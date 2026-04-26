“Es importante tener respeto por tus rivales, ellos también son tus colegas, porque lo que hacen y cuántas carreras ganan es impresionante” Pieterse antes del Monumento del domingo

Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) y Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) anticipan otra competición feroz pero “divertida” en Lieja el domingo, y ambas potencias expresarán el nivel de respeto que se tienen mutuamente como competidoras en el Women's WorldTour.

Se encuentran entre los favoritos que se alinearán para luchar por la victoria en Liège-Bastogne-Liège, Vollering ha conseguido dos victorias y seis podios en las últimas siete ediciones, mientras que Pieterse terminó en un cercano segundo lugar detrás de Kim Le Court-Pienaar el año pasado.

Llegan detrás de la Flecha Valona el miércoles, donde Vollering se llevó la victoria por delante de Pieterse en el Mur de Huy. Y nadie podría olvidar que Pieterse consiguió su primera victoria profesional en un enfrentamiento contra Vollering en la cuarta etapa del Tour de Francia Femenina en Lieja en 2024.

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“Es importante respetar a tus rivales, es decir, también son tus colegas porque lo que hacen y cuántas carreras ganan es impresionante”, dijo Pieterse sobre Vollering en vísperas de Lieja-Bastogne-Lieja en una entrevista con CiclismoProNet.

Asimismo, Vollering dijo CiclismoProNet que le gusta el estilo de carrera de Pieterse: “Me gusta mucho Puck. Somos competidores, pero fuera de la bicicleta e incluso durante la carrera bromeamos entre nosotros. Tenemos el mismo humor”, dijo Vollering.

“Durante la carrera todavía se puede jugar un poco. Siempre es bueno luchar con ella por la victoria porque sientes que lo hace de una manera muy divertida, así que realmente disfruto su forma de correr”.

Habrá una amplia competencia para ganar la décima edición de la Lieja-Bastogne-Lieja femenina con figuras como Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-Sram zondacrypto), Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), Paula Blasi (UAE Team ADQ) y la campeona mundial Magdeleine Vallieres (EF). Educación-Oatly).

Esta primavera, Vollering ganó el título general en la Setmana Valenciana y en las carreras de un día Omloop Het Nieuwsblad, Tour de Flandes y Flèche Wallonne, además de terminar segundo en Dwars door Vlaanderen y tercero en Amstel Gold Race.

“Fue una campaña de primavera realmente exitosa para todo el equipo, así que estoy buscando terminarla con estilo”, dijo Vollering, quien espera terminar su temporada de Clásicas con otra victoria en Lieja.

“Siempre me ha gustado mucho esta carrera. Tengo muchas ganas de correr la Redoute y la Roche-aux-Faucons, estoy seguro de que volveré a disfrutarla mucho”.

En cuanto a Pieterse, está feliz de volver a competir en Lieja, pero anticipa otra carrera desafiante, aún más difícil por las condiciones climáticas.

“Creo que será una carrera dura en general, con vientos en contra también, lo que hará que sea más difícil. Y en las subidas, el ritmo probablemente será bastante duro y hará que todos se sientan cansados”.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja