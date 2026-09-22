Excampeón olímpico no representará a Ecuador por “complicaciones de salud”

Richard Carapaz se retiró tardíamente del Campeonato Mundial de Ruta UCI, anunció hoy el ecuatoriano.

El hombre de 33 años estaba programado para competir en la carrera de élite masculina en ruta del próximo domingo, y con posibilidades de éxito dada su condición de ex campeón olímpico.

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