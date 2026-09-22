Excampeón olímpico no representará a Ecuador por “complicaciones de salud”

Richard Carapaz se retiró tardíamente del Campeonato Mundial de Ruta UCI, anunció hoy el ecuatoriano.

El hombre de 33 años estaba programado para competir en la carrera de élite masculina en ruta del próximo domingo, y con posibilidades de éxito dada su condición de ex campeón olímpico.

Sin embargo, el sábado anunció que no participaría por motivos de salud no especificados.

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“A través de este mensaje quiero informarles que por complicaciones de salud no podré formar parte de la delegación ecuatoriana que participará en el próximo Mundial. Esta decisión ya fue comunicada a la Federación (Ecuatoriana)”, escribió Carapaz en un comunicado público.

“Como deportista de alto rendimiento mi deseo siempre ha sido dar lo mejor de mí y representar con orgullo los colores del Ecuador. Sin embargo, luego de una prueba en profundidad y siguiendo los consejos médicos, y en una decisión conjunta con mi equipo de rendimiento, se ha determinado que lo más responsable es priorizar mi salud y enfocarme en una rápida recuperación para evitar más riesgos a mi carrera.

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“Continuaré mi tratamiento para volver a entrenar lo antes posible”, añadió.

No se ha confirmado si Ecuador reemplazará a Carapaz en su alineación del Mundial de ruta, pero Jhonatan Narváez ahora será el único líder de la nación sudamericana el próximo domingo.

Carapaz ha tenido una temporada ocupada, pero exitosa, con dos victorias de etapa en el Tour de Francia, cuarta en la general en la Vuelta a España y segunda en la general en el Tour de Suiza.