El veterano francés estaba haciendo su debut en la carrera en la última temporada en el camino

Romain Bardet (Picnic Postnl) ha abandonado el Volta Ao Algarve después de un accidente en la etapa 3, pareciendo herir su brazo.

El veterano francés buscó enredarse con su compañero de equipo Romain Combaud en un accidente con 23 km para el final. Combaud volvió a ponerse de pie bastante rápidamente, pero Bardet tardó más en levantarse, ayudado por el personal médico.

Aunque inicialmente subió a una bicicleta de repuesto, Bardet no continuó corriendo mientras lo revisaban. El equipo anunció en las redes sociales que “estar segura con respecto a su salud futura”, el francés dejaría la carrera.

“Fue desafortunado, no vio un aumento de velocidad y perdió el control”, dijo el compañero de equipo John Degenkolb My Bike Al final, “cayó muy duro. No lo sé, pero no creo que haya llegado a la meta”.

“Es una verdadera lástima porque estaba en muy buena forma y espero que esté bien”.

Picnic Postnl Director deportivo Pim Ligthart más tarde explicado a L'équipe Ese Bardet había estado bien ubicado en el grupo cuando ocurrió el accidente, pero un jinete se había acercado a él y Bardet le había advertido levantando la mano. El francés tuvo la mala suerte de repasar el golpe de velocidad justo en ese momento y, en consecuencia, había perdido el control de su bicicleta.

Bardet estaba haciendo su debut en la carrera y fue cuarto en GC en ese momento, después de terminar cuarto en el final de la cumbre de ayer en Alto da Fóia.

El jugador de 34 años, en el crepúsculo de su carrera, se había dirigido a Giro d'TiTiatia de este año para su gran gira final antes de su jubilación planificada de las carreras de carretera a mitad de esta temporada. Su aparición final en la carretera estaba programada para el Critérium du Dauphiné, en las carreteras de origen, antes de cambiar su atención a las carreras de grava.