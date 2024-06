Debutante colombiano flanqueado por la experiencia de Mohorič, Bilbao y Poels

Bahrain Victorious ha nombrado al debutante Santiago Buitrago líder de la clasificación general del Tour de Francia. El colombiano estará flanqueado por un equipo experimentado que incluye a Pello Bilbao, Wout Poels y Matej Mohorič, quienes ganaron etapas en el Tour del año pasado.

Jack Haig regresa para su quinta aparición en el Tour, mientras que Fred Wright, Nikias Arndt y el velocista Phil Bauhaus también figuran en la alineación.

Buitrago ganó etapas de montaña en el Giro de Italia en 2022 y 2023, mientras que su décimo lugar en la Vuelta a España del año pasado fue su resultado general más alto en una Gran Vuelta hasta la fecha. El joven de 24 años ganó en la cima del Mont Brouilly en la París-Niza en marzo y quedó 11º en la general en el Critérium du Dauphiné, donde impresionó en las dos últimas etapas de montaña.

“Estoy muy entusiasmado con mi primer Tour de Francia, el equipo y yo hemos estado trabajando duro en Andorra en el campo de entrenamiento, y creo que en este Tour hay que estar preparado desde la primera etapa”, dijo Buitrago en un comunicado. liberado por el equipo. “Estoy luchando por dar lo mejor de mí en la general y hay una competencia muy fuerte, pero sé que si sigo mi carrera, puedo estar allí con los mejores talentos y también luchar por la camiseta blanca”.

Bilbao quedó sexto en la general del Tour del año pasado y consiguió una excelente victoria de etapa en Issoire. Preparó este Tour ganando una etapa de la Vuelta a Eslovenia, donde también quedó segundo en la general. Mientras que Bahrain Victorious describió a Buitrago como su líder en la general, Bilbao también aspirará a lograr un alto resultado general en Niza.

“Mis ambiciones obviamente serán intentar ganar otra etapa”, dijo Bilbao. “El año pasado fue una de las emociones más intensas que he vivido en mi carrera ciclista y me encantaría repetirla. No hay nada comparable a ganar una etapa del Tour de Francia. Mientras tanto, también me centraré en la general y quiero hacer mi mejor carrera posible”.

Mohorič ha ganado tres etapas del Tour a lo largo de los años, incluido un triunfo memorable en Poligny en la carrera de 2023. Como actual campeón del mundo de gravel, el esloveno seguramente estará en primer plano en la etapa 9 hacia Troyes.

“Personalmente, las dos etapas que más espero son la etapa de tierra y la etapa 18, que podría ser una buena oportunidad para la escapada”, dijo Mohorič. “Habrá otras oportunidades a lo largo de la carrera, ya que las cosas nunca salen según lo planeado, y debemos aprovechar esas oportunidades”.

Bauhaus liderará la línea en los sprints grupales, con Arndt como líder. El alemán hizo su debut en el Tour el año pasado, quedando segundo en Bayona en la primera semana y tercero en Nogaro y Moulins. Se preparó para el Tour con una victoria de etapa en la Vuelta a Eslovenia.

El Tour 2024 comienza el sábado en Florencia.