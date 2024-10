La telenovela colombiana sobre su vida nominada a los próximos premios Emmy Internacionales

La última vez que la mayoría de los fanáticos del ciclismo vieron al veterano colombiano Rigoberto Urán en una carrera ciclista fue tristemente memorable, cuando se estrelló en la Vuelta a España de este año en la primera semana rompiéndose la cadera.

Pero si tiene algo que ver con esto, la próxima vez que se vea a Urán (EF Education-EasyPost), que pronto se jubilará, participando en un evento deportivo importante, puede que sea en un tipo de competición muy diferente: en el campo de fútbol.

En una larga entrevista con El Colombianoel corredor de 37 años reveló que su próximo objetivo profesional es convertirse en jugador de fútbol profesional, afirmando que es un “sueño incumplido”.

Urán también fue recientemente el tema de una serie de telenovela muy popular, llamada Rigo'- sobre su agitada vida, uno de los cuatro nominados a nivel mundial para un premio en el telenovela categoría en los próximos Premios Emmy Internacionales. El veredicto final se anunciará en la 52ª Gala Internacional de los Premios Emmy en Nueva York el 25 de noviembre.

En cuanto a sus propios objetivos, Urán dijo El Colombiano, “Me voy a dedicar al fútbol profesional, es un sueño no cumplido y voy a intentarlo a ver qué pasa”.

“Es una locura que rigo' Ha estado nominado a los premios Emmy, pero mi objetivo es el fútbol profesional. No tengo nada que perder y sabes que estoy fuera de lugar, pero me gusta probar cosas”, se rió.

Dos veces segundo en el Giro de Italia (2013, 2014) y una vez en el Tour de Francia (2017) y ganador de etapas en las tres Grandes Vueltas, a Urán le preguntaron por su dilatada carrera, que comenzó allá por 2006 con el pequeño equipo italiano registrado en Irlanda, Tenax, cuando solo tenía 19 años.

En aquel entonces, Urán, como tantos otros ciclistas de su país, tuvo como mentor al fallecido Marlon Pérez, la estrella del ciclismo colombiano que recientemente murió trágicamente en un incidente violento en la localidad de Carmen de Viboral.

“Era un gran amigo, el tipo que me ayudó a llegar a Europa a través del técnico italiano Guiseppe Acquadro. Viví con él (Pérez) durante un año y medio, y fue bueno porque así no estaba solo allí”. , y eso es algo que se puede complicar si no convives con un compatriota”, dijo Urán al recordar sus primeros años como profesional.

Después de pasar por varios equipos de Unibet a Caisse d'Epargne, Sky y luego QuickStep, la mejor oportunidad de Urán de conseguir una victoria en el Gran Tour ocurrió casi con certeza en 2014, cuando perdió el Giro de Italia ante otra estrella colombiana, Nairo Quintana. Urán fue desbancado del primer puesto de la general como resultado de que Quintana se adelantara en el descenso nevado de la enorme subida del Stelvio, cuando no quedó suficientemente claro si la carrera había sido suspendida o no debido al mal tiempo.

Urán insistió en que no hay rencor contra Quintana por lo sucedido ese día, culpándose como todos por lo sucedido y diciendo: “Creo que cada uno tiene que aprovechar sus oportunidades. Yo tengo mucha confianza y creo que cada uno actúa”. como yo.”

“Pero la verdad es que cuando hay una competencia no puedes confiar de esa manera, y eso es lo que les digo a los atletas ahora. No puedes estar seguro de nada hasta que cruces la línea de meta.

“No le culpo a Nairo porque correr es correr. En el Giro hubo un error, un error de organización de la carrera. Él lo aprovechó y le salió muy bien. Por eso no me siento amargado y No me molesta hablar de eso. Si no te mantienes alerta, perderás”.

Urán respaldó su falta de resentimiento hacia Quintana en la entrevista nombrándolo como uno de los grandes del deporte moderno de todos los tiempos en Colombia junto con el ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal. Sin embargo, como era de esperar, colocó a Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) en una clase propia, diciendo: “Nunca he visto nada como él en mi vida”.

Dicho esto, Urán duda que las estrellas actuales como Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) y Pogačar puedan llegar a la misma edad que él y seguir aplastando a la oposición como lo hacen actualmente.

“Es imposible, porque estos muchachos han estado entrenando a un alto nivel con sus propias dietas especiales y haciendo grandes sacrificios desde que tenían 14 años. Sería bueno verlo, pero no creo que pueda suceder”, dijo.

Su propia salida del deporte fue todo menos ideal, pero como concluyó en su entrevista con El Colombiano“Afortunadamente no pasó nada grave, así que a decir verdad no estuvo de más irse así”.

“Llevaba muchos años pensando en retirarme y he tenido mucho reconocimiento por parte de corredores, organizadores y público. Tenía planeado terminar mi carrera en Madrid (en la Vuelta) pero he tenido mucho “Tengo el apoyo de mi familia, equipo y amigos, y he tenido 20 años en el deporte, tiempo en el cual pude hacerlo todo, así que lo dejo sintiéndome en paz conmigo mismo”.