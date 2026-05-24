El Giro de Italia corre hacia los Alpes sin el ex campeón y finalista del podio de 2025, Richard Carapaz. Sin embargo, el escalador ecuatoriano se prepara para regresar al pelotón el próximo mes.
Carapaz iba a liderar a EF Education-EasyPost en su quinto Giro de Italia este mes, pero se le descartó competir una semana antes de la Grande Partenza en Bulgaria.
El jugador de 32 años se sometió a una cirugía para extirpar un quiste perineal en abril, y su recuperación del procedimiento retrasó su recuperación y entrenamiento antes del Gran Tour.
Últimos vídeos de
EF ha girado para apuntar a las escapadas en el Giro, mientras que el joven ciclista vasco Markel Beloki está en lo más alto en el puesto 11, a poco más de la mitad de su segundo Gran Vuelta.
Carapaz no ha corrido desde que finalizó décimo en la Volta a Catalunya en marzo. Ahora centra su atención en el Tour de Francia, que arranca en Barcelona el 4 de julio.
Según el periódico español COMOCarapaz estuvo 24 días apartado de la bicicleta tras su operación y ahora sigue un plan de entrenamiento específico para el Tour. Está previsto que regrese a las carreras en junio con dos opciones para la preparación final antes de la carrera más importante del año.
AS informa que el Tour de Suiza (17-21 de junio) y la Ruta de Occitania (18-20 de junio) están en el marco de la puesta a punto final de Carapaz.
La carrera suiza celebrará su 89.ª edición esta temporada, con Tadej Pogačar, Tom Pidcock y Primož Roglič entre los nombres destacados que competirán. La carrera de cinco días es una reducción con respecto a las ediciones anteriores de ocho días.
La Ruta de Occitania, por su parte, ofrece un recorrido más suave antes del Tour, con sólo tres días de carreras y un grupo más débil de equipos y corredores.
Carapaz corrió por última vez en el Tour en 2024, logrando una victoria de etapa y el maillot de lunares. Anteriormente, corrió cuatro días del Tour de Suiza antes de estrellarse. En 2021, ganó la carrera general y un mes después ocupó el tercer lugar en el podio en París.