El velocista australiano comenzará nuevamente la próxima temporada en el Tour Down Under, pero sin garantía de competir en el Gran Tour

Después de cumplir su sueño de ganar el oro olímpico en 2024, el velocista australiano Sam Welsford busca volver a su mejor forma en la carretera la próxima temporada, con mayor motor y más consistencia.

París 2024 fueron los terceros Juegos de Welsford y el tercer intento de llevarse la gloria de la persecución por equipos para Australia, que completó junto a Oliver Bleddyn, Conor Leahy y Kelland O'Brien en agosto, por delante de Gran Bretaña. Sin embargo, con el esfuerzo de cuatro minutos y 4.000 metros como principal objetivo, la carretera pasó a un segundo plano para Welsford durante la segunda mitad de la temporada.

Igualó su cuenta de cuatro victorias del año anterior y triplicó la cantidad a nivel WorldTour; sin embargo, tres de esas victorias llegaron en enero en el Tour Down Under, donde dominó con un tren Bora-Hansgrohe bien engrasado.

Por supuesto, el hombre de Perth no se arrepiente de haber alcanzado la cima de su deporte, pero con ese objetivo cumplido, ahora puede restablecer sus ambiciones.

“Fue una temporada complicada para equilibrar los Juegos Olímpicos y la carretera. Tuve un muy buen comienzo en Australia y luego ganar en Hungría fue agradable. Pero probablemente no alcancé las marcas que realmente quería alcanzar y tengo grandes objetivos”. este año para tratar de ganar consistentemente durante el año”, dijo Welsford ciclismonoticias en el campo de entrenamiento de diciembre del Red-Bull-Bora-Hansgrohe.

“Gané cuatro carreras, pero eso fue acumulado en la primera mitad de la temporada y luego no tanto después. Obviamente, el enfoque en la pista me quitó un poco de la carretera. Pero no me arrepiento”.

“Los Juegos Olímpicos eran un gran objetivo para mí, y el equipo realmente lo apoyó. Sabían que iba a estar fuera durante este período y concentrarme en la pista. Afortunadamente, funcionó muy bien y finalmente obtuve el oro olímpico. había estado persiguiendo.”

Era la primera temporada de Welsford en Red Bull-Bora-Hansgrohe y después de comenzar el año con fuerza en Adelaide, él, Danny van Poppel y Ryan Mullen parecían estar entre los mejores trenes de salida del WorldTour. Sin embargo, como las principales ambiciones del australiano estaban en la pista, el trío rara vez pudo demostrar su destreza.

“No estoy seguro de la velocidad máxima, pero seguro que (la pista) le quita un poco al motor porque es muy corta y el esfuerzo total que podrías hacer durante un día sería de 20 minutos de conducción dura”, dijo Welsford.

“Mientras que en la carretera, haces de cuatro a cinco horas de trabajo de resistencia, por lo que puede ser un mundo bastante diferente. Ahora que obtuve el oro olímpico, puedo concentrarme mucho más en la carretera”.

Welsford no está seguro de si alguna vez volverá a la pista después de lograr el oro, especialmente porque los Juegos Olímpicos de Los Ángeles dentro de cuatro años parecen estar muy lejos, sin embargo, no descarta más carreras en los tableros.

“Ganar el oro después, después de una plata en Río y luego un bronce en Tokio fue súper especial. Y completar el conjunto de medallas en la persecución por equipos es algo que mucha gente no puede decir que ha hecho”. dijo.

“Fue un pequeño final agradable para mi carrera en la pista. No estoy seguro de si volveré, tendremos que ver. Los Ángeles, eso es mucho tiempo (fuera) y cuatro ciclos olímpicos es mucho, pero por ahora. , Me estoy concentrando en el camino.

“Pero es algo que nunca olvidaré, ya sabes, batir el récord mundial y conseguir el oro olímpico es algo que tenía en el ojo desde que era un niño pequeño”.

No hay garantía de Gran Tour en 2025

Welsford comenzará una vez más su temporada en el Tour Down Under después de regresar directamente a Australia desde el campo de entrenamiento en diciembre. También se mudó de Andorra a Mónaco desde su base en Europa. Sin embargo, no está tan seguro de su calendario para cuando regrese al otro lado del mundo.

El UAE Tour estaba entre las carreras en las que estaba programado, junto con una de Tirreno-Adriático o París-Niza, y sin duda algunas de las clásicas belgas más planas estarán allí. Sin embargo, el gran error no es la confirmación de las carreras del Grand Tour en 2025.

Solo ha corrido una de las carreras de tres semanas del ciclismo, el Tour de Francia en 2023, después de perderse una aparición programada en el Giro de Italia la temporada pasada. Y con el enfoque general del Red Bull-Bora-Hansgrohe en jugadores como Primož Roglič y Jai Hindley, el velocista no está seguro de poder correr segundo el próximo año.

“Es complicado porque también tenemos muchos muchachos de la general realmente buenos en el equipo, por lo que también hay mucho enfoque en la general para los Grandes Vueltas. Pero el Tour tiene muchos sprints y el Giro también tiene algunos, por lo que el La posibilidad de hacer un Gran Tour está ahí, pero tenemos que ver cómo va la temporada y cuáles son los objetivos del equipo”, afirmó.

“Pero tengo muchas ganas de tener una temporada consistente y tratar de ganar mucho más a lo largo del año. Creo que si ganas en estas grandes carreras, eso abre muchas más puertas”.

“El sueño de la mayoría de la gente es ganar una etapa en el Tour. Creo que al hacer el Tour dos años, tuve una muy buena idea de lo que es estar en la cima. Tengo muchas ganas de intentar llegar allí de nuevo, pero A ver qué dice el equipo”.

Lo que es seguro, sin embargo, es que Welsford está decidido a devolver el dinero a Red Bull-Bora-Hansgrohe después de que le ayudaron a lograr su sueño de infancia de ganar un título olímpico con el verde y el oro para Australia.

“Tener un equipo que te apoya en la pista no es realmente beneficioso para ellos; al final del día, no llevas el kit de Red Bull, no llevas motos Red Bull. Saben que tienes objetivos”. en estos grandes aspectos del ciclismo no de carretera y que había invertido gran parte de mi carrera tratando de conseguir esa medalla de oro”, dijo Welsford.

“Estoy muy agradecido de que me permitieran tomarme un tiempo fuera de mi trabajo, esencialmente, ellos pagan los salarios, te pagan para ser un profesional, así que sí, estaba muy feliz de conseguirlo. También para mí, si puse “Mi mente está en algo, realmente puedo lograrlo y mostrarle al equipo que ahora puedo estar completamente comprometido con la carretera y ver si puedo ser el mejor velocista posible”.