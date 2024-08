El australiano está listo para competir en el Tour de Gran Bretaña tras una sanción retroactiva

El australiano Robert Stannard, de 25 años, se reincorporó al WorldTour “con efecto inmediato” el martes, firmando con el equipo Bahrain Victorious.

El equipo anunció con el fichaje que Stannard hará su debut en el próximo Tour de Gran Bretaña, del 3 al 8 de septiembre.

Stannard compitió por última vez con Alpecin-Deceuninck (2022-2023), habiendo comenzado su carrera con Mitchelton-Scott en 2018. Ganó el Tour de Wallonie en 2022, pero su carrera deportiva se detuvo en agosto del año pasado cuando la UCI lo suspendió provisionalmente por “uso de métodos prohibidos y/o sustancias prohibidas”.

El caso concluyó en junio cuando Stannard aceptó una suspensión retroactiva de cuatro años por valores anormales “inexplicables” en su Pasaporte Biológico del Atleta (ABP) en 2018 y 2019, según la UCI.

“Es fantástico poder volver a montar en bicicleta y poder continuar mi carrera ciclista”, dijo Stannard en el comunicado de prensa de Bahrain Victorious.

“Tuve que tomar una decisión difícil: aceptar la sentencia y poder volver a practicar el deporte que amo o luchar para limpiar mi nombre. Creo que tomé la decisión más sabia. Espero poder hacer ambas cosas a largo plazo, pero por ahora, ¡aprovecho con ambas manos la oportunidad de volver a competir!

“De alguna manera, siento que he recuperado mi vida. No veo la hora de volver a competir y estoy muy agradecido de que Bahréin me haya dado esta oportunidad”.

Stannard continúa negando haber actuado mal y afirma que nunca usó sustancias prohibidas intencionalmente.

“Los atletas con violaciones del ABP no han arrojado resultados positivos en los análisis de sangre u orina para nada”, afirmó Stannard en el comunicado de prensa de hoy.

“Alegaron que sólo podía haber sido causado por 'medios ilegales', pero durante todo el proceso no aportaron ninguna prueba de ninguna irregularidad. No se recogió ni se exigió ninguna prueba de dopaje para que llegaran a esta sentencia.

“Espero que la sentencia del Tribunal se publique en el futuro y que la gente pueda leer los detalles y formarse su propia opinión. Pero sin duda ha cambiado mi perspectiva sobre las cosas, sobre el ciclismo y sobre la vida en general”.

Vladimir Miholjevič, manager de rendimiento de Bahrain Victorious, cree que Stannard puede prosperar en el equipo.

“Estamos contentos de que Robert se una a nosotros. Robert ha pasado por un momento difícil, con mucha confusión, pero lo apoyamos y, a través del análisis de nuestro equipo médico, no hemos podido concluir que haya cometido ninguna falta”, afirmó Miholjevič.

“Ha sido autorizado para competir nuevamente en el pelotón profesional y es un ciclista talentoso que creemos que tiene un gran potencial”.