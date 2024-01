La Reina de Willunga busca ‘destronar’ al Rey de Willunga el sábado

Sarah Gigante ganó el Tour Down Under femenino gracias a un feroz ataque en solitario en Willunga Hill, pero aún no ha terminado con la subida más emblemática del Tour Down Under.

Ahora espera batir su propio récord de Reina de la Montaña Strava e incluso enfrentarse a Richie Porte, el Rey oficial de Willunga. Gigante competirá contra Porte y cientos de otros corredores el sábado en la contrarreloj Garmin Willunga Hill.

Los corredores partirán desde una rampa de salida en Willunga cada minuto, y Porte será el último mientras intenta perseguir a los corredores que le preceden. El hombre y la mujer más rápidos en llegar a la cima ganarán $1000 (£500 o $650 dólares estadounidenses).

Porte marcó un tiempo de 6:34 en el segmento Old Willunga Hill Strava de tres kilómetros en 2020, una de sus seis victorias en la subida. Su tiempo sigue estando en lo más alto de la clasificación de Strava, a pesar de que miles de ciclistas apuntan a la subida.

Gigante marcó el mejor tiempo femenino en Willunga Hill 2021 durante el Festival de Ciclismo de Santos, que reemplazó a la carrera WorldTour durante la pandemia de COVID-19. No logró batir su récord durante el Tour Down Under de este año debido a un fuerte viento en contra, pero regresará el sábado y bromeó acerca de enfrentarse a Porte.

“Regresaré el sábado para un nuevo intento. Hay una contrarreloj de Willunga contra Richie”, dijo provocativamente Gigante.

“Él está retirado pero yo no, así que cuidado…”

Gigante está en excelente forma y ganó el Tour Down Under femenino con su ataque en solitario desde los pies de Willunga Hill. Se distanció de la ganadora de la etapa 2, Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez) y del resto del pelotón para asegurar la victoria general.

La joven de Melbourne, de 23 años, mostró su talento en 2019 cuando ganó el título de la carrera en ruta en Australia cuando aún era una adolescente. Sin embargo, ha luchado contra enfermedades, problemas cardíacos, huesos rotos y carreras limitadas mientras estaba con Movistar. Optó por rescindir su contrato con la selección española a finales de 2023 y se incorporó a AG Insurance-Soudal.

Ya ha ganado dos veces en Willunga Hill y la contrarreloj sería su tercera victoria en una subida que tiene un lugar especial en su corazón.

“Vengo de (el campeonato nacional de) Buninyong con mi compañera de equipo Anya Louw. Condujimos hasta Adelaida y dije: ‘Lo siento, pero tenemos que tomar un desvío a Willunga porque necesito tomar una foto con el cartel’. antes de que alguien se lleve a la reina de la montaña”, reveló Gigante.

El cartel con el que posó Gigante muestra el récord de Porte de 6:39 y el récord de Gigante de 8:13. Es posible que este último deba actualizarse si Gigante se sale con la suya y establece un nuevo récord.

