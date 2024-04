El holandés recorre en solitario 44 km y consigue una tercera victoria en la Ronde, un récord

El Koppenberg no siempre le ha sonreído a Mathieu van der Poel. En noviembre de 2018, todavía a unos meses de trasladar su talento en ciclocross a las carreras de primer nivel en carretera, el holandés soportó una tarde tórrida en las pistas del Koppenbergcross.

Después de regresar pesadamente a casa en el puesto 21, a cuatro minutos casi impensable del ganador del día, Van der Poel sólo pudo mover la cabeza con resignación. Aunque había ganado la carrera el año anterior, su relación con la empinada subida adoquinada en el corazón siempre fue incómoda. “No”, dijo Van der Poel esa tarde. “Esta no es mi escalada”.

Por el contrario, en el Tour de Flandes del domingo, el Koppenberg, al igual que la carrera en sí, perteneció únicamente a Van der Poel. La combinación de pendiente vertiginosa y adoquines resbaladizos por la lluvia obligó a casi todo el campo a soltarse y caminar, pero Van der Poel, inevitablemente, tomó a la ligera la subida y las condiciones, forjando su tercera victoria récord en la Ronde en sus laderas.

A falta de 44 km para el final, el campeón del mundo realizó lo que resultó ser el ataque ganador de la carrera al lanzar una aceleración sentado en las pendientes más empinadas del Koppenberg. Detrás, sólo Matteo Jorgenson (Visma-Lease A Bike) y Mads Pedersen (Lidl-Trek) superaron la subida sin soltarse, pero ya estaban compitiendo en una carrera diferente a la de Van der Poel.

“En cuanto empezó a llover, supe que el Koppenberg sería un caos”, explicó Van der Poel cuando tomó asiento en la rueda de prensa posterior. “Cuando todos los demás equipos empezaron a atacarnos, le pedí a mi equipo que creara una situación controlable hasta Koppenberg, porque sabía que a partir de ahí estaría solo de todos modos. Creo que hicieron un trabajo increíble”.

Según sus propias palabras, Van der Poel ni siquiera tenía la intención de atacar el Koppenberg. Pero estos días, en plena etapa imperial en la carretera, el holandés da la inquietante impresión de que es capaz de alejarse de sus rivales sin siquiera darse cuenta. Una vez que miró por encima del hombro hacia la cima y vio que tenía una ventaja de 10 segundos sobre Jorgenson, el ciclista de Alpecin-Deceuninck pareció pensar que bien podría ganar allí mismo.

“Todos hemos visto en el pasado imágenes del Koppenberg y del caos que es cuando está mojado. Y también sabía por el ciclocross lo que se siente cuando hay un poco de barro allí, así que sabía que sería un punto crucial”, dijo Van der Poel.

“Empecé delante en la parte más empinada de Koppenberg sólo para no meterme en problemas. Estaba muy resbaladizo y realmente difícil conseguir tracción allí. Realmente no era el plan estar solo a partir de ahí, pero sí, no había vuelta atrás”.

Luchas

Aparentemente condenado por su fuerza bruta a atacar desde lejos, Van der Poel rápidamente estableció una ventaja insuperable sobre sus perseguidores. Tenía 24 segundos cuando alcanzó la cima del Steenbeekdries, y esa brecha se redujo a un minuto en la cima del Taaienberg. En ese momento, Van der Poel ya no estaba compitiendo contra sus contemporáneos, sino contra la historia misma mientras su ventaja se acercaba poco a poco a la marca de los dos minutos, un margen no visto desde los días de Eddy Merckx.

Sin embargo, hubo un ligero dolor en la cola para Van der Poel, cuyos esfuerzos finalmente comenzaron a pasarle factura después de haber ascendido por Kwaremont y Paterberg por última vez. Por un momento, incluso temió un hambre como la que hizo que su desafío se desmoronara bajo la lluvia en el Mundial de Yorkshire en 2019, pero se enderezó bajo el diluvio para llegar a Oudenaarde con más de un minuto de ventaja.

“Me arrastraba hacia la meta, al final ni siquiera estaba cerca de la potencia que normalmente uso”, dijo Van der Poel. “Para ser honesto, me hace pensar un poco en Harrogate. Las circunstancias eran un poco las mismas. Estaba bastante vacío y esa fue quizás la Ronde más difícil que he hecho en mi vida.

“Hubo ataques desde lejos, la primera hora fue bastante rápida, hubo condiciones de lluvia, tuvimos que ir al máximo en cada subida… Fue realmente difícil. Creo que nunca me sentí tan feliz de ver el último kilómetro”.

Además de la persistente amenaza de una franja, Van der Poel tuvo que lidiar con un público rebelde en el Kwaremont, donde algunos espectadores lo rociaron con cerveza y lo abuchearon, como lo había hecho en el ciclocross en Hulst el invierno pasado. Se deshizo del incidente cuando se le preguntó al respecto después. “Estaba ocupado ganando la carrera”, dijo, “así que, para ser honesto, no podría importarme menos”.

Registro

Van der Poel se alineó en este Tour de Flandes como el gran favorito para la victoria, pero podría decirse que la ausencia del lesionado Wout van Aert complicó su tarea aquí, dado que el peso de controlar el pelotón recayó enteramente en su equipo Alpecin-Deceuninck.

Resultó ser una carrera de lo más revoltosa, con los contendientes Jorgenson y Pedersen ya probando el terreno a falta de 110 km, pero el campeón del mundo nunca pareció estar realmente superado. Su flexión en el Valkenberg, cuando recompuso la carrera con un esfuerzo en solitario, tuvo la sensación de una amonestación temprana a sus rivales.

“Ya sabíamos que otros equipos empezarían a atacar desde muy lejos”, dijo Van der Poel. “Mi equipo hizo un gran trabajo manteniéndolo bajo control. Eso es todo lo que pedí hoy, porque sabía que en cierto momento los más fuertes tendrían que luchar”.

La tercera victoria de Van der Poel en el Tour de Flandes le permite igualar el récord que ostentan conjuntamente Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen y Fabian Cancellara. El récord absoluto parece firmemente al alcance de un hombre que ya ha subido al podio de Ronde cinco años seguidos y nunca terminó por debajo del cuarto lugar. Mientras tanto, el próximo domingo, Van der Poel tiene la oportunidad de completar un doblete Ronde-Roubaix con el maillot arcoíris, como Rik Van Looy en 1962.

“Los récords no son algo que me mantenga ocupado, mi carrera ya es mucho más de lo que hubiera esperado”, dijo Van der Poel. “Estoy realmente jodido en este momento, así que tomará tiempo darme cuenta de lo que he hecho. Es algo que nunca hubiera soñado: ganar la Ronda siendo campeón del mundo. Eso es algo especial”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura de los Clásicos de Primavera, incluidos informes, noticias de última hora y análisis de la París-Roubaix, el Tour de Flandes y más. Saber más.