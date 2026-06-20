El francés se convertirá en director deportivo de su antiguo equipo

El ex finalista del podio del Tour de Francia, Romain Bardet, asumirá un puesto de alta dirección en su antiguo equipo, Decathlon CMA CGM, asumiendo el título de Director Deportivo a partir de la temporada 2027.

Bardet, que pasó nueve años compitiendo para el equipo francés, asumirá un amplio cometido con la responsabilidad de toda la estructura deportiva del equipo, desde el equipo WorldTour hasta la configuración New Gen con sus equipos de Desarrollo y Junior.

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