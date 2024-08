“Quiero superar estas primeras etapas de forma segura y, con suerte, sin perder tiempo”, afirma el escalador australiano, que aspira a las etapas 7 y 8

Desde que se mencionó la posibilidad de un Tour de France Femmes, Sarah Gigante ha estado emocionada de participar en esta carrera y, aunque no llegó a las dos primeras ediciones, en la tercera la ciclista finalmente tuvo su oportunidad.

La australiana, que tiene todos los ingredientes para ser una potencial contendiente a la general en el futuro, se alineará con AG Insurance-Soudal. El equipo tenía previsto contar con una opción sólida en la sexta clasificada de 2023, Ashleigh Moolman Pasio, mientras que Gigante tenía que aprender a manejarse. Sin embargo, la sudafricana no estará presente para darle a su vértebra fracturada un poco más de tiempo de recuperación, pero eso no ha cambiado el enfoque de Gigante.

“Nuestra DS Jolien (D'hoore) dijo que Ashleigh es imposible de reemplazar, es triste que no esté aquí, pero es imposible de reemplazar, es súper fuerte, grandiosa y experimentada. Así que en lugar de poner más presión sobre mí y Kim (Le Court), nos ceñiremos al plan, entraremos con la mente abierta y nos divertiremos, ganaremos experiencia y aprovecharemos las oportunidades cuando podamos”, dijo Gigante en los Países Bajos antes de que comenzara la carrera.

Está claro dónde están esas oportunidades para Gigante, dada su destreza en la escalada, que al comienzo de la temporada la vio ganar una etapa en la cima de Willunga Hill y también la victoria general en el Santos Tour Down Under femenino.

“Las dos últimas etapas en particular y especialmente Alpe d'Huez, serían surrealistas”, dijo Gigante cuando se le preguntó sobre su enfoque para la carrera.

La ciclista que desarrolló sus habilidades de carrera tempranas en el Brunswick Cycling Club esperaba una prueba de alta montaña para sus piernas de escalada a principios de esta temporada en La Vuelta Femenina, pero tuvo un accidente justo cuando comenzaba la escalada, aunque incluso entonces logró un quinto lugar en el primer final cuesta arriba y completar el recorrido de ocho etapas dentro del top 20.

“En la Vuelta me sentí decepcionado”, dijo Gigante. “No me caí, pero me caí antes de llegar a la montaña. Me lastimé las costillas”.

Esto la ha hecho cada vez más consciente de la necesidad de actuar con cuidado en los nerviosos primeros días dentro del pelotón.

“Quiero superar estas primeras etapas con seguridad y, espero, sin perder tiempo”, dijo Gigante antes de la etapa. “Principalmente, para poder ser útil al equipo y luego disputar las dos últimas etapas”.

Terminó la etapa 1 de Rotterdam a La Haya justo detrás del grupo, perdiendo 20 segundos, y ahora está lista para afrontar el día de doble etapa del martes, con otro esfuerzo llano orientado al sprint y una contrarreloj de 6,3 km, y luego pasará a un terreno más accidentado hasta que la carrera llegue a las montañas para los dos últimos días decisivos.

La etapa 7 tiene cinco puertos categorizados a lo largo de 166,4 km, que terminan en Le Grand-Bornand y luego la etapa 8 tiene tres a lo largo de los 150 km del recorrido, pero dos de ellos son puertos de alta montaña brutales que se encuentran en la mitad final. Son el Col du Glandon con sus 19,7 km al 7,2% y luego la etapa y el recorrido terminan en la cima del icónico Alpe d'Huez, 13,8 km al 8,1%.

Por supuesto, un buen final en esa subida seguramente será el escenario soñado para Gigante. No vio la etapa en persona, pero recuerda “el dolor y las curvas cerradas” de cuando quedó segunda en la versión virtual de las pendientes, superada por Moolman Pasio, en el Tour de Francia en el mundo real que se retrasó por COVID-19 y que Zwift sustituyó en julio de 2020.

Sin embargo, pase lo que pase en las 21 curvas cerradas de Alpe d'Huez, Gigante puede considerar que 2024 ha sido un éxito. La corredora, que pasó las dos últimas temporadas con Movistar antes de pasar a AG Insurance-Soudal a principios de esta temporada, ha encontrado su ritmo después de una serie de temporadas difíciles de enfermedad, lesiones y circunstancias interrumpidas.

No solo consiguió su primera victoria general en una carrera y etapa del WorldTour a principios de 2024, sino que la joven de 23 años también ha logrado llegar más lejos en la temporada que nunca y acumular una sólida experiencia en carreras en Europa que debería ayudarla en su desarrollo para los próximos años, que ahora parece probable que incluyan muchos más finales en cumbre y Grandes Vueltas.

“He tenido un año fabuloso, más allá de todos mis sueños, me encanta”, dijo Gigante. “Estoy feliz porque todos los corredores son encantadores y el personal es increíble. Tengo muchas oportunidades”.

“Tienen paciencia conmigo y me lo estoy pasando genial”.