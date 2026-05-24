El ecuatoriano volverá a competir el próximo mes después de perderse el Giro de Italia tras una operación quirúrgica.

El Giro de Italia corre hacia los Alpes sin el ex campeón y finalista del podio de 2025, Richard Carapaz. Sin embargo, el escalador ecuatoriano se prepara para regresar al pelotón el próximo mes.

Carapaz iba a liderar a EF Education-EasyPost en su quinto Giro de Italia este mes, pero se le descartó competir una semana antes de la Grande Partenza en Bulgaria.

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