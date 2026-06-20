El francés se convertirá en director deportivo de su antiguo equipo

El ex finalista del podio del Tour de Francia, Romain Bardet, asumirá un puesto de alta dirección en su antiguo equipo, Decathlon CMA CGM, asumiendo el título de Director Deportivo a partir de la temporada 2027.

Bardet, que pasó nueve años compitiendo para el equipo francés, asumirá un amplio cometido con la responsabilidad de toda la estructura deportiva del equipo, desde el equipo WorldTour hasta la configuración New Gen con sus equipos de Desarrollo y Junior.

Bardet se ubicará debajo del director ejecutivo Dominique Serieys, quien sigue siendo el gerente del equipo en su conjunto, y encima del director de carreras Sebastian Joly y el jefe de rendimiento Jean-Baptiste Quiclet, quien también es el subdirector deportivo.

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Esta semana habían circulado rumores en la prensa francesa en torno a Bardet y un papel como guía de Paul Seixas, pero el francés no participará en el muy esperado debut del joven de 19 años en el Tour de Francia el próximo mes, y su papel comenzará oficialmente el 1 de enero del próximo año.

“Ha sido un largo proceso de reflexión por ambas partes. Nunca sabes después de tu carrera cuándo podrás dar un paso adelante y asumir nuevos desafíos, y siempre mantuve una relación muy estrecha y especial con mi equipo histórico, diría yo, y el que también me ayudó a construir lo que soy ahora”, dijo Bardet en una entrevista con ciclismonoticias y Subpila de Daniel Benson.

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“Lo pasé muy bien con Picnic, pero ya sabes, siempre he estado en contacto con el equipo en el que he pasado más de 10 años, y también vi durante el año pasado cómo el equipo se está construyendo para el futuro, cómo ha mejorado en términos de organizaciones, así que fue un desafío realmente emocionante para mí”.

Bardet pasó por el programa de desarrollo del equipo francés, que ahora se ha convertido en la configuración New Gen, antes de pasar nueve años al frente del equipo y llevarlos a podios consecutivos en el Tour de Francia en 2016 y 2017.

Se fue a un nuevo entorno en DSM (Picnic-PostNL) en 2021 antes de retirarse a mitad de la temporada pasada, pero ha mantenido un estrecho contacto con su antiguo equipo incluso cuando éste ha experimentado una gran transformación con la salida del exjefe Vincent Lavenu y la adquisición de la propiedad por parte de Decathlon.

“Realmente mejoraron su juego”, dijo Bardet, destacando la ambición del equipo de establecerse entre los 'cinco mejores' equipos del mundo.

“El equipo siempre está buscando traer más gente que pueda agregar valor al equipo en cada departamento; ese ha sido el gran papel que se ha desempeñado en los últimos años, y se pueden ver los resultados ahora mismo. Es un proceso constante. El objetivo del equipo es realmente seguir creciendo y mejorando. Están en cuarto lugar en el ranking mundial, así que ahora están allí, y el objetivo en los próximos años es tratar de demostrar que también es nuestro lugar en las filas”.

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La cuestión de Seixas

A principios de esta semana, los informes habían vinculado a Bardet con un cambio a Decathlon, y todos se centraban en la joven sensación del equipo, Paul Seixas, y se hablaba de un papel de mentor.

Ahora está claro que el mandato de Bardet es mucho más amplio que eso, y aunque Seixas podría ser el punto focal del equipo, Bardet insiste en que su enfoque es mucho más amplio que un solo ciclista.

“Mi responsabilidad será proporcionar la mejor estructura posible para los 30 corredores del WorldTour, los 15 New Gen y los 12 o 13 del Junior”, dijo. “El objetivo es realmente establecer la mejor función de apoyo posible como equipo para ayudar a los corredores a desarrollar y crear uno de los mejores equipos del mundo”.

Del mismo modo, como muchos ven la oportunidad de que Bardet comparta su experiencia en el manejo de la presión francesa en el Tour de Francia, insistió en que no ha participado en la preparación de Seixas para lo que será un ambiente febril en casa este julio.

“Obviamente, con Paul, sabemos que es un gran talento, pero no tengo ningún papel en 2026 a su alrededor. Estoy fuera del equipo. Me uniré en 2027 y este invierno nos sentaremos todos alrededor de la mesa para trazar planes para el futuro en términos de rendimiento”, dijo Bardet.

“Sin duda, cuando tienes a un tipo como Paul, que puede ganar todas las carreras importantes, será una charla realmente interesante, pero quiero subrayar de nuevo que tengo el papel general en la responsabilidad del proyecto deportivo de todos los corredores de este equipo”.

De las carreras de gravel al traje y corbata

Bardet ha pasado mucho tiempo encima de la bicicleta en su primer año como jubilado en las carreras de ruta, incursionando mucho en las carreras de grava. Dice que lo hace por diversión, pero, en una disciplina cada vez más competitiva, ha logrado algunos resultados impresionantes, con victorias en Europa, EE. UU. y Australia, y un top cinco en Traka 360.

Pero Bardet ha estado pensando todo el tiempo en su siguiente paso, y ha sido con la intención de alejarse de su propia moto. Admitió que había estado en contacto con el organizador del Tour de Francia, ASO, aunque negó que le hubieran ofrecido un trabajo, pero cree que puede estar en su mejor momento en un ambiente de equipo.

“Lo que realmente me gusta en el ciclismo es la competición, pero no sólo el día de la carrera”, afirmó. “Todo lo que se necesita ahora en 2026, todo el trabajo que los corredores deben hacer y cuánto apoyo deben recibir de un equipo para estar allí y, ya sabes, todo el proceso que conduce a un cierto esfuerzo de resultados.

“Comenzaría con verdadera humildad”, dijo Bardet. “Es una tarea bastante grande, director deportivo, así que tengo mucho que aprender. Es un poco pronto para decir que tengo que proyectarme; creo que sería una ofensa al trabajo decir que sería realmente bueno en esto o aquello. Tengo que aprender, trabajar duro y ver qué puedo hacer”.

Bardet insiste en que no participará en el Tour de Francia de este año, pero su trabajo comenzará antes del 1 de enero de 2027. Aún tiene ciertos compromisos sobre tierra que cumplir, pero hacia fin de año colgará las ruedas y elaborará esos planes.

“Si quieres dar un paso adelante y ya tener un papel activo en 2027, sabes tan bien como yo que la temporada no empieza el primero de enero, sobre todo con todo lo que tienes que preparar”, dijo.

“Estoy teniendo un año realmente bueno con mis patrocinadores actuales, y todavía estoy participando en algunos eventos, así que estoy equilibrando mi tiempo entre dar un paso al frente sin perturbar la temporada ciclista, porque no quiero interrumpir el plan que se decidió el invierno pasado para el equipo este año, pero seguro que quiero estar completamente listo en 2027 cuando entre”.