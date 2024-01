“Mi primera victoria profesional pero también la primera de mi vida… es un shock total y estoy muy feliz”, dice el joven piloto holandés

No hay duda del talento que arraiga en el ciclismo femenino holandés, y el sábado se añadió un nuevo nombre a la lista de ganadores: Rosita Reijnhout (Visma Lease a Bike) cruzó incrédula la meta junto al paseo marítimo de Geelong para Consiga la victoria en la Cadel Evans Great Ocean Road Race femenina.

La joven de 19 años fue cómodamente la ganadora más joven de la carrera australiana, masculina o femenina, y Reijnhout, que está en su segundo año profesional con Visma-Lease a Bike, tomó por sorpresa a sus rivales, y quizás a ella misma, cuando detuvo la persecución para lograr una victoria en solitario.

“Todavía no lo creo. También fue una carrera muy dura pero simplemente lo intenté y si no lo intentas no lo sabes”, dijo la adolescente después de subir al podio para reclamar su premio.

“Mi primera victoria profesional pero también mi primera victoria porque nunca he ganado algo. Es todo un shock y estoy muy feliz”.

La carrera Women’s WorldTour de 140,8 km se desarrolló en un recorrido que partió de la costa de Geelong, se dirigió tierra adentro hacia las colinas y luego regresó a Geelong a través de la costa antes de regresar a dos circuitos locales que incluyen la subida de Challambra como característica fundamental.

Fue una edición marcada por el viento, con vientos en contra que ralentizaron el ritmo y desanimaron a los atacantes hasta la fase final, pero terminó siendo una situación que le vino perfectamente a las manos de Reijnhout, amante del viento, que a menudo entrena en condiciones mucho más feroces dada su base de operaciones en la costa holandesa.

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez) había ido sola en la segunda y última ascensión de Challambra, pero Reijnhout y Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ) se unieron a ella para regresar a casa. Sin embargo, hubo dudas por parte de Uttrup Ludwig y Wlodarczyk, quienes tuvieron en cuenta que ella tenía detrás a su compañera de equipo Sofia Bertizzolo, que remataba rápidamente. Eso abrió la puerta al joven piloto holandés.

“Íbamos como tres y dejaron de pedalear y yo estaba pensando ‘por qué, porque todavía tenemos una brecha’, así que fui solo, estuve caminando todo el tiempo”, dijo Reijnhout, quien también fue alentado por el Gritos que llegan por la radio de su equipo.

La persecución continuó hasta la línea de meta, pero el dúo detrás no pudo cerrar la brecha lo suficientemente pronto. La neoprofesional polaca Włodarczyk la persiguió ferozmente y, aunque esperaba terminar la carrera con una victoria para su equipo, el segundo puesto la colocó a la cabeza del Women’s WorldTour.

“El Tour Down Under fue mi primera carrera WorldTour en mi vida, así que era muy tímido y solo veía a Grace Brown y Cecilie Uttrup Ludwig en la televisión, así que para mí quedarme con ellas en el grupo fue bastante sorprendente”, dijo Wlodarczyk.

“Paso a paso, etapa a etapa, tenía cada vez más confianza y luego, en la tercera etapa, terminé quinto, así que tal vez no estoy tan mal. Hoy es bastante sorprendente que haya podido terminar segundo”.