas se nota en comparación con otros cascos aireados. También hay una calificación de cinco estrellas de Virginia Tech, pero otros cascos también la igualan. Lo que hace que sea un placer usar el casco es que es el más liviano y me cuesta creer que Rollsys sea más liviano que un sistema de dial trasero. Si vale la pena ahorrar gramos usando correas más ligeras, ¿no debería valer también la pena deshacerse de un dial demasiado complejo en la parte superior del casco? Quiero ver qué puede hacer Lazer sin aferrarse a un diseño heredado.

Veredicto

Estoy revisando un casco liviano y muy ventilado en invierno. Lamentablemente, eso significa que no puedo decirte exactamente cómo goteará el sudor en tus salidas más calurosas. Afortunadamente, en esta situación, Estados Unidos está teniendo un invierno cálido, así que puedo decirte que la sensación del aire fluyendo sobre tu cabeza es excelente. También he escalado lo suficiente con este casco como para saber que aprecio el flujo de aire detrás de la almohadilla frontal para la frente. Sin embargo, al cambiar de casco a otro, no es el flujo de aire lo que noto.

La mejor característica, la característica que noto de inmediato, es el diseño liviano. Justo detrás de eso hay un ajuste que considero perfecto. Mientras estoy sentado aquí escribiendo esto, estoy cambiando los cascos de un lado a otro solo para asegurarme. Efectivamente, incluso sentado en una silla cómoda, el peso se nota y es un placer. Además de eso, las correas quedan justo donde las quiero, sin material adicional que se mueva y el soporte trasero abraza la parte posterior de mi cabeza exactamente como quiero.

A pesar de que desearía que Lazer no hubiera usado Rollsys para este casco, soy un fanático. Este es el único casco que he probado y que me hace considerar seriamente andar sin casco aerodinámico este verano. Si ya prefieres un casco ligero y aireado, este es uno de los mejores.