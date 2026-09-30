En el día libre, el favorito antes de la carrera termina en el puesto 12 y el colíder termina en el puesto 28 después de ser eliminado por su eterno rival Van der Poel.

Bélgica ingresó a la carrera de élite masculina en ruta en el Campeonato Mundial UCI como favorito, con Remco Evenepoel y Wout van Aert representando dos de los cinco principales contendientes para el evento principal del domingo en Montreal.

Pero a medida que la epopeya de los 270 km comenzó a desarrollarse, rápidamente quedó claro que ninguno de los dos estaba al nivel que esperaban estar, ya que un ataque temprano de van Aert cuando faltaban 88 km lo hizo subir por la carretera en la escapada, solo para ser derribado por una aceleración de su eterno rival Mathieu van der Poel (Países Bajos) 14 km más tarde.

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MONTREAL, QUEBEC - 27 DE SEPTIEMBRE: Wout Van Aert y el equipo de Bélgica compiten en el grupo de persecución durante el 99.o Campeonato Mundial de Ruta UCI Montreal 2026 - Carrera de élite masculina en ruta, una carrera de un día de 273,4 km desde Brossard a Montreal el 27 de septiembre de 2026 en Montreal, Quebec. (Foto de Zac Williams - Piscina/Getty Images)