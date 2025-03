Cinco neumáticos nuevos que cubren el camino de rendimiento a través de Gravel Adventure Riding, además de una nueva marca en la gama

Hoy, Specialized ha lanzado una revisión integral de sus rangos de neumáticos, que abarca las opciones de carreteras, grava y ciclismo de montaña. Dado que este sitio se centra en las dos antiguas disciplinas, omitiremos las últimas opciones en aras de la concisión.

En el camino, el modelo Mondo existente (tanto en tubo y de tipo tubo) está acompañado por un nuevo modelo TLR turbo TLR S-Works, aparentemente un reemplazo para el venerable algodón turbo, y un nuevo TLR de Rapair, un modelo aeroptimizado aerodinámico desprovisto de protección de punción, las pruebas horarias y las carreras de carreteras.

En el mundo de la grava, el Pathfinder orientado a la raza recibió una nueva banda de rodadura, al igual que el trazador de muerte mixtas, mientras que el Terra, anteriormente un neumático de ciclocross para cursos fangosos, ha sido relanzado como un neumático de aventura adjacéente de senderos diseñado para manejar las tareas de conducción de aventuras.

2025 neumáticos especializados para bicicletas de carretera

A partir del extremo inferior del rango en términos de rendimiento, el Mondo, visto por primera vez en el uso en Paris-Roubaix en 2023, permanece en el rango más o menos sin cambios de sus contrapartes 2024, salvo por algunos nuevos logotipos de la pared lateral. El Mondo está disponible en opciones sin tubo y de tipo tubo, en anchos de 26c a 32c en el tipo de tubo y 28C-35C en la versión sin tubénica. La resistencia es el nombre del juego aquí, con el Mondo con la protección más punzante de la gama de carreteras y una banda de rodadura más gruesa para un mayor kilometraje. Sin embargo, todavía cuenta con la misma mezcla de compuesto de goma T2/T5 que los neumáticos más rápidos en el rango.

El siguiente en la gama es el S-Works Turbo TLR, que hemos visto en uso en el fin de semana de apertura y actúa como un reemplazo para el Turbo Cotton, trayendo equipos patrocinados especializados (Red Bull-Bora-Hansgrohe y Soudal-Cick Step) bajo el paraguas sin tubo. Supuestamente es un 10% más rápido que el S-Works Turbo 2Br en términos de resistencia a la rodadura.

Cuenta con una carcasa de triple capa, 120TPI y la mezcla de compuesto de goma T2/T5 (con una goma central más dura y más rápida y más suaves más suaves) como es común en la gama de carreteras especializada. También es compatible sin gancho, aparentemente en todos los anchos, aunque solo está disponible en una opción de 28c y 30c en Black y Tanwall.

El S-Works Turbo TLR también es 20 g más ligero que el antiguo S-Works Turbo 2Br, aunque en qué tamaño no se especifica. No se han hecho comparaciones con el antiguo turbo algodón, y aunque no se ha mencionado ese neumático en el material de la prensa, se entiende que continuará estando disponible.

En la parte superior del árbol 2025 se encuentra el nuevo Rapair, diseñado para ser el “último neumático del día de la carrera”. Supuestamente ahorra 33 segundos en los 40 km sobre el S-Works Turbo Raptair, aunque en el que no se ha especificado la velocidad, gracias a una reducción de 3 vatios en la resistencia de rodadura, y un ahorro de 2 vatios en reducción de arrastre gracias a un “patrón de banda de rodadura optimizado aero”, lo que lo convierte en la última pero creciente familia de los Tires Aero, junto con el Aero 111 Aero 111 y el neumático ENVE SES.

El Rapair no tiene una tira de protección de punción, y aunque comparte la misma banda de rodadura T2/T5, abandona la construcción tradicional de tres capas para una nueva construcción de dos capas. Solo está disponible en opciones de 26c y 28c y es compatible con gancho.

2025 neumáticos especializados para bicicletas de grava

Recibir los cambios más modestos, al menos visualmente, es el Pathfinder, un neumático que ha frecuentado el paso superior del podio en varias veces sin Unlight. El último Pathfinder TLR tiene una mejora de 19% en la resistencia a la rodadura versus el Pathfinder Pro 2BR más antiguo, aunque no está claro a qué velocidad. También es 25 g más ligero, presumiblemente en el tamaño de 45 ° C más grande, donde las diferencias serían las más grandes. Estos cambios parecen provenir de un nuevo diseño de la banda de rodadura, aunque mantiene la misma línea resbaladiza central y graduó pequeñas perillas de hombro que el modelo saliente. Está disponible en anchos de 35c, 40c y 45c, solo en 700 ° C de diámetros, y todos con una carcasa de 60TPI. Al igual que la gama Road Tire, utiliza una mezcla de goma T2/T5.

El nuevo trazador es una revisión integral del antiguo modelo, que era una especie de neumático adyacente del ciclocross. El nuevo trazador viene en anchos de 40c, 45c y 50c solo en 700c, y tiene como objetivo ser una solución de neumáticos para montar por terreno mixto, en lugar de las ambiciones picantes del Pathfinder TLR. Pequeñas perillas centrales muy llenas se califican a las más grandes en los hombros.

El Terra TLR es otra gran revisión, ocupando el lugar del viejo Rhombus Pro y su objetivo es ser un intermediario para la grava y la conducción de senderos. El patrón de la banda de rodadura es muy similar al del trazador, aunque las perillas son más grandes y más espaciadas. En contraste, solo viene en un tamaño de 45 ° C o 50c. Tanto los neumáticos Terra como el trazador usan solo el compuesto de goma T5 más espeluznante.

Fijación de precios