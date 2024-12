El Vittoria Corsa N.Ext, que se pronuncia simplemente Corsa Next, se lanzó en 2022, antes de la nueva línea Corsa Pro. En aquel entonces, fue el primer neumático de la línea Corsa que presentaba una carcasa de nailon en lugar de la carcasa de algodón normal que adornaba la línea Corsa.

La idea era cerrar la brecha entre el resistente neumático de carrera Corsa Control y la oferta Rubino Pro para toda la temporada. Gran parte de la tecnología de la banda de rodadura es la misma que la de la gama Corsa, con una combinación de grafeno y sílice. Está diseñado para ser rápido y duradero.

En términos de precio, son inferiores a la gama Corsa Pro de neumáticos de carreras de carretera, pero su rendimiento en algunos casos es mejor, como descubrimos en nuestra prueba de resistencia a la rodadura en laboratorio frente a los mejores neumáticos para bicicletas de carretera del mercado. Entonces, ¿dónde encajan estos en el mercado actual de neumáticos? ¿Debería optar por estos en lugar de la línea Corsa Pro u otros neumáticos sin cámara para bicicletas de carretera?

Diseño y especificaciones

La principal novedad del Corsa N.Ext frente a cualquiera del resto de la gama Corsa es la ausencia de paredes color tostado y de la famosa carcasa de algodón. En su lugar, Vittoria ha utilizado una carcasa de nailon de 100 TPI debido a su alta longevidad en comparación con el algodón. Hay una compensación, que es que el nailon no es tan flexible, por lo que supuestamente no es tan suave para andar ni tan rápido para rodar, especialmente sobre superficies más rugosas donde una mayor deformación puede ayudar a la resistencia a la rodadura.

En total, se utilizan cuatro capas de carcasa de nailon debajo de la banda de rodadura, tres de ellas en las paredes laterales. La variante con cámara del neumático utiliza una capa menos en cada sección debido a que no necesita retener aire. Se utiliza un talón de neumático Zylon no elástico para evitar el escape de aire al montar los neumáticos sin cámara.

¿Qué es el TPI?

La banda de rodadura utiliza la misma tecnología que la línea Corsa Pro, utilizando grafeno y sílice. El grafeno se utiliza desde 2015 en los neumáticos Corsa de Vittoria, debido a que hace que la banda de rodadura ruede más rápido, tenga más agarre y sea más duradera. Agregar sílice a esa mezcla tiene como objetivo mejorar aún más todos estos aspectos y mejorar la protección contra pinchazos.

De hecho, el N.Ext fue el primer neumático Vittoria que contó con sílice y allanó el camino para su inclusión en la línea Corsa Pro. La sílice está más presente en el centro de la banda de rodadura, mientras que el grafeno está más presente en las paredes laterales. Para aumentar aún más la protección contra pinchazos, se utiliza un cinturón contra pinchazos en el centro del neumático, debajo de la banda de rodadura.

En términos de especificaciones, el Corsa N.Ext está disponible en tamaños de 24 a 34c en incrementos de 2 mm; sin embargo, solo los modelos 28c y superiores son compatibles sin gancho con ETRTO (Organización Técnica Europea de Llantas y Llantas). Puede refrescarse sobre lo que significan los estándares ETRTO aquí, pero lo que es importante saber es que si sus ruedas no tienen ganchos, no debe usar estos neumáticos de menos de 28 mm.

Una característica interesante que ahora muestra Vittoria es la huella de carbono de sus neumáticos. Dice que usar el Corsa N.Ext durante 42 km compensa el carbono para fabricar un neumático de 28c. Curiosamente, esto es un poco más alto que el tamaño de las opciones Cotton Corsa.

Actuación

El primer paso es siempre el montaje de neumáticos, y los Vittoria Corsa N.Ext presentan una dificultad media en este sentido. Colocar el talón inicial en la llanta fue fácil, pero lograr que la parte final del segundo talón se volteara requirió un poco de esfuerzo. Sin duda, se requiere más esfuerzo que el Corsa Pro Control. Sin embargo, lograr que los neumáticos alcanzaran la presión adecuada se logró con solo una bomba de oruga y el asiento fue muy fácil. Sentados sobre las ruedas Shimano RS170 que utilicé para las pruebas, con 23 mm externos y 17 mm internos, los neumáticos tenían 28,2 mm, cerca de los 28 mm anunciados. En nuestras ruedas de prueba de laboratorio, las Hunt 54 Aerodynamicist con 20 mm de ancho interno, obtuvieron 28,9 mm, un mm más ancho que cualquiera de las opciones del Corsa Pro de 28 mm cuando se instalaron en las mismas llantas. Siempre he encontrado que los neumáticos Corsa Pro miden un poco más estrechos de lo anunciado, por lo que es interesante ver que el Corsa N.Ext va en la otra dirección con el tamaño.

De hecho, he tenido la ventaja de utilizar estos neumáticos anteriormente en algunas semanas de entrenamiento en España, por lo que tengo mucha experiencia usándolos en descensos rápidos y suaves, así como cuando llovía allí. Cuando se trata de curvas secas, los neumáticos fueron tan rápidos como cualquier otro que haya usado con un agarre brillante. Es cierto que el clima húmedo en España fue traicionero, pero probablemente tuvo más que ver con la superficie de la carretera que con los neumáticos. Afortunadamente, mis recientes pruebas de invierno en el Reino Unido han permitido realizar pruebas más representativas de eso.

Al igual que con otras pruebas de neumáticos recientes, he aprovechado al máximo el corte de setos que se ha estado realizando, así como el clima húmedo y los caminos sucios y embarrados para poner realmente a prueba el N.Ext. Hasta ahora no he conseguido pinchar, ni siquiera conduciendo entre setos bajo la lluvia, y el desgaste de los neumáticos parece bastante bueno.

Como referencia, recorrí unos 2.000 km en mi set anterior antes de que la banda de rodadura del neumático trasero se desgastara. Sin embargo, una cosa que se nota con el N.Ext es que había un poco más de escombros y pedernal alojados en la banda de rodadura. A menudo me ha pasado esto con los neumáticos Vittoria con banda de rodadura de grafeno y, por lo general, solo se ha convertido en un problema cuando el neumático envejece y se desgasta. Es una buena práctica revisar los neumáticos después de conducir con mal tiempo para eliminar los residuos de la banda de rodadura. Sin embargo, creo que estos son un poco más susceptibles que el Pirelli P Zero Race TLR 4S y el Continental GP5000 AS TR.

Cuando se trata de probar el agarre en carreteras del Reino Unido, el Corsa N.Ext se siente como en casa, ya sea mojado o seco. El dibujo de la banda de rodadura parece casi idéntico al del Corsa Pro Control y parece tener el mismo agarre. Al levantarse del sillín en subidas empinadas y mojadas no se produjo ningún patinaje o deslizamiento de la rueda trasera, mientras que tomar curvas en mojado se sintió tan cómodo con cualquier otro neumático de alta gama que haya usado hasta ahora.

Sin embargo, lo sorprendente de estos neumáticos es cómo se comparan con el Vittoria Corsa Pro Control de gama alta. Los N.Ext son más baratos, pesan sólo 4 g más (307 frente a 303), pero en nuestras pruebas de resistencia a la rodadura fueron alrededor de 3 vatios más rápidos en todas las velocidades y sólo 3 vatios más lentos que los neumáticos de carrera Corsa Pro. Dado que los N.Ext están diseñados para ser más resistentes, lo cual me inclinaría a creer, pesan una cantidad similar, vienen en un rango de tamaño más amplio y tienen el mismo agarre, es difícil justificar el modelo Corsa Pro Control por encima de este. La falta de opciones de paredes color canela es la única diferencia real entre los dos, y los N.Ext son más baratos.

Valor

Como ya se mencionó, los Vittoria Corsa N.Ext son más baratos (£ 10 por neumático en el Reino Unido) que los modelos Corsa Pro. Todavía no son baratos, a £ 71.95, lo que los hace más caros que el Specialized S-Works Mondo, un poco más rápido e igualmente enfocado en la velocidad rápida para todas las estaciones, pero algunos pueden preferir un rango de tamaño más amplio y un peso más bajo.

Dada la muy pequeña resistencia a la rodadura entre el Corsa N.Ext y el Corsa Pro, y un ahorro de peso de 15 g para el Pro, no hay mucho que separe a los dos en ese frente. Sin embargo, el N.Ext es más duradero, presenta más protección contra pinchazos y es más económico. Sí, 3 vatios por neumático, 6 vatios por juego, es una cantidad significativa y las diferencias marginales pueden importar. Prefiero optar por el Corsa Pro que por una polea de gran tamaño y los neumáticos son más baratos. Sin embargo, como dice el refrán, “para terminar primero, primero hay que terminar”.

He tenido muchos buenos resultados en carreras arruinados por pinchazos con neumáticos bastante nuevos. Además, con un ahorro de 6 vatios que se traduce en un pequeño ahorro de tiempo en más de 100 millas, un pinchazo le costará mucho más tiempo.

Dados los niveles de rendimiento, agarre y durabilidad del Corsa N.Ext, creo que es una opción de neumático brillante y la elección sensata de la línea Corsa de Vittoria.

Veredicto

Los Vittoria Corsa N.Ext son posiblemente la mejor oferta de neumáticos de Vittoria. En términos de resistencia a la rodadura, superan al Corsa Pro Control, más resistente, aunque sólo están un poco por detrás del Corsa Pro. Lo logran siendo más baratos, pesando una cantidad similar y teniendo mejor resistencia a los pinchazos y durabilidad.

Todavía no son baratos, pero ofrecen un excelente equilibrio entre rendimiento, resistencia y agarre en las curvas por el precio. Para aquellos que buscan un neumático rápido que les permita superar todos los diferentes climas y condiciones, el Corsa N.Ext es una opción sólida. La única razón para no optar por estos es si utiliza neumáticos con paredes laterales que no sean negras.