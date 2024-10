Saris H3 Plus ahora por menos de $400, con descuentos similares en H3, M2, Mag, Fluid y otros entrenadores de interior

En este momento, puede obtener grandes descuentos en toda la gama de entrenadores inteligentes Saris, incluido su modelo de gama alta, el Saris H3 Plus, que se integra perfectamente con transmisiones de 12 velocidades y ofrece un increíble descuento de $ 250 sobre el PVP. El H3 Plus también incluye un mes gratuito de suscripción a la aplicación de entrenamiento virtual Rouvy y está certificado para su uso en Zwift, BKOOL y otras aplicaciones de ciclismo indoor.

Es posible que la marca con sede en Wisconsin no tenga la misma influencia que antes, después de algunos años difíciles financieramente, pero todavía tiene algunos productos altamente calificados, incluidos los entrenadores de tracción directa H3 Plus y H3, y una gama de 'ruedas'. -on' entrenadores inteligentes y no inteligentes, todos con excelentes descuentos similares.

Hemos destacado nuestra elección de las mejores ofertas de entrenadores inteligentes Saris a continuación, pero si un entrenador de interior no está en su lista de compras, nuestro centro de ofertas de ciclismo de Amazon Prime Day está repleto de las últimas ofertas y se actualiza en vivo a medida que las encontramos.

Otros productos Saris con descuento