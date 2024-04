Ben Healey busca el primer paso, Victoria Ewers vuelve a las carreras

Richard Carapaz volverá a competir en la Amstel Gold Race el domingo, poco más de un mes desde que sufrió una fuerte caída en la última etapa en Tirreno-Adriatico el 10 de marzo. Su equipo EF Education-EasyPost informó que había “sufriendo abrasiones después de su Accidente en Tirreno-Adriático, pero los rayos X no encontraron signos de fractura o dislocación”.

Su recuperación más larga de lo esperado le obligó a saltarse el GP Miguel Indurain y la Itzulia País Vasco para estar “al cien por cien” de cara a las Clásicas de las Ardenas, carreras en las que no compite desde 2021.

“Estar de regreso es muy lindo”, dijo Carapaz el universo.

“Siempre entrenamos para competir en las carreras, para estar en plena forma e intentar siempre tener un resultado positivo. En la Tirreno Adriático la caída fue un poco más grave de lo que creía, o de lo que pensábamos con el equipo, me afectó más a la altura de la rodilla, que me lesioné en el Tour de Francia (Ed. – en 2023). Me hice un moretón, por eso tuve que parar y empezar de nuevo”.

Carapaz planea correr la Flecha Valona, ​​Lieja-Bastoña-Lieja y el Tour de Romandía, siendo el Tour de Francia el principal objetivo del año para el ecuatoriano.

“Me parece un buen calendario, luego decidiremos con el equipo el mejor camino hacia el Tour de Francia, abriendo camino hacia el gran objetivo”.

El equipo de las Ardenas para EF Education-EasyPost estará dirigido por Ben Healy, quien tiene asuntos pendientes en Amstel Gold después de terminar segundo detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) el año pasado. El campeón nacional irlandés quiere hacerlo mejor este año en la carrera de 255 km con 33 puertos.

“Es simplemente constante de izquierda a derecha, subiendo y bajando”, dijo Healy en un comunicado del equipo. “La carrera es implacable durante todo el día, incluso si no hay una subida que destaque”.

Healy espera que el equipo pueda repetir el escenario de Pays de le Loire, donde ayudó a Marijn van den Berg a conseguir dos victorias de etapa y la victoria general.

“No creo que dependa de nosotros hacer la carrera desde el principio y decidir cómo se disputará hasta el final”, añadió Healy. “Con suerte, será un grupo reducido conmigo, Richard y Marijn. Si él está en la contienda, Marijn puede asumir ese papel de sentarse y esperar el sprint, para que Richie y yo podamos ser agresivos”.

Otro regreso a las carreras se producirá para Amstel Gold Race Ladies Edition cuando Veronica Ewers de EF Education-Cannondale regrese después de una primavera difícil. La única carrera de la estadounidense este año ha sido la Setmana Ciclista Valenciana donde acabó en el puesto 46 de la general.

“Estoy un poco ansioso. No he corrido desde mediados de febrero, así que es como empezar de nuevo la temporada. No me sentía muy bien después de Valenciana, simplemente mentalmente no estaba donde quería estar, pero he reflexionado sobre eso y estoy tratando de darme un poco de gracia y estoy muy emocionado de volver a competir y ser parte. del equipo. Lo bonito del equipo en este momento es que no somos necesariamente favoritos para ganar y eso nos da el privilegio de ser agresivos. Podemos hacer nuestros tiros y tomar riesgos y simplemente dar todo lo que podamos”.

“Lo que siempre encuentro tan especial en esta carrera es que una vez que llegamos a los circuitos finales, todos los témpanos están cubiertos de gente vitoreando, especialmente en Cauberg, la subida clave cerca de la meta”, añadió Ewers, que corrió en la Amstel Gold Race. Damas los últimos dos años con su mejor resultado en 2022, donde ocupó el puesto 28.

En el campo de entrenamiento de pretemporada, Ewers afirmó que las carreras de las Ardenas, en particular la Flèche Wallonne Femmes, eran uno de sus principales objetivos para la primera mitad de la temporada.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura de los Clásicos de primavera, incluidos informes, noticias de última hora y análisis de Paris-Roubaix, Amstel Gold, Liège-Bastogne-Liège y más. Saber más.