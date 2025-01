El británico de 19 años ya subió al podio y se puso el maillot blanco en su primera carrera WorldTour

A medida que el Santos Tour Down Under avanza a la siguiente fase, muchos de los corredores que hemos visto compitiendo por los primeros lugares en los sprints están sacando sus banderas blancas mientras la atención se centra en los contendientes generales, al menos para las etapas 3 y 5. y probablemente también la etapa 4. No es el caso de Matthew Brennan, de 19 años.

El ciclista británico ya había llamado la atención incluso antes de que comenzara el Tour Down Under, subiendo al tercer escalón del podio en el criterio previo a la carrera, el Villawood Men's Classic. Luego dio un paso más, amenazando con desbancar a Sam Welsford (Red Bull-Bora Hansgroge), que estaba celebrando, mientras cargaba por la izquierda con un gran giro de velocidad para reclamar el segundo lugar y también ponerse la camiseta blanca de los mejores jóvenes. piloto, que mantuvo con su llegada en el pelotón de la etapa 2.

Si bien el británico Thomas Gloag es claramente el ciclista de GC apoyado por Visma-Lease a Bike, y regresa a la carga después de tener que lidiar con otra temporada plagada de lesiones, su compatriota Brennan definitivamente ha llamado la atención en su primera carrera WorldTour. También tiene el potencial de aumentar aún más, si resulta que no sólo es lo suficientemente rápido como para haber desafiado a Welsford en la etapa 1, sino también un escalador lo suficientemente bueno como para aguantar en los próximos días.

“Bueno, realmente me gustaría intentarlo”, dijo Brennan después de la etapa 2, que tenía a Menglers Hill culminando a poco más de 20 km de la línea de meta. Desafió a Welsford, quien tuvo que luchar para regresar al grupo, pero no al debutante de Visma-Lease a Bike.

“Creo que incluso en la subida de hoy, todo estuvo bastante bien”, dijo Brennan. “No hubo ninguna parte en la que estuve bajo estrés, así que creo que me siento bastante bien para las colinas de mañana, y tal vez sí, solo intentaré darlo todo. Especialmente con el equipo, creo que el equipo realmente quiere esforzarse”. “Por eso y sí, intentar mantener la camiseta blanca, pero también ir por la general”.

El Tour Down Under es una de esas carreras en las que parece casi inevitable que nuevos nombres dejen su huella. Dado que es la primera carrera WorldTour del año, los neoprofesionales tienen su primera oportunidad de brillar, los ciclistas vienen motivados para dar un paso al frente a medida que cambian de equipo y los caprichos del clima, los viajes y la forma incierta al comienzo de una nueva temporada juegan su papel. parte.

Brennan, con un podio en su primera carrera WorldTour, ya se ha alzado firmemente como uno de estos corredores.

“Sabía que era rápido, pero me sorprende, nos sorprende hasta ahora”, dijo el director deportivo de Visma-Lease a Bike, Addy Engels. Ciclismonuevos. “No sé qué podrá hacer mañana. Tenemos que ver”.

Se espera que la tercera etapa del Tour Down Under sea fundamental para los contendientes generales con una nueva subida precedida por una introducción técnica. Knots Hill (2,6 km con una pendiente media del 8% y un pico del 13,4%) se abordará dos veces. La primera ascensión culmina a falta de 40,8 km de los 147,5 km de la etapa y la segunda a sólo 5,6 km de la meta.

“De hecho, hice algunos números bastante buenos en el entrenamiento, así que veremos cómo se sienten las piernas mañana”, dijo Brennan.