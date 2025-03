La grava es, para citar Eminem, pasar por cambios. Sí, sé que estos pantalones cortos no son técnicamente específico de grava, pero el rango Alt_road de Maap es grave en todo menos en el nombre, así que solo vaya con él por un segundo. Gran parte del ciclo de chat de grava se ha centrado en las bicicletas, con neumáticos más amplios, el advenimiento de la suspensión y la muerte de El espíritu de grava (Lo que sea que eso signifique) como resultado del circuito de carreras de grava cada vez más popular.

Incluso el lado de la aventura de las cosas ha cambiado, y como resultado, así que tenga los mejores pantalones cortos de carga. La suposición de la industria de que los pasajeros de grava quieren usar un juego de baberos y una camiseta y, por lo tanto, necesitan los tres bolsillos traseros en los pantalones cortos para compensar se está desvaneciendo lentamente, y felizmente, significa que las configuraciones de bolsillo están mejorando.

Ingrese el Bib de carga de carretera Alt -Road 2.0, el segundo intento de la marca australiana de hacer un babero de aventura corto, y mucho más exitoso, podría agregar. Monté en la iteración anterior durante mucho tiempo, y los bolsillos estaban un poco apagados y demasiado compresoras para las sesiones de todo el día en la silla de montar. La versión 2.0 ha abordado muchos de estos problemas, y los he estado montando dentro y fuera de la carretera en las últimas semanas, así como en interiores, para ver cómo manejan el calor.

Diseño y estética

Voy a comenzar con los bolsillos aquí porque en realidad es algo que creo que realmente puede hacer o romper un juego de baberos de carga. La versión anterior tenía bolsillos que eran … no geniales. Uno abierto en el muslo, uno extraño con cremallera en la otra pierna y dos elásticas en la parte posterior de la parte posterior. La pierna con cremallera desperdició el primer sector inmobiliario que debería estar allí para artículos de uso regular (bocadillos, teléfono, una herramienta Dynaplug Racer), y nunca lo usé porque no quiero arriesgarme a caer sobre mis llaves u otros objetos de valor. Los bolsillos en la parte posterior estaban bien, pero nunca he encontrado los bolsillos traseros en la mayoría de los baberos de carga útiles.

Sin embargo, los bolsillos en el babero MAAP Alt_road Cargo 2.0 son mucho mejores, geniales, incluso con otras opciones de bolsillo Albion ABR1 y los baberos Le Col Arc Gravel. Dos bolsillos de muslo de tamaño completo, ambos abiertos, y una nueva disposición de bolsillo trasero nuevo que consiste en una bolsa abierta, central y de tamaño telefónica y dos bolsillos superpuestos de ancho completo accedidos con cremalleras desde cada lado.

Dejando a un lado los bolsillos, el ambiente general de los pantalones cortos es muy similar a la versión saliente, solo con diferentes materiales. La versión anterior era increíblemente compresiva, con una sensación de lujo, casi aterciopelada. Todo eso se ha ido, con un lycra de baja compresión delante y trasero y una tela igualmente compresiva pero mucho más resistente a la abrasión para los muslos y bolsillos exteriores.

A pesar de una tendencia hacia el perfil más bajo o las miras de borde crudo, MAAP se ha quedado aquí a una pinza elástica más tradicional pero muy ancha para el final del muslo.

Las correas son un asunto de dos partes, con correas elásticas gruesas en la parte delantera y una correa de lycra en la parte posterior, en la que se construyen los bolsillos.

La gamuza es específica fuera de la carretera (¡ver, te dije que eran pantalones cortos de grava!), Pero no dejes que eso te impida montarlos en la carretera también. Después de haber montado muchos pantalones cortos MAAP, puedo decir que la diferencia está más en la firmeza del gamuza, con los baberos alt_road que tienen una almohadilla ligeramente más firme que los pantalones cortos orientados a la carretera de la marca.

La estética va a dividir la opinión. Personalmente me gustan mucho; Hay una sopa de Gorpcore sobre ellos ahora, especialmente con la tela de muslo en la cuadrícula, y aunque los pantalones cortos negros reinan en el camino, me gusta tener algo un poco diferente.

Actuación

En última instancia, los pantalones cortos de babero, ya sean de carga o no, se juzgan sobre si se sienten cómodos. Me complace informar que el babero MAAP Alt_road Cargo 2.0 es un par de baberos cómodos. Parte de esto se debe a la gamuza, pero a medida que entré en mi propio laboratorio, pruebe la comodidad de los gamuza es personal para la anatomía de uno, y las cosas dependen mucho más de si la silla de montar que tiene se adapta a usted.

Dicho esto, me gusta mucho la almohadilla MAAP, especialmente en esta variante más firme. Tal vez se adapte bien a mi anatomía, pero en las carreteras más ásperas, la almohadilla más firme parece comprimir menos, y en las sesiones interiores también terminó sintiéndose un poco menos sudorosa también. Puede que no sea para el gusto de todos, por lo que si te gusta una gamuza más suave, busca en otro lado.

Los niveles más bajos de compresión que se ofrecen también ayudan enormemente, especialmente durante días más largos. La compresión se siente apropiada para paseos más cortos y más duros, pero para sesiones más largas (y particularmente si su conducción implica una cantidad de colgar fuera de la bicicleta también), puede sentirse restrictivo. Aún son más compresivos que los pantalones de babero más clásicos como el Rapha Core Cargo y los Rapha Cargo Babs, pero no tanto para que quieras despegarlos tan pronto como llegues a casa. La compresión más baja significa que puede atenerse al tamaño normal de sus pantalones cortos, mientras que tuve que dimensionar en la versión anterior.

Las puntas de las piernas todavía están un poco apretadas para mi gusto. No tengo cosas particularmente grandes, pero había un mínimo de patas de salchichas, aunque son tan amplias que nunca se sintieron mordiendo una vez, algo por lo que criticé los baberos de carga Rapha, y tampoco cambiaron en absoluto. Del mismo modo, las correas parecen estar hechas de elástico innecesariamente grueso. Ciertamente permanecen en su lugar, pero en mi opinión están exagerados en comparación con algo como el borde crudo que Lycra usó en los pantalones cortos Pearl Izumi.

Los bolsillos, como habrás reunido de la sección de diseño, soy fanático. Los bolsillos de las piernas deben ser un par de contenedores en los que se puede rellenar todo tipo de bocadillos, teléfonos, repuestos, etc. Me gusta especialmente el hecho de que la tela exterior sigue siendo esa una red más duradera, lo que significa que las cosas tienen menos probabilidades de usar.

Los bolsillos traseros también están a la altura de los mejores. Fuera de la carretera, siempre estoy un poco preocupado por mis objetos de valor (llaves, billetera, pie de la suerte) expulsando cuando las cosas se ponen ásperas, por lo que tener dos bolsillos con cremallera grandes fue excelente para poner cosas a las que rara vez necesita acceder. Tiendo a mantener mi teléfono en el bolsillo de mi pierna para un fácil acceso de fotos, pero la bolsa de teléfono central en la parte posterior también estoy a bordo. Probablemente aún podría usarlos con una camiseta de grava de Lad Lad si así lo desea, con un embalaje táctico.

Mientras probando pantalones cortos de babero en febrero y marzo puede ser un asunto frío, me aseguré de darles algunas sesiones sudorosas en el entrenador de interior. No van a desafiar un conjunto dedicado de pantalones cortos de babero pico de verano livianos, pero lo hicieron relativamente bien. En el color marrón, terminé con un parche de sudor estomacal bastante inseguro, pero sin el efecto evaporativo de viajar afuera en el calor, esto seguramente sucederá. En última instancia, las telas más duraderas tienden a ser menos transpirables, pero felizmente me dirijo a todos, excepto en el clima más popular, Gran Bretaña puede conjurar.

Valor

MAAP ciertamente se encuentra entre las marcas más premium en el espacio de ciclismo, y con un PVP de £ 250 / $ 320, ciertamente están a la altura de los pantalones de babero más caros en el mercado, pero tienen un precio similar a las opciones de alta gama de los gustos de Rapha y Assos.

El valor no es el mismo que el precio, y aunque estos son bastante caros en comparación con muchos pantalones cortos, encontré que son cómodos, bien pensados ​​y bien hechos. Los bolsillos son mejores que muchas otras opciones, y la tela duradera en las piernas exteriores debería significar que duran un poco más si eres propenso a montar a través de matorrales espinosos, Gulley rocosas, o son propensas a la extraña y no programada.

En resumen, son un valor razonablemente bueno. No es sorprendente, sino lejos de una estafa.

Veredicto

El MAAP Alt_road Cargo Bib 2.0 es una mejora marcada sobre la primera versión. La comodidad se ha mejorado enormemente al reducir los niveles de compresión, lo que será beneficioso para quienes se dirigen a excursiones más largas donde la distancia es más importante que la velocidad. La gamuza más firme, loca como suena, tiene sentido fuera de la carretera, y los bolsillos también se han hecho mucho más útiles.

Las grandes miras de piernas son quizás un poco ajustadas, pero no son incómodas, y en el clima más popular, es posible que desee buscar algo más transpirable, pero esas son mis únicas críticas importantes sobre lo que es un excelente par de baberos que continuaré utilizando en la carretera.