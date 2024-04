“Siento que he vuelto a mi mejor nivel y por eso estoy aquí de nuevo este año”, dice el veterano piloto francés

Romain Bardet derramó una lágrima tras terminar segundo en Lieja-Bastogne-Lieja, las emociones de una gran actuación y un resultado impresionante chocaron con los pensamientos sobre el sacrificio que ha hecho el veterano francés para volver al más alto nivel.

Bardet, como el resto del pelotón Lieja-Bastogne-Lieja, no respondió cuando Tadej Pogačar atacó en el Col de La Redoute y luego se alejó hacia la victoria. Sin embargo, Bardet pudo unirse al selecto grupo perseguidor y luego aprovechó su experiencia para atacar en la subida a La Roche-aux-Faucons y luego mantener a raya a los perseguidores para conseguir su mejor resultado histórico en Lieja-Bastogne-Lieja.

Terminó tercero en la Lieja-Bastogne-Lieja de 2018, pero esta vez fue el mejor del resto detrás de Pogačar.

“Siento que he vuelto a mi mejor nivel y es por eso que estoy aquí de nuevo este año”, explicó Bardet después de unirse a Pogačar y Mathieu van der Poel en el podio para un momento fotográfico que dijo que mostraría con orgullo a su pequeño hijo.

Bardet participó en el Tour de los Alpes la semana pasada, mientras se prepara para el Giro de Italia y se espera que participe en el Tour de Francia mientras reflexiona sobre las carreras en 2025 o el fin de su carrera.

“Siempre creí que era posible volver a terminar en el podio, de lo contrario, sinceramente, no estaría aquí y habría colgado las ruedas hace un tiempo”, dijo sobre su actuación en Lieja-Bastogne-Lieja.

“Nunca me he sentido tan fuerte sobre la moto, lo que pasa es que mis rivales son incluso más fuertes que antes. Simplemente estoy aprovechando mi forma”.

Mientras algunas órdenes estallaban al intentar ir con Pogačar en La Redoute, o mientras perseguía al grupo delantero después de caídas o problemas mecánicos, Bardet esperó la última subida a La Roche-aux-Faucon.

“Mi conocimiento táctico de la carrera también significó que me encontrara en el lugar correcto al frente, en los momentos clave”, explicó.

“Me gusta mucho La Roche-aux-Faucons. Se me puso la piel de gallina al final con toda la multitud allí. Me dije a mí mismo que iba a ponerme al frente y divertirme. Fue difícil, pero sabía que a veces sólo necesitas cinco o diez segundos para mantenerte alejado. Me concentré en mi esfuerzo, dándolo todo hasta la línea”.

Bardet fue en su día la esperanza del ciclismo francés. Terminó segundo en el Tour de Francia de 2016 y tiene otros cinco resultados entre los 10 primeros. Ha dejado que una nueva generación sea el centro de atención y ahora es más una figura paterna en el DSM-Firmenich PostNL y en el pelotón.

Sufrió agotamiento en 2019 y pasó de AG2R a DSM para reiniciar su carrera. Sufrió los efectos del COVID-19, pero parece estar disfrutando más que nunca de sus carreras y de los sacrificios necesarios.

“En el ciclismo, pasas quizás el 90% del tiempo entrenando en la sombra”, explicó Bardet.

“Tenemos que hacer muchos sacrificios para estar a este nivel, pero también es bueno poder compartir esos momentos juntos cuando obtenemos los resultados”.