El esloveno se somete a pruebas médicas tras su segundo accidente en 24 horas y pierde más de dos minutos en la general

Uno de los pocos consuelos que encontró Primož Roglič en su enésima jornada dura en el Tour de Francia fue que, tras cruzar la línea de meta de la etapa 12, maltrecho y contusionado por un accidente a gran velocidad y con sus ambiciones de ganar la general seriamente amenazadas, estaba la proximidad del autobús de su equipo a la línea de meta. Era uno de los lugares más cercanos.

Roglič, que ocupaba el segundo puesto en la cola de vehículos de TotalEnergies, que se extendía por un largo bulevar rural en las afueras de Viileneuve-sur-Lot, pudo alcanzar el autobús Red Bull-Bora-Hansgrohe en apenas unos minutos. Se dirigió al interior sin hablar con los periodistas para quitarse la ropa de carrera rota y el casco dañado y, después de ducharse, comenzar a evaluar la gravedad de sus lesiones.

“Ahora lo examinará el médico y veremos”, dijo el director del equipo, Rolf Aldag, a las decenas de periodistas que se agolpaban alrededor de la barrera temporal erigida entre el autobús y la carretera para dar algo de espacio a los pasajeros y al personal.

La pérdida de tiempo ya se notaba en blanco y negro: 2:27 minutos sobre el pelotón principal, lo que significa que Roglič, que ya era el peor clasificado de los cuatro grandes, se quedó a 4:42 minutos del líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Fue su segunda caída en menos de 24 horas, después de sufrir una caída tardía en la 11ª etapa cuando estaba en compañía de Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep).

Pero a diferencia de su caída cerca de la meta en Le Lioran el jueves, esta vez estaba muy fuera de la zona de seguridad de tres, y la diferencia de tiempo cuando cruzó la línea fue la que figuraba en la hoja de resultados.

Como era de esperar, ninguno de los compañeros de equipo de Roglič quiso hablar de la situación, dada la incertidumbre que rodeaba la magnitud de las lesiones de Roglic. Aunque podría completar la etapa, cualquier lesión subyacente podría tardar un tiempo en descubrirse, como le ocurrió a su compañero de equipo Aleksandr Vlasov, cuando se rompió el tobillo en la etapa 9, pero terminó la carrera del día, solo para que la fractura apareciera durante las pruebas médicas posteriores. Las consecuencias casi desastrosas que esto ha tenido para la candidatura general del esloveno también fueron claras, pero como el personal se esforzó en enfatizar después, lo que realmente importaba era la salud del propio ciclista.

“Ahora se está duchando para limpiar todo”, dijo Aldag. “Obviamente llegó a la meta, obviamente perdió algo de tiempo y eso no es bueno, y ciertamente queríamos evitarlo”.

Aldag aún no había tenido tiempo de hablar con Roglič sobre cómo ocurrió el accidente, siendo las consecuencias físicas más que las razones la preocupación inmediata del equipo.

“No, todo el mundo tiene la impresión de que simplemente ocurrió el accidente y perdimos mucho tiempo y ahora nos preocupamos por su salud, porque eso es lo más importante en este momento”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre la lucha por la clasificación general, Aldag soltó una breve risa hueca y luego dijo: “En este momento tenemos pensamientos diferentes a los de luchar por el podio.

“Lo importante es cómo está, si puede continuar o no. Tenemos el mejor equipo médico que puedas imaginar y veremos qué pasa esta noche y mañana”.

No tenía idea de la pérdida de tiempo, dijo, en respuesta a otro reportero que le hizo prácticamente la misma pregunta. “No sé cuánto es, alrededor de cuatro minutos en la general, pero eso no es lo importante ni demasiado relativo en este momento. La clave es que se cayó muy, muy fuerte y tenemos otros corredores en los que pensar. Nunca es bueno, nunca es agradable y ciertamente no era el plan”.

Aldag ciertamente no estaba de humor para empezar a echar culpas cuando un periodista le preguntó sobre el mobiliario de la carretera en el tramo de acceso que tal vez no estaba bien señalizado.

“Creo que es con lo que lidiamos todos los días: todos tenemos autos en la parte delantera, todos sabíamos que todos estaríamos muy cansados ​​después de un día como este, y pasan ese tipo de cosas.

“El mobiliario urbano sirve los 364 días del año para proteger a la gente en el tráfico normal, pero no protege a los ciclistas en la final. Pero nadie tiene la culpa, está ahí y sabíamos que estaría ahí. No sé si había otra alternativa para llegar al centro de la ciudad que no fuera tomar esa carretera”.

En cuanto al propio Roglič y las consecuencias, Aldag añadió: “Definitivamente está herido y tenemos que escuchar a nuestro equipo médico, ver qué piensan y qué puede hacer”.

Resiliencia

Cualquiera que sea el resultado final, lo sucedido en la etapa 12 para Roglič son, lamentablemente, solo el último capítulo de una serie de desgracias y accidentes que han perseguido al esloveno en el Tour de Francia en los últimos años.

Tras perder el Tour en 2020 en el último día posible ante Pogačar en la contrarreloj de Plances des Belles Filles, tanto en 2021 como en 2022, Roglič tuvo que abandonar la carrera debido a las consecuencias de las desafortunadas caídas de la primera semana. En 2021, en una caótica tercera etapa en la que fue uno de las docenas de ciclistas que se cayeron en carreteras peligrosamente estrechas en la final, Roglič completó el recorrido, pero finalmente abandonó unos días después. Luego, en 2022, chocó contra un fardo de heno de seguridad en la etapa de Roubaix, dislocándose el hombro y sufriendo una lesión en la espalda. Una vez más, siguió luchando, pero abandonó después de los Alpes.

La determinación de Roglič de continuar el mayor tiempo posible fue un tributo a su enorme resiliencia que siempre ha caracterizado al esloveno, pero este año tuvo que lidiar con otra serie de accidentes.

Roglič, que en abril sufrió una caída en el accidente masivo de Itzulia-País Vasco cuando iba en cabeza de la carrera, se saltó la Lieja-Bastoña-Lieja esta primavera. Volvió a competir en el Critérium du Dauphiné y consiguió ganarlo. Pero durante la carrera sufrió una fuerte caída en la quinta etapa, que neutralizó la etapa con tantos corredores implicados, y eso también le pasó factura.

En cuanto al Tour, a principios de esta semana, cuando Roglič habló con los periodistas en el primer día de descanso, estaba celebrando estar en su mejor posición general, y sin caídas, desde 2020. Sin embargo, los eventos del viernes provocaron el último trastorno en la relación inestable del esloveno con la carrera.

Como siempre en estas situaciones, mientras los medios de comunicación estaban fuera del Red Bull-Bora-Hansgrohe esperando que Aldag hablara, lo banal y cotidiano se mezcló fácilmente con el drama y la tensión que envolvía al equipo.

Una mujer francesa de edad avanzada, obviamente ajena a los últimos acontecimientos, se acercó al encargado de prensa que la esperaba y le dijo que había oído que el equipo estaba repartiendo regalos y que, si era así, ¿podría recibir uno, por favor? Después de que se marchara con las manos vacías, alguien invisible sacó su teléfono móvil de detrás de la cortina de la escalera del autobús y tomó una foto de la multitud de periodistas que esperaban.

Las bicicletas fueron limpiadas y guardadas, los vehículos de los equipos se separaron lentamente de la masa de vehículos que se alineaban a ambos lados de las estrechas calles rurales y se dirigieron a sus respectivos hoteles. El Tour de Francia sigue, en otras palabras, tan imparable como siempre.

Sin embargo, nadie sabe si el pelotón de este año seguirá conteniendo a Roglič el viernes por la mañana.

.