Red Bull-Bora-Hansgrohe Sprinter levanta las manos para el primer Maillot Jaune

Después de reclamar tres victorias en la gira en el recorrido por un segundo año consecutivo, el velocista australiano Sam Welsford espera haber hecho lo suficiente para convencer a su equipo de que es digno de un comienzo en el Tour de Francia.

El campeón olímpico del equipo de búsqueda tiene grandes sueños para julio, con la etapa de apertura en Lille Métropole adecuada para velocistas y otorgando la primera camiseta amarilla. Una victoria allí agregaría un segundo logro importante a las palmares de 29 años.

“El sueño de todos es ganar una etapa (de una gran gira), pero para mí, la gira (de Francia) es algo que realmente quiero hacer. Tiene algunos buenos sprints y la etapa 1 como un sprint, también ha recibido mi Eye.

Welsford está en un año de contrato con Red Bull-Bora-Hansgrohe y se ha esforzado por aumentar su actuación durante el invierno. Después de dividir su enfoque entre su carrera en la carretera y el equipo nacional en la pista para los Juegos Olímpicos en 2024, está centrado en el láser para obtener resultados para su equipo WorldTour este año.

“He hecho la mejor preparación para el invierno que he hecho hasta ahora en mi carrera”, dijo. “Estoy más en forma y sacando mejores números, así que esto ya me está preparando para un buen año. Solo tener esa base detrás de ti, entonces la carrera realmente mejora tu forma”.

Welsford atrapó sus tres victorias en el escenario en la gira en la gira bajo reclamando la etapa de apertura y la camiseta ocre en la etapa 1, una victoria más difícil en la etapa 2, donde tuvo que perseguir después de una subida tardía y un accidente temprano, y un plano bastante sencillo, y un piso bastante sencillo etapa final en Adelaide.

“No pensé que tres etapas fueran posibles. Al entrar en esta carrera, sabía que iba a ser una gira bastante difícil con etapas desafiantes, pero el equipo realmente creía en mí y realmente me respaldaba para estas etapas”, dijo Welsford .

“Sabíamos que este último era bueno para nosotros: un gran circuito de potencia. Estoy muy feliz de obtener la victoria. Los chicos simplemente hicieron un trabajo increíble. Danny (Van Poppel) me dejó con menos de 200 metros para ir , y estoy muy contento con esta gira “.

Van Poppel jugó un papel muy importante en la gira Down Under, no solo llevó a Welsford, sino que sobrevivió al primer ascenso de Willunga Hill para trabajar para el líder del equipo GC Finn Fisher-Black.

Demostrando una vez más que está haciendo clic con su hombre de lidera The Fast Men es una buena idea.

Welsford dijo que las actuaciones de Sprint fueron consistentes y logradas “en el buen sentido, donde no siempre estamos teniendo suerte, lo estamos haciendo en un rendimiento puro”.

“Para que Danny y yo comenzaran a trabajar juntos nuevamente este año y lo hicieran bien, la mayoría de los días aquí fue algo muy importante para nosotros”, dijo Welsford. “Me encantaría hacer una gran gira. Tenemos que ver si eso es posible.

“Tengo grandes goles en grandes carreras, así que ahí es donde realmente quiero realizar”.