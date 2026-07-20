El ciclista de Uno-X Mobility, que sufre el impacto de accidentes anteriores, cruza la línea en Le Markstein hace casi una hora

Las caídas del Tour de Francia de este año finalmente le pasaron factura a Anthon Charmig el sábado, con la escritura en la pared al comienzo de la etapa 14 cuando el Uno-X Mobility se abandonó tan pronto como la escalada se afianzó.

Fue un día en el que las ascensiones se produjeron de forma rápida y regular, con la primera ascensión de categoría 1 del Grand Ballon culminando a sólo 37 km del inicio, y luego siguieron las ascensiones de categoría 2 y dos de categoría 1. Incluso entonces, no era un perfil que normalmente se esperaría que hiciera tropezar a Charmig, ya que el ciclista danés era capaz en las colinas y ciertamente no estaba entre los sospechosos de caer temprano del grupo, pero estas no fueron circunstancias comunes. El ciclista se había caído por primera vez en la etapa 2 y luego, en la etapa 12, se vio atrapado en una horrible caída a alta velocidad en el último kilómetro que también sacó a muchos otros corredores de la pista, incluidos dos de sus compañeros de equipo, Søren Wærenskjold y Jonas Abrahamsen.

“El cuerpo me dolía un poco después de mi caída de hace dos días, así que no me sentí muy bien sobre la bicicleta y desafortunadamente me caí solo en la primera subida y luego fue imposible hacer nada”, dijo Charmig.

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Incluso en circunstancias menos difíciles, fue un día de carrera brutal en el Tour de Francia que dejó a la mayoría del campo cruzando la línea a más de 30 minutos detrás del vestido amarillo Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) cuando logró su cuarta victoria de la carrera de este año.

Abrahamsen y Wærenskjold, que llegaron en el último gran grupo a 37:51 atrás, lograron llegar dentro del tiempo límite, pero Charmig, que hace apenas unos días había estado luchando al frente en la fuga y, como resultado, se aseguró el premio al corredor más combativo de la etapa 11, todavía estaba en la carretera mucho después de que gran parte de la multitud se hubiera despejado.

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De todos modos, no hubo forma de bajarse de la bicicleta cuando el piloto danés llegó hasta la meta. El esfuerzo para llegar a la meta en Le Markstein, casi una hora después de que Pogačar se adjudicara la victoria, no fue suficiente para mantenerlo en carrera y OTL (fuera del límite de tiempo) fue la entrada junto a su nombre al final de la etapa 14. Sin embargo, le valió una agradecida bienvenida cuando los espectadores que quedaron intentaron compensar los bajos números entregando a gran volumen, golpeando fuertemente las barreras mientras Charmig daba los últimos y dolorosos pedaleos de su Tour de Francia, logrando un resultado que no contaría en el papel pero sí en la memoria.

“Fue bastante decepcionante. Tengo que admitir que estaba bastante triste cuando crucé la línea de meta”, dijo Charmig, aunque también recordó otros momentos destacados de su segunda participación en el Gran Tour de Francia.

Además del premio a la combatividad para Charmig, que demostró su buen estado de forma al llegar al Tour de Francia consiguiendo una victoria de etapa en el Tour Auvernia – Ródano-Alpes, el corredor desempeñó un fuerte papel de equipo en lo que hasta ahora ha sido una carrera llena de acontecimientos para el equipo Uno-X Mobility. Su compañero de equipo Torstein Træen vistió el maillot amarillo durante dos días en la primera semana, mientras que Wærenskjold terminó segundo en la etapa 7 y luego ganó la etapa 11 después de que la escapada, que incluía a Charmig, fuera atrapada.

“Pasé gran parte del Tour intentando recuperarme de las caídas, pero también ha sido especial para el equipo… Tengo muchos recuerdos fantásticos”, dijo Charmig.