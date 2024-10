El veterano Roy firma por EF-Oatly-Cannondale, Manly se une a AG Insurance-Soudal después de ocho años en Greenedge

Los mejores ciclistas australianos Sarah Roy y Alex Manly han cambiado de equipo para 2025: el primero se dirige a EF-Oatly-Cannondale procedente de Cofidis y el segundo cambia al equipo local Liv AlUla Jayco por un nuevo desafío en AG Insurance-Soudal.

El versátil veterano Roy, de 38 años, está contratado por una temporada en el equipo estadounidense y busca reforzar su equipo de Clásicos y aportar una gran experiencia a la plantilla mayoritariamente sub-25. Es ex campeona nacional australiana de carreras en ruta y tiene dos victorias en el WorldTour a su nombre en los Tours femeninos de 2017 y 2018.

“Carreras de un día, carreras por etapas: me gusta todo. Así que en la primera parte de la temporada puedo concentrarme en las clásicas y tengo muchas ganas de ser el piloto líder en algunas. Pero eso requiere mucha energía física y mental, lo cual disfruto, pero también es reconfortante cambiar a las carreras por etapas, donde puedo dar el 100 por ciento por mis compañeros de equipo”, dijo Roy, quien no ve su edad como ningún tipo. de limitación.

“Cada año me hago más fuerte. Hay muchas cosas que todavía quiero lograr. Estoy en ese punto de mi carrera en el que me gustaría retribuir y compartir mis experiencias”.

Manly se unió al equipo belga AG Insurance-Soudal con un contrato de dos años después de correr toda su carrera profesional en Liv AlUla Jayco, con un enfoque clave en montar una primavera exitosa y el Tour de Francia Femmes.

A pesar de no conseguir una victoria en 2024, Manly ha demostrado su capacidad para ganar a nivel WorldTour tras haber conseguido victorias de etapa en el Santos Tour Down Under el año pasado y en el Tour de Escandinavia de 2022. También fue tercera en De Brabantse Pijl en abril, sólo por detrás de Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) y Demi Vollering (SD Worx-Protime).

“Sólo he corrido para un equipo, Greenedge, donde tengo tantos buenos recuerdos. Pero ahora estoy listo para un nuevo desafío y un nuevo entorno en el que puedo crecer”, dijo Manly en un comunicado de prensa, cuyo La transición será más fácil si su compatriota Sarah Gigante participa en el mismo equipo.

“Me veo como un piloto versátil y quiero apoyar al equipo de todas las maneras posibles. Con mi experiencia en diferentes roles, creo que puedo aportar valor a lo largo de la temporada. Personalmente, me gustaría centrarme en un Primavera fuerte y aspirar al éxito en el Tour de Francia, especialmente en las etapas”.

En el futuro ex equipo de Manly, Liv AlUla Jayco, han realizado varias extensiones de contrato a través de la campeona de la Commonwealth Georgia Baker, Amber Pate y Caroline Andersson, todo hasta 2026 y Anna Trevisi hasta 2025. Con estos cuatro confirmados, su lista para 2025 es a punto de finalizar, con 14 corredores confirmados.

“Estoy muy feliz de ampliar mi contrato con el equipo. Me he sentido como en casa corriendo aquí durante los últimos tres años”, dijo Baker.

“He participado en grandes éxitos de equipo y también he tenido la suerte de tener oportunidades. Estoy deseando dar un paso más el año que viene y apuntar a las clásicas adoquinadas”.