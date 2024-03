La primavera está oficialmente aquí, aunque no necesariamente lo parece mientras escribo esto, y todavía me pongo un par de chanclos cuando salgo por la puerta en bicicleta en este momento.

He probado una amplia gama de cubrezapatillas para nuestra guía de los mejores cubrezapatillas de ciclismo y sigo haciéndolo, probando nuevos modelos y viendo qué funciona y para qué condiciones y rangos de temperatura. Después de varios meses de pruebas, estoy listo con mi revisión completa de los cubrezapatos Nalini B0W.

Los cubrezapatos B0W de Nalini son unos cubrezapatos ligeros con forro polar y un revestimiento DWR. Se ponen y se cierran en la parte trasera con una cremallera y, para mí, son para uso en carretera, aunque probablemente podrías usar una cala de MTB en la gran abertura del zapato. Me he llevado muy bien con ellos durante todo el invierno y, cuando no uso un peso más pesado para temperaturas bajo cero o condiciones muy húmedas, se han convertido en mi pareja preferida durante los últimos meses.

Para mí, se combinan con cubrezapatos como los botines Sportful Fiandre y los Assos GT Ultraz de mi guía en términos de peso y estilo, con una excelente combinación de calidez, ajuste y calidad.

Los cubrezapatos B0W son elegantes y se ajustan bien.

Diseño y Estética

Los detalles reflectantes en la parte trasera funcionan bien y las pinzas del tobillo se mantienen bien en su lugar.

En cuanto a la estética, es una configuración bastante sencilla para las Nalinis. Son negros y cuentan con un logo reflectante de Nalini en la parte exterior de cada pie. Hay una lengüeta reflectante de buen tamaño en el talón y una solapa con cremallera. También crean cierto contraste las zonas de agarre de goma de color gris claro en las punteras y las presillas bajo los pies. El color oscuro y los logotipos sutiles significan que deberían combinar bien con una amplia gama de equipaciones de ciclismo. Los cubrezapatos se ofrecen en tallas incrementales de calzado de la UE, desde la 38-39 hasta la 46-47 de la UE.

Los cubrezapatos están fabricados en Italia y fabricados con una mezcla de poliamida, poliéster y elastano. La costura principal en el centro de cada cubrezapato está sellada y, aunque el material en sí es fino, el interior es suave y lanudo. La cremallera es una unidad YKK sellada e impermeable que termina en una agradable y ancha pinza elástica en el tobillo.

Tienen un revestimiento DWR; manténgalos bajo el grifo abierto y el agua goteará maravillosamente. La abertura de la cala expuesta debajo del pie y las secciones de malla de la puntera son ligeramente translúcidas y te dejarán con los pies mojados en paseos más mojados, especialmente si te rocía un ciclista en la rueda delantera trasera.

Actuación

El rendimiento ha sido excelente en todas las áreas excepto en una para los B0W. Son livianos y ofrecen una cantidad engañosa de calidez para su peso, pero se despegarán bajo una lluvia intensa o cuando se los exponga a un rocío prolongado en la carretera.

Lo que he llegado a valorar de ellos es su excelente corte y ajuste y lo que aportan cuando quieres un cubrezapatos que sea un poco más ligero y rápido pero que mantenga tus pies calientes sin volumen. El ajuste es ceñido y los cubrezapatos se ajustan muy bien a mis zapatos y la banda elástica ancha en el tobillo significa que se mantienen exactamente donde deben. Teniendo en cuenta que no son muy ajustados ni elásticos, creo que esto se debe a un corte y un diseño general bien ejecutados. No me gustan los chanclos holgados o arrugados y este par siempre ha lucido ordenado y elegante a pie.

Los he usado en un solo dígito durante horas y han hecho un buen trabajo manteniendo mis pies calientes en condiciones en las que esperaba que las cosas se pusieran frías dado su peso ligero. Mantuvieron mis pies calientes y son perfectos para un recorrido más duro cuando quiero un poco menos de volumen y un poco de ahorro de peso en comparación con una opción más voluminosa. Su ajuste elegante y sin arrugas también contribuye a ello.

Estos cubrezapatos no ofrecen una excelente protección contra el clima húmedo, aunque tienen un revestimiento DWR y resisten el rocío y la lluvia ligera. En mi prueba en estas condiciones, los cubrezapatillas tardaron menos de una hora en saturarse con lluvia ligera y en carreteras muy mojadas cuando viajaba con un grupo sin guardabarros. Entonces, si conduces bajo la lluvia, te recomiendo que elijas un par de cubrezapatos más resistentes o de neopreno. Para mí, los cubrezapatos no son realmente para eso.

Creo que la sección delgada de los dedos podría ser un punto débil potencial a largo plazo si eres un poco desgarbado al entrar y salir o si caminas mucho, aunque todavía está totalmente bien en mi propio par.

Hay un único logotipo de Nalini en cada pie.

Veredicto

Si estoy haciendo un recorrido más duro en el frío donde quiero ser rápido o un recorrido más suave en primavera cuando está mayormente seco, estoy recurriendo a estos cubrezapatillas en este momento. Se enfrentarán bastante bien a las salpicaduras y a la lluvia ligera, pero sucumbirán a muchas salpicaduras o lluvias intensas.

Se han usado y lavado bien y el revestimiento DWR todavía está bien. Me los pongo y no tengo que volver a pensar en ellos ni subirlos porque se han resbalado.

Puede que estén en el extremo más caro del espectro, pero están bien hechos y lucen elegantes cuando los usas. Si buscas un cubrezapatillas más ligero para la primavera o para andar más rápido, vale la pena echarle un vistazo.

Cuadro de mando y notas de prueba.