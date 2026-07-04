Los líderes del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe muestran un frente unido mientras ambos apuntan al podio final en París

Remco Evenepoel y Florian Lipowitz ofrecieron un frente unido contra cualquier pregunta inquisitiva sobre una posible rivalidad en el Tour de Francia dentro de Red Bull-Bora-Hansgrohe, refutando cualquier sugerencia de que chocarán mientras ambos luchan por un lugar en su podio final en París.

“Sé adónde quieres llegar”, dijo Evenepoel, reprendiendo una sutil pregunta de un periodista holandés sobre objetivos individuales, durante la conferencia de prensa de los grandes jugadores en Barcelona el jueves.

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