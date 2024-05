Ridley ha ampliado su gama de modelos todoterreno Grifn con la incorporación de tres nuevos modelos. Una de ellas es la nueva bicicleta eléctrica E-Grifn, que se encuentra junto a la Grifn RS y la Grifn A.

ciclismonoticias Asistió recientemente al lanzamiento de Grifn RS y E-Grifn. Puede leer un desglose completo sobre las nuevas bicicletas en nuestra noticia, así como mi primera reseña del Grifn RS.

Parece que Ridley quiere mantener la sensación bastante natural con la nueva E-Grifn, su primera bicicleta eléctrica. La marca cree que la bicicleta eléctrica todo terreno era la categoría adecuada para lanzar su primera bicicleta eléctrica, ubicándose en un espacio más libre dentro del saturado mercado de bicicletas eléctricas y e-MTB.

En resumen, Ridley no quería una bicicleta eléctrica que pareciera una motocicleta. Se trata de una bicicleta eléctrica ligera, ágil y con una sensación más natural que proporciona asistencia electrónica pero conserva la sensación de conducción y el ADN de Grifn. Utiliza el sistema de propulsión Mahle X20 que presenta un ajuste personalizado para el E-Grifn. Pude probar el E-Grifn tanto en configuraciones de carretera como de grava, al igual que hice con el Grifn RS en el lanzamiento de los nuevos modelos Grifn en España el mes pasado.

El E-Grifn estará disponible en tres configuraciones de carretera y cuatro de grava. Los precios comienzan en 5.499 € y llegan hasta 7.999 €. Las opciones de carretera y gravel están disponibles con ruedas de carbono de Forza y ​​DT Swiss y una combinación de grupos electrónicos y mecánicos Shimano y Sram.

La Grifn recibió un impulso 'E' y es la primera bicicleta eléctrica de Ridley.

Diseño y Estética

La E-Grifn será adecuada si quieres una bicicleta eléctrica de aspecto más natural.

Me gustó mucho el aspecto de mis bicicletas de carretera y gravel Grifn RS. El tubo diagonal es uno de los más delgados que he visto en una bicicleta eléctrica de gravel o de carretera. Ciertamente, es más delgado que el Specialized Turbo Creo 2 que probé el año pasado y se relaciona con la sutil estética electrónica general. No me sorprendería que el hecho de que se trata de una bicicleta eléctrica pasara completamente desapercibido para algún ciclista si esta bicicleta estuviera entre un grupo de bicicletas. Esto no quiere decir que sea necesario que las bicicletas eléctricas no parezcan bicicletas eléctricas (me niego a decir bicicletas acústicas, amigos), no tiene absolutamente nada de malo. Pero es un testimonio de lo que ahora se puede lograr con las construcciones de bicicletas eléctricas con barra abatible: pueden verse muy limpias y discretas.

Entonces, para el E-Grifn, obtienes la misma geometría, pero algunos detalles cambian en el marco debido a la inclusión de ciertas características electrónicas. Los soportes del tubo superior y del tubo inferior se eliminan, debido, creo, a la inclusión de la batería montada en el tubo inferior y la unidad de control montada en el tubo superior. Puede ejecutar una configuración de transmisión 1x o 2x en modo eléctrico y mecánico y también puede instalar guardabarros, una opción útil.

En cuanto a la electrónica, como se mencionó, la batería está montada en el tubo inferior y hay una unidad de control en el tubo superior que se usa para encender el sistema, alternar modos y verificar la duración de la batería. También cuenta con aprendizaje automático y tecnología de inteligencia artificial para adaptarse al ciclista con el tiempo. Luego están los e-Shifters montados en el manillar que te permiten desplazarte por los modos; yo me encontré usándolos la mayor parte del tiempo. Piense en las palancas de cambio Shimano sprint o Sram blip, pero para sus modos electrónicos.

La unidad motriz que reemplaza el buje de la rueda trasera es inalámbrica gracias a AMC (conexión automática del motor), lo que significa una apariencia limpia y sin enchufes ni cables. El buje se acopla con un “tapón” en la puntera del lado opuesto al de transmisión, lo cual se logra fácilmente. El buje es compatible con todas las ruedas libres y grupos de hasta 13 velocidades. Mahle también ofrece un buje delantero para que todo coincida, lo cual me gusta mucho. Simplemente por el hecho de que se han tomado la molestia de garantizar que los bujes de los ciclistas coincidan. Es un pequeño detalle pero te dice un poco sobre la marca.

El sistema Mahle X20 utiliza un motor montado en el cubo, pero no podría ser más fácil meter y sacar la rueda.

En el evento de lanzamiento, Ridley explicó que “no quería una motocicleta”. En términos simples, no quería terminar con una bicicleta eléctrica que pareciera que te llevaba a dar un paseo. Este puede ser el caso de algunas bicicletas eléctricas con barra abatible, especialmente cuando están en modo turbo. Creo que el objetivo del E-Grifn es que los ciclistas sigan sintiendo que están haciendo un esfuerzo al andar en bicicleta.

Probé un E-Grifn en forma de grava que incluía una transmisión Rival AXS 1×12, ruedas de carbono Forza y ​​neumáticos Terreno Dry Endurance de 35 mm. Esta bicicleta también presentaba el mismo manillar integrado Forza Cirrus Pro que la Grifn RS y me llevé bien con ella.

Mi bicicleta de prueba E-Grifn de carretera presentaba una configuración casi idéntica, pero en su lugar estaba equipada con un grupo Ultegra di2 y usaba neumáticos Corsa Pro de 28 mm.

La unidad de control Mahle utiliza un sensor de luz ambiental para controlar el brillo de los LED.

Actuación

La Grifn ofreció un rendimiento sólido durante el tiempo que pasé conduciéndola y rápidamente tuve la impresión de que es una bicicleta todoterreno muy capaz. Hablé de esta parte de la plataforma en mi primera revisión del Grifn RS, por lo que aquí me centraré en las características más específicas de los vehículos eléctricos.

Para comenzar, vincular mi bicicleta con la aplicación Mahle, vincular mi cuenta Strava e incluso vincular mi monitor de frecuencia cardíaca se realizó sin problemas y rápidamente. La parte que me llevó más tiempo fue determinar cuál era mi bicicleta en la aplicación, ya que estaba rodeado de bicicletas eléctricas Grifn que aparecían en la lista. La aplicación ofrece personalización de mapas para diferentes terrenos y mucho análisis, aunque no tuve tiempo suficiente para explorar todo. He incluido algunas capturas de pantalla a continuación.

En la presentación de la bicicleta, la sensación del sistema X20 se describió como “como si alguien te empujara por detrás” y creo que estoy de acuerdo con esto. Mientras andaba en bicicleta, descubrí que el sistema brinda asistencia de manera suave y solidaria. Es particularmente suave en carretera conduciendo en grupo y un poco más notorio conduciendo fuera de la carretera. Al acelerar al salir de una curva lenta sobre grava, por ejemplo, sientes que el sistema se activa y te ayuda, lo que te hace sonreír, pero en la carretera con aceleraciones menos bruscas, a menos que realmente estés yendo a por ello o acelerando desde Velocidad muy lenta, las cosas son muy suaves.

De hecho, a veces era desarmante, especialmente andar en grupo con otras personas en bicicletas eléctricas. A veces era difícil notar la asistencia, tal era su suavidad hasta que apagué mi sistema montando con un ciclista en una bicicleta de carretera estándar cuesta arriba. Entonces el esfuerzo te llega a casa. Si quieres una bicicleta eléctrica de carretera o gravel pero aún así quieres que se sienta como una bicicleta de carretera normal y que la asistencia electrónica no ahogue tu esfuerzo, te gustará el sistema X20.

Los puntos de carga se encuentran en el cruce bb. El tubo diagonal E-Grifn también es bastante delgado para una bicicleta eléctrica.

Estoy probando una bicicleta eléctrica de grava más robusta y agresiva en este momento y cuando conduzco a más de 15,5 mph sin asistencia del motor (el límite en el Reino Unido), siento un poco de resistencia y peso extra. No puedo decir que sentí esto tanto en el E-Grifn, particularmente en la carretera. Me trae de nuevo a esa palabra; Natural. En secciones planas de la carretera que llevaban velocidad en un descenso, nuestro grupo de ciclistas viajaba a velocidad, por encima del límite de asistencia del sistema y era difícil sentir mucha resistencia adicional del sistema que lo retenía.

En la carretera, mi bicicleta estaba equipada con discos de 160 mm y logré velocidades mucho más rápidas en las bajadas que en nuestro recorrido por grava. Sentí que me tomó solo una fracción más comenzar a reducir la velocidad de la bicicleta debido al peso adicional y pensé que si hubiera una opción o la capacidad de colocar discos de 180 mm, probablemente lo consideraría. Puede que haya sentido esto más intensamente debido a que anduve en cuatro bicicletas diferentes seguidas en un corto espacio de tiempo, pero para mí destacó.

En otros lugares, ninguna de las dos bicicletas dio un paso en falso durante el tiempo que pasé montandolas. Los cambios fueron predecibles y suaves tanto en los grupos Shimano como en Sram y todo funcionó como debería. Monté una pequeña E-Grifn todoterreno y una mediana de tamaño en la carretera simplemente debido a las bicicletas que había disponibles y quién conducía qué. El pequeño me quedó mejor y me sirve como recordatorio de que si las bicicletas vienen con una barra y una potencia integradas, valdrá la pena hacer los deberes de tallas. Consulte a su distribuidor local o a la marca si necesita ayuda, ya que tener que cambiar barras y potencias más adelante será un poco más complicado y potencialmente costoso, aunque el configurador personalizado de Ridley ofrece algunas opciones de tamaño.

Veredicto anticipado

Después de un paseo en las versiones de carretera y grava de la E-Grifn, sentí que era una de las bicicletas eléctricas con sensación más natural que he montado y esto parece estar en consonancia con lo que Ridley quiere para la bicicleta.

La moto parece, a falta de una palabra mejor, “normal” a distancia. Creo que a la mayoría de los ciclistas les costaría detectar que se trata de una bicicleta eléctrica, lo cual no es malo. Pero ciertamente ayuda a conservar la estética de la barra abatible.

Natural es la palabra que usaría para describir la entrega de potencia proporcionada por el sistema Mahle X20. Definitivamente está ahí cuando lo necesitas, pero no domina la experiencia general de viaje.

La Grifn es una plataforma realmente capaz y la incorporación de un sistema de motor eléctrico ahora la abre a los ciclistas que necesitan asistencia adicional o que simplemente quieren divertirse en una bicicleta eléctrica.