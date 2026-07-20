El ciclista de Uno-X Mobility, que sufre el impacto de accidentes anteriores, cruza la línea en Le Markstein hace casi una hora

Las caídas del Tour de Francia de este año finalmente le pasaron factura a Anthon Charmig el sábado, con la escritura en la pared al comienzo de la etapa 14 cuando el Uno-X Mobility se abandonó tan pronto como la escalada se afianzó.

Fue un día en el que las ascensiones se produjeron de forma rápida y regular, con la primera ascensión de categoría 1 del Grand Ballon culminando a sólo 37 km del inicio, y luego siguieron las ascensiones de categoría 2 y dos de categoría 1. Incluso entonces, no era un perfil que normalmente se esperaría que hiciera tropezar a Charmig, ya que el ciclista danés era capaz en las colinas y ciertamente no estaba entre los sospechosos de caer temprano del grupo, pero estas no fueron circunstancias comunes. El ciclista se había caído por primera vez en la etapa 2 y luego, en la etapa 12, se vio atrapado en una horrible caída a alta velocidad en el último kilómetro que también sacó a muchos otros corredores de la pista, incluidos dos de sus compañeros de equipo, Søren Wærenskjold y Jonas Abrahamsen.

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