Danny Stam sólo está dispuesto a responder preguntas “deportivas” después de decepcionar a Dwars en Vlaanderen – “No puede suceder en Flandes”

SD Worx-Protime se negó a comentar sobre la noticia de que Demi Vollering dejó el equipo después de Dwars door Vlaanderen, pero el jefe del equipo, Danny Stam, dijo que los corredores “no estaban realmente concentrados” ya que, inusualmente, se perdieron un lugar en el podio.

El drama comenzó para el equipo femenino dominante cuando, según se informa, Stam dio la noticia de la partida de Vollering después de 2024 en el inicio de la carrera en Waregem, alegando preocupaciones presupuestarias y la reciente extensión de Lotte Kopecky como razones para GCN.

La saga continuó cuando el equipo respondió en las redes sociales afirmando que “le hicieron a Demi Vollering una oferta generosa” con una fecha límite, pero asumieron que ella dejaría el equipo al no haber respondido a tiempo.

Pero una vez transcurridos los 114 kilómetros de carrera y derrotados por Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) y superados en número por Lidl-Trek, “sin comentarios” fue la respuesta dada a cualquier cosa sobre la actual campeona del Tour de Francia Femenina.

“No deberías preguntarlo”, dijo Stam. ciclismonoticias Cuando se le presionó para que aclarara sus comentarios anteriores sobre Vollering, sólo estuvo dispuesto a responder preguntas “deportivas” de la prensa.

Sin embargo, también fue un día deportivo difícil para el súper equipo, ya que Kopecky finalizó cuarta, lo que fue una gran decepción para sus estándares, especialmente teniendo en cuenta que el Tour de Flandes se disputa el domingo.

La campeona del mundo falló movimientos, incluido el ganador, y se vio obligada a pasar por su cuenta al grupo líder más temprano ese día después de que jugadores como Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) iluminaran la carrera junto a Vos y el eventual subcampeón Shirin. van Anrooij (Lidl-Trek).

No fue la típica exhibición brutal de Kopecky que esperamos en las Clásicas adoquinadas.

“Ella (Kopecky) también dijo por sí misma que 'cometí algunos errores y que no estaba completamente concentrada' y por eso estaba detrás”, dijo Stam, consciente de que una repetición sería inaceptable en De Ronde.

“Son errores que pueden ocurrir en este tipo de carrera, pero no pueden ocurrir en Flandes”.

Una Kopecky comprensiblemente descontenta voló por la zona mixta después de la carrera, sin detenerse a responder ninguna pregunta sobre su propia carrera o la situación de Vollering. Pero como es la campeona, salió más tarde del autobús para firmar autógrafos y tomarse fotografías con los jóvenes fanáticos.

Ninguno de los seis corredores hizo comentarios sobre la situación de su compañero de equipo y la camiseta de campeón nacional holandés de Vollering estuvo ausente entre los medios de comunicación que pasaron junto a los medios de camino a los autobuses.

Vollering, que estuvo en el centro de la atención del día y era la campeona defensora al llegar hoy, tuvo un regreso decepcionante a los adoquines belgas, resumido por su inoportuno problema mecánico a 25 km del final.

Un lento cambio de rueda trasera desde el servicio neutral de Shimano acabó con sus esperanzas, pero incluso antes de esto, no estaba exactamente en la forma mundial que la vio dominar el Tour de Francia Femenino el año pasado, dejando a Kopecky sola para luchar contra frustrante batalla al frente.

“Ella (Vollering) tampoco estaba muy concentrada. Se perdió todos los descansos”, admitió Stam después de que Vollering fuera el último miembro del equipo en llegar al autobús a las 4:21 en Vos.

“No fue la mejor carrera. Creo que es simplemente una carrera en la que cometimos algunos errores y necesitamos ser más precisos para la siguiente”.

Al final, no se inmutó por el desempeño del equipo, ya que Kopecky aún ocupaba el cuarto lugar después de hacer una cantidad significativa de trabajo por su cuenta y fallar el movimiento ganador de la carrera iniciado por Van Anrooij a 12 km de la meta.

“Ya hemos cambiado a tres chicas y siempre estamos ahí cuando tenemos una cita. Esto no es Ronde van Vlaanderen, esto no es Gent-Wevelgem”, dijo Stam.

“Creo que si cambiamos a tres chicas de primavera por las chicas que corrieron hoy, tendremos un equipo totalmente diferente al frente. Así que no estoy tan preocupada”. Hoy me sentí fuerte y reaccioné en el momento adecuado, sólo que una vez no”, dijo Kopecky más tarde a través del equipo. “No tengo ninguna duda. Estoy deseando que llegue De Ronde van Vlaanderen”.

Niamh Fisher-Black, Femke Herritse y Mischa Bredewold fueron las corredoras que entraron hoy en sustitución de la ganadora de Gent-Wevelgem, Lorena Wiebes, Marlen Reusser y Christine Majerus. Y Stam estaba muy confiada en las posibilidades de la velocista para el domingo después de mostrar su versatilidad mejorada el domingo pasado.

“Ella (Wiebes) seguramente estará bien y no dudo de la forma de las chicas”, dijo. “Hoy no estábamos completamente concentrados, pero creo que no debemos preocuparnos. Sabemos que la condición es buena, ya lo demostraron”.

Aunque aún se desconoce el futuro de Vollering, lo cierto es que SD Worx-Protime, incluso con sus tres opciones de victoria en Flandes, parece sin duda el más vulnerable que tiene por un tiempo.