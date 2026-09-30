En el día libre, el favorito antes de la carrera termina en el puesto 12 y el colíder termina en el puesto 28 después de ser eliminado por su eterno rival Van der Poel.

Bélgica ingresó a la carrera de élite masculina en ruta en el Campeonato Mundial UCI como favorito, con Remco Evenepoel y Wout van Aert representando dos de los cinco principales contendientes para el evento principal del domingo en Montreal.

Pero a medida que la epopeya de los 270 km comenzó a desarrollarse, rápidamente quedó claro que ninguno de los dos estaba al nivel que esperaban estar, ya que un ataque temprano de van Aert cuando faltaban 88 km lo hizo subir por la carretera en la escapada, solo para ser derribado por una aceleración de su eterno rival Mathieu van der Poel (Países Bajos) 14 km más tarde.

Incapaz de vivir con el ritmo, se interpuso entre el grupo líder y el grupo perseguidor de otros favoritos antes de que, en el km 60, los problemas comenzaran a surgir para Evenepoel. Sus compañeros de equipo Thibau Nys y Gianni Vermeersch habían señalado a los medios que no se sentía en su mejor momento después de que abandonaron, y eso se materializó en su caída cuando jugadores como Isaac del Toro (México) comenzaron a aplicar presión.

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Sin embargo, fue mucho antes que Evenepoel, y Van Aert sabía que no iba a ser su día. Cuando el eventual ganador Brandon McNulty (EE.UU.) se fue solo a 32 km del final de una fuga de 12, ya habían sido eliminados.

“En realidad, fue duro desde la primera vuelta; sentí que no estaba en un gran día, así que es una mierda lo que pasó hoy”, dijo Evenepoel a Eurosport después del final. “Pero creo que no hay excusas; en el Mundial siempre gana el más fuerte, así es la vida”.

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“Esperaba abrirme paso en el tramo final, pero el recorrido no lo permitía. Especialmente si no estabas en tu mejor momento. Era cuestión de sufrir y apretar los dientes”, añadió en declaraciones a la emisora ​​flamenca. esporza.

“Un poco decepcionado; vine aquí por más como equipo, también personalmente, pero por otro lado no puedo arrepentirme mucho”, coincidió Van Aert al final.

“Las piernas me dolían mucho desde el principio, y aun así traté de hacer un movimiento temprano para poder adelantarme a la carrera, lo cual fue bueno. Pero especialmente Mathieu (Van der Poel) ya era súper fuerte en ese momento, y una vez que me dejaron allí, todavía nos mantuvimos cerca, así que sigo creyendo que había algo posible. Pero en algún momento no había mucho más que hacer por mí que ayudar un poco a Remco, y en las últimas vueltas simplemente me arrastraba hasta la meta.

“Fue súper duro y demasiado duro para mí. Hice una buena carrera, pero las luces se apagaron a 4 o 5 vueltas del final. Estoy desanimado por eso, pero no hubo más”.

Como dijo Van Aert, finalmente se dio cuenta de que sus propios sueños de una camiseta arcoíris inaugural no se harían realidad en esta ocasión, por lo que se le vio trabajando para intentar devolver a Evenepoel al grupo delantero, con corredores volviendo a la cabeza en varias ocasiones mientras se desarrollaba un final increíblemente táctico y de desgaste.

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Al final, Evenepoel realizó dos contraataques mientras regresaba, pero claramente carecía del poder de una versión completa de sí mismo, y finalmente obtuvo el puesto 12 al final, 25 segundos menos que McNulty y 12 segundos detrás de Michael Matthews (Australia) en segundo lugar.

“Wout me dijo que quería montar por un tiempo. Ya en ese momento sabía que no me sentía muy bien, así que creo que es sólo porque Wout realmente quería hacer algo, así que le estoy agradecido por haberlo hecho. Pero supe muy rápidamente que hoy no iba a ser mi día para ganar”, dijo Evenepoel.

“Dios… Eso fue más como intentar algo con la esperanza de que los demás no reaccionaran. Tuve la sensación de que ese movimiento en la penúltima vuelta fue el correcto”, añadió sobre los últimos ataques. “Luego Del Toro acortó distancias. Es una lástima. Si pudiera elegir los días adecuados, sería fácil. Ganó el más fuerte, eso estaba claro”.

Para Evenepoel, se mantuvo positivo a pesar de la evidente decepción de no poder salir del Mundial con el doblete histórico que esperaba, pero tendrá dos oportunidades más de alcanzar la gloria importante antes de que termine la temporada, en el Campeonato de Europa el próximo fin de semana y en Il Lombardia en octubre.

“Aún queda mucho por hacer”, afirmó. “Esperemos que las cosas funcionen un poco mejor a partir de la próxima semana”.

Para Van Aert, sin embargo, este fue el último capítulo de lo que ha sido una increíble temporada 2026 para él, ganando la París-Roubaix y dominando la Vuelta a España al obtener el verde, dos etapas y ayudar a Matt Brennan a ganar cinco etapas. Confirmó que “no, es mi última carrera; a partir de ahora son vacaciones”.



