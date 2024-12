“Estoy destrozado por perderme meses de carreras, pero feliz de saber y solucionar un problema que ha sido una lucha física y mental tan grande”.

Sarah Gigante anunció en las redes sociales que estará de baja durante varios meses tras una exitosa cirugía para tratar la endofibrosis de la arteria ilíaca. La ex campeona australiana de ruta y dos veces campeona australiana de contrarreloj perderá la oportunidad de perseguir un título nacional y también defender su victoria general en el Women's Tour Down Under en enero.

Después de luchar contra el dolor en su pierna derecha, Gigante, de 24 años, fue diagnosticada con endofibrosis el lunes 2 de diciembre mientras estaba en Australia.

“La llegada del verano australiano suele ser mi época favorita de todo el año, pero esta vez ha sido una verdadera lucha para mí, tanto mental como físicamente”, escribió el ciclista de AG Insurance-Soudal.

“Durante mucho tiempo he tenido un dolor sordo en reposo en mi pierna derecha, pero luego aumentó hasta convertirse en un breve entumecimiento a máxima intensidad en la bicicleta y, desde que regresé a mi casa en Australia, se ha vuelto cada vez más doloroso. hasta el punto de que cualquier conducción parecía imposible. Sentía como si me estuvieran prendiendo fuego a toda la pierna, especialmente al cuádriceps, incluso cuando iba muy despacio”.

“No sabía el motivo de esto y quería darme todas las posibilidades de defender mi título del Tour Down Under y hacerlo bien en el Campeonato Nacional TT, así que seguí intentando hacer recorridos de resistencia mientras buscábamos músculos o problemas nerviosos. causas. Mi motivación todavía estaba por las nubes y esperaba poder recuperarme de mi misteriosa lesión, agregar algunas semanas de intensidad y luego volver a la pista”.

Gigante había terminado su temporada europea en ruta con el Campeonato Mundial en septiembre y luego agregó el Campeonato Mundial UCI Gravel en octubre antes de regresar a Australia y enfrentarse una vez más a la distancia de 140 km de Dirty Warrny el 9 de noviembre, donde quedó en segundo lugar. Sin embargo, no se alineó para defender su título en el Tour of Bright a principios de este mes, por razones que ahora están claras.

“Lamentablemente, el problema fue mucho más grave de lo que esperábamos. Una ecografía y algunas pruebas de presión arterial antes y después de andar en bicicleta revelaron que mi arteria se estaba estrechando severamente durante el ejercicio, lo que limitaba el flujo sanguíneo a mi pierna. El dolor que sentía eran mis pobres músculos que pedían oxígeno a gritos”.

El equipo AG Insurance – Soudal de Gigante dijo que la cirugía salió bien, que la ciclista ahora está lista para comenzar su rehabilitación y que podrá “contar con el apoyo del Victorian Institute of Sport durante su recuperación”.

Gigante se unió a AG Insurance – Soudal al inicio de esta temporada después de abandonar su contrato con Movistar después de dos temporadas difíciles. Rápidamente logró el éxito, logrando su primera victoria de etapa en el Women WorldTour camino a la victoria general en el Tour Down Under. Luego terminó séptima en su debut en el Tour de France Femmes. En octubre, el equipo anunció una extensión de contrato por dos años.

Desde que se lanzó a la escena del ciclismo y consiguió el título nacional de élite en ruta cuando tenía 18 años, Gigante ha tenido que superar una letanía de desafíos (lesiones, enfermedades y más), pero también ha logrado recuperar una forma impresionante en repetidas ocasiones y eso es justo lo que piensa hacer una vez más.

“Volveré más fuerte; tener dos piernas en pleno funcionamiento marcará una gran diferencia”, dijo Gigante en el comunicado de prensa del equipo.