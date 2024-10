Van Rysel ha causado sensación en el mundo del ciclismo de ruta este año con una bicicleta con la que todos ahora están muy familiarizados en el RCR, así como una gama de nuevos kits de ciclismo.

Llevo más de un año probando un chaleco de la gama de ropa de la marca, el Waterproof Gilet Racer.

Un chaleco o chaleco de ciclismo es una excelente incorporación a cualquier guardarropa de ciclismo y puede agregar comodidad y calidez adicional en condiciones de frío y frescor. La oferta de Van Rysel utiliza un material más grueso en la parte delantera que algunos chalecos superligeros que apenas existen y, como sugiere el nombre, ofrece algunas propiedades a prueba de viento. Me gusta esto dado el precio, simplemente obtienes un poco más de protección por tu dinero. Es mejor tenerlo contigo y quitártelo, que no tenerlo y pasar demasiado frío, que es mi filosofía para la mayoría de las equipaciones de ciclismo.

El chaleco se puede encontrar por 34,99 £ / 40 €. Lo cual creo que cualquiera puede considerar un precio de ganga. En cuanto al tema de la disponibilidad, actualmente no puedo encontrar el chaleco a la venta en EE. UU. o Canadá, pero el equipo Van Rysel se vende a través de las tiendas Decathlon. Decathlon es un gran minorista, así que tal vez los lectores de EE. UU. observen este espacio. Me ha impresionado su rendimiento y creo que es una buena incorporación a cualquier vestuario ciclista.

He estado probando chalecos constantemente durante más de un año y puedes leer sobre algunas de mis mejores opciones en mi guía de los mejores chalecos ciclistas.

El chaleco Van Rysel está entallado, pero no es muy ajustado ni atrevido

Los paneles cortavientos dan paso a una malla ligera en el panel trasero que ayuda a la transpirabilidad.

Diseño y Estética

No hay nada extraordinario en el diseño del chaleco: es funcional y sencillo, pero hace muy bien su trabajo. Está fabricado con una mezcla de poliéster, elastano y poliuretano. La parte delantera y los laterales del chaleco están compuestos de un material más grueso para mantener a raya el viento, según el nombre del chaleco (un poco tosco). Para la espalda, Van Rysel ha utilizado un material de malla ligero para permitir cierta transpirabilidad; encontré que esto funciona bien para los esfuerzos más duros del otoño. Equilibra muy bien el chaleco y lo hace ideal para usarlo durante todo el año.

Me cuesta ver el valor de los chalecos pequeños, fáciles de empacar, pero que a veces apenas se ven. Se trata de una prenda que añadirá algo de protección y calidez si la usas para un descenso en verano o para usarla como capa en otoño.

La marca es sutil y discreta, hay una marca denominativa de Van Rysel ligeramente reflectante en el pecho y en la parte superior del cuello, junto con un par de guiones verticales reflectantes, y eso es todo.

Tres bolsillos de malla de buen tamaño pueden contener una buena cantidad (vea la imagen a continuación) y tampoco retendrán agua si realmente queda atrapado bajo la lluvia, ya que están construidos con malla. No son elásticos, pero la forma en que están cosidos hace que mantengan bastante bien su forma cuando están llenos. Hay una funda para la cremallera en el cuello y el dobladillo que es un poco rígida debido a la forma en que está cosida, ciertamente no es un factor decisivo de ninguna manera, pero ajustar las solapas sobre la cremallera no es muy fácil. Probablemente sea mi única pequeña queja con el chaleco.

El interior del cuello tiene una capa adicional de malla suave para mayor comodidad y lleva el lema “diseñado en Flandes” que usa Van Rysel, aunque el chaleco está fabricado en China.

Eso es todo para el chaleco, mido alrededor de 176 cm y 65 kg y probé una talla pequeña, diría que es fiel a la talla. El corte del chaleco es entallado y no tiene demasiada solapa, pero hay espacio suficiente para algunas capas debajo y permite algo de elasticidad. Ciertamente no es tan ajustado como el chaleco Spatz BurnR2 y no es muy ajustado. Generalmente prefiero un ajuste más ajustado, pero si te gusta un ajuste más amplio, sube una talla.

Unas sencillas marcas reflectantes en la parte trasera del chaleco simplifican las cosas.

Este es mi teléfono, un par de guantes de invierno más grandes y dos geles. Los bolsillos son espaciosos pero tampoco caen mucho.

Actuación

El chaleco de carreras cortavientos me ha funcionado muy bien. Debo dejar claro que no es una prenda impermeable, realmente no es la elección adecuada para la lluvia, así que descártalo. Si conduces con fuerza, te bastará con un ligero rocío o una ducha, pero eso es todo. Para los días más secos, será una excelente opción para una amplia gama de condiciones dependiendo de lo que esté haciendo.

El ajuste y el corte son buenos. No hay holguras en los lugares equivocados ni diseño deficiente en ninguna parte. Si no estuviera en forma, no sería un comienzo para mí. La parte trasera de malla ligera podría ser un punto débil en cuanto al ajuste debido a su material fino, pero en general mantiene bien su forma.

Lo he usado con mayor frecuencia con capas base de diferentes pesos, camisetas de manga corta y calentadores de brazos y también en temperaturas más frías, y me ha hecho sentir cómodo y mantenido mi temperatura central. Cuando bajas el martillo, la parte trasera de malla te ayuda a respirar y deja escapar algo de calor. Para conducción dura o carreras, no tendría problemas para usarlo en un solo dígito. Para paseos de otoño más estables, una capa base más gruesa o un maillot combinado te mantendrán abrigado.

En un clima más cálido, puede ser demasiado cuando el sol realmente comienza a brillar, pero hace suficiente calor como para ser un amigo bienvenido en una parada en un café, al comenzar un descenso más largo o si terminas parado en un evento. si quieres algo que ponerte para mantenerte abrigado. Su versatilidad significa que agrega mucho valor para mí, parte de la razón por la que es mi mejor opción económica en este momento.

El cuello está ligeramente levantado, aunque la cremallera cosida plana en la parte superior queda un poco rígida cuando la doblas sobre la cremallera.

Valor

Muchos equipos Van Rysel tienen precios competitivos y el chaleco de carreras cortavientos no es una excepción. Por 34,99 £ / 40 €, creo que es justo considerarlo una ganga. Ha demostrado estar bien hecho durante varios meses y se ha lavado bien. No es una pieza liviana y apenas visible que limita el uso y tiene tres bolsillos bien diseñados. Teniendo en cuenta que algunos chalecos con especificaciones equivalentes en el mercado cuestan el doble o más, creo que es dinero bien gastado si buscas un buen chaleco.

No hay el mismo nivel de acabado, telas más caras o características adicionales como cremalleras bidireccionales, por ejemplo, que tienen las opciones más caras, pero no las esperaría a este precio.

Veredicto

Un chaleco útil, que se ajusta bien y es funcional, que hace lo que promete. Es un kit asequible y eficaz y en todas mis pruebas no ha surgido ningún problema ni defecto de diseño, aparte de las solapas de la cubierta con cremallera un poco incómodas y su nombre torpe.

Van Rysel generalmente goza de reputación por ofrecer equipos de ciclismo asequibles y de buena calidad, como lo demuestra la buena experiencia que tuve con su casco FCR este verano. El chaleco de carreras cortavientos refuerza esta reputación.