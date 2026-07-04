Los líderes del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe muestran un frente unido mientras ambos apuntan al podio final en París

Remco Evenepoel y Florian Lipowitz ofrecieron un frente unido contra cualquier pregunta inquisitiva sobre una posible rivalidad en el Tour de Francia dentro de Red Bull-Bora-Hansgrohe, refutando cualquier sugerencia de que chocarán mientras ambos luchan por un lugar en su podio final en París.

“Sé adónde quieres llegar”, dijo Evenepoel, reprendiendo una sutil pregunta de un periodista holandés sobre objetivos individuales, durante la conferencia de prensa de los grandes jugadores en Barcelona el jueves.

“Quieres oírme decir que quiero estar en el podio y escuchar a Florian decir que quiere estar en el podio. Por supuesto, queremos estar en el podio, pero ya sea él o yo, si lo hacemos de buena manera sin esta energía negativa, es bueno para ambos y para el equipo.

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“Ambos queremos hacer lo que ya hicimos en el pasado: estar en el podio detrás de Tadej y Jonas. Luego también estar ahí arriba tanto como sea posible para ganar etapas”.

Lipowitz siguió una línea similar, con un enfoque un poco más filosófico.

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“Si hacemos lo mejor que podemos cada día, deberíamos estar contentos con el resultado”, afirmó el piloto alemán.

“Veremos dónde estamos después de tres semanas. Si no cometemos ningún error, tendremos que estar contentos con cualquier resultado”.

Más preguntas sobre lo que Evenepoel y Lipowitz quieren demostrarse a sí mismos y a los demás y sobre lo que ambos podrían aprender el uno del otro parecieron irritar aún más a Evenepoel.

“Nada”, respondió Evenepoel. “No sé qué decir.

“No necesitamos aprender nada unos de otros; sólo necesitamos ser nosotros mismos. Vamos al Tour con dos líderes, con dos características diferentes, y haremos lo nuestro a nuestra manera.

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“Estoy feliz con quien soy y no quiero cambiar eso. Creo que Lipo también lo está. Es una pregunta extraña…”

Evenepoel fue claro en querer ganar una etapa durante el Tour 2026, eligiendo la contrarreloj de la etapa 16 como objetivo natural. Pero se mostró evasivo sobre la estrategia de carrera contrarreloj del equipo Red Bull, donde Red Bull es uno de los favoritos pero donde se pondrá a prueba por primera vez la asociación Evenepoel-Lipowitz.

“No estoy seguro de poder revelar nuestra estrategia de carrera. Ya verás. El orden de salida es el orden de salida y el orden de llegada es el orden de llegada. No revelaremos mucho más”, dijo Evenepoel.

El belga se mostró más abierto al principio de la rueda de prensa, al hablar de su relación con Lipowitz y de cómo se ha construido en los campos de entrenamiento y en la Volta a Catalunya en marzo, en las mismas carreteras que las primeras etapas del Tour.

“Sabíamos desde hace mucho tiempo que comenzaríamos el Tour juntos; es algo para lo que estamos preparados”, dijo.

“Hicimos carreras en Catalunya juntos, Florian fue segundo y yo quinto. Hubo un día que tuvimos que trabajar el uno para el otro, hicimos un cambio y un sacrificio, y terminó bien. Ya no hay nada especial que mencionar por mi parte.

“Hemos demostrado que trabajamos bien juntos, así que no hay mucho que añadir”, añadió Lipowitz.

“Ahora también podemos demostrar en el Tour que podemos trabajar juntos y que nos apoyaremos mutuamente”.

Lipowitz y Evenepoel saben que sus verdaderos rivales en el podio del Tour son Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Paul Seixas.

“Esos tres demostraron este año que son súper fuertes, pero como equipo, también demostraremos en el Tour que nos preparamos bien”, dijo Lipowitz.

“La carrera lo dirá. Están en un muy buen nivel, pero espero que nosotros también demostremos buenas piernas”.

Ante eso, Evenepoel dio el visto bueno a esa declaración de unidad e intención.