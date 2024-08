El ciclista holandés firma por tres temporadas tras su paso por Visma-Lease a Bike

Después de cuatro años con Visma-Lease a Bike, la dos veces campeona holandesa de contrarreloj, Riejanne Markus, se pasa a Lidl-Trek y firma para las próximas tres temporadas.

La ciclista de 29 años que comenzó su carrera ciclista con Parkhotel Valkenburg hace una década ha estado alcanzando un nuevo nivel en las últimas temporadas y busca continuar esa construcción en el equipo que desde 2020 ha sido el rival más cercano a SD Worx-Protime en la cima de la clasificación.

“Durante años, he admirado su papel pionero dentro del ciclismo femenino, brindando el mismo nivel de apoyo que su equipo masculino; algo que me ha inspirado profundamente”, dijo Markus en el anuncio de Lidl-Trek. “Siempre me han atraído los equipos bien organizados, y Lidl-Trek es famoso precisamente por eso. Además, el ambiente entre los ciclistas y el personal es fantástico, y no puedo esperar a ser parte de él”.

La nueva corredora del Lidl-Trek, que también fue campeona holandesa de ruta en 2022, subió al podio general de La Vuelta Femenina este año, terminando segunda en la general tanto en la Gran Vuelta española como en la Volta a Catalunya Femenina, con una victoria en el medio en Veenendaal-Veenendaal.

“Tengo grandes objetivos para las próximas temporadas, en particular apuntar a la clasificación general en carreras por etapas y destacar en las contrarreloj”, afirmó Markus. “Los Campeonatos de Europa y del Mundo de Contrarreloj son objetivos importantes para mí, así como afrontar el Tour de Francia, la Vuelta a España y las clásicas montañosas como Strade Bianche y Lieja-Bastoña-Lieja, que se adaptan perfectamente a mis puntos fuertes”.

Markus aporta otra victoria en la general y en la contrarreloj para el equipo, que este año ganó el Giro de Italia femenino con Elisa Longo Borghini, que también estuvo en el podio de La Vuelta Femenina con Markus, aunque se espera que la italiana deje el equipo en 2025.

“Riejanne ha demostrado ser una potencia tanto en carreras de un día como en carreras por etapas, y la hemos visto dar un gran paso adelante en las últimas temporadas”, dijo Luca Guercilena, director general de Lidl-Trek. “Es una ciclista cuya ambición coincide con el impulso de nuestro equipo, y estamos seguros de que con Lidl-Trek, seguirá dando pasos importantes. Nuestras inversiones en I+D en aerodinámica le darán las herramientas que necesita para sobresalir aún más, especialmente en las contrarreloj.

“Sus cualidades sobre la bicicleta (subidas y contrarreloj) complementarán bien al resto del equipo, lo que nos permitirá perseguir el éxito en una variedad de situaciones. Incorporarla a Lidl-Trek nos hará más competitivos durante toda la temporada, desde las clásicas hasta las grandes vueltas”.

Markus es el primero de los fichajes anunciados para 2025 por el equipo femenino del Lidl-Trek WorldTour en una temporada en la que se prevén varios fichajes de renombre. Sin embargo, ya sabemos que la ciclista holandesa se alineará en el Lidl-Trek junto a Elisa Balsamo, Lucinda Brand, Gaia Realini y Shirin van Anrooij.