En lo que respecta a los problemas del primer mundo, no hay muchos con los que los ciclistas estén más familiarizados que prepararse para un paseo, solo para descubrir que la batería de su computadora para bicicleta está descargada justo cuando está a punto de salir por la puerta. Si no es eso, entonces es la ansiedad de que la batería de una computadora vieja se agote de llena a agotada mientras sigues una ruta, con la esperanza de llegar a un territorio familiar antes de sumergirte en la oscuridad digital.

Es una de las mayores quejas que tuve con el Hammerhead Karoo 2, cuya batería dura entre 8 y 10 horas, y aunque es mi computadora favorita en casa, se vio obligada a quedarse al margen cuando abordé el Persiguiendo a Cancellara 275 km deportivos en 2022.

Si bien el último Karoo es mejor y las mejores computadoras para bicicletas ofrecen una duración de batería que varía entre marginalmente mejor y increíblemente brillante, una nueva computadora de la marca de relojes inteligentes Coros ha sacado la proverbial bola del parque de la duración de la batería.

Se llama Dura y marca un cambio de dirección y un paso hacia el mercado del ciclismo por primera vez para la marca china.

Cuenta con una pantalla de 2,7 pulgadas, un panel solar, un soporte de un cuarto de vuelta estilo Garmin y una pantalla táctil a todo color respaldada por un dial digital y un botón adjunto. Tiene GPS de doble frecuencia, ofrece redireccionamiento en el dispositivo y puede conectarse a sensores externos como monitores de frecuencia cardíaca o medidores de potencia.

Todos los detalles y las afirmaciones de Coros se pueden encontrar en nuestra historia de lanzamiento: Coros lanza la computadora Dura, pero después de haberla llevado a dar un paseo de tres horas ayer, tengo algunas ideas para compartir.

Solo un 0,8 % de uso de la batería en un viaje de tres horas

Batería

Como sugiere el titular, en mi viaje de tres horas, el Coros Dura consumió sólo el 0,8%. Si tomas esa cifra y la extrapolas, es factible esperar 375 horas de conducción. Para alguien que conduce siete horas a la semana, deberá cargarlo una vez al AÑO. Loco.

Y eso fue usar todas las funciones del Dura, incluido el enrutamiento GPS, con un medidor de potencia conectado. Perdía giros con regularidad y, por lo tanto, lo obligué a desviarme, y la pantalla estaba encendida usando el sensor ambiental incorporado.

Sin embargo, hay algunos matices en esa cifra. El consumo de batería durante mi viaje fue en realidad del 3,7%. La placa solar aportó un 2,9% de recarga, con lo que se alcanza el 0,8% de consumo neto. Si alguna vez viajara en la oscuridad, ese drenaje del 3,7% se extrapolaría a alrededor de 81 horas de viaje. Sigue siendo muy muy bueno.

Ayer fue un día muy soleado. No soy un experto en las condiciones ideales para un panel solar, pero diría que ayer habría estado ahí arriba. Coros dice que el panel solar ofrece una eficiencia del 200% (dos horas de viaje por cada hora de “luz solar directa”) y eso no es exactamente lo que logré, pero todos sabemos que el Reino Unido no es mejor conocido por su sol. Esperaba terminar el viaje con más batería de la que comencé, pero una pérdida del 0,8% sigue siendo un resultado increíble, especialmente porque no necesariamente le estaba dando un flujo constante de luz solar directa, con la cubierta de árboles y las nubes ocasionales.

También debo agregar que mi dispositivo está ejecutando el software beta (antes del lanzamiento oficial) y Coros dice que la batería mejorará una vez que esté en el software público.

Considerando todo esto, es seguro decir que nadie tendrá que preocuparse por la duración de la batería si posee esta computadora. Incluso podrías salir con él al 10% y esperar disfrutar de un día completo de conducción, algo que no puedes decir de ninguna otra computadora.

Puedes personalizar las pantallas como quieras.

Características

No tiene mucho sentido que profundice demasiado aquí porque Coros se encuentra actualmente en el proceso de cambiar del software beta al producto terminado orientado al consumidor, implementando varias actualizaciones de firmware y agregando características y funcionalidades a lo largo del camino.

Por el momento, Dura hace todo lo que realmente necesitas, sin hacer mucho más.

Se puede conectar a sus sensores externos a través de Bluetooth y ANT+, tiene funcionalidad GPS de doble frecuencia, mapas en el dispositivo y la capacidad de cambiar la ruta si pierde un giro. Puede descargar una ruta o entrenamiento desde aplicaciones populares (Strava, Komoot, Training Peaks, etc.) y puede cargar su entrenamiento directamente en la aplicación elegida automáticamente a través de WiFi cuando regrese a casa.

Algunas de las actualizaciones planificadas para las próximas semanas/meses se enumeran a continuación, pero hay muchas más.

Integración RideWithGPS

Actividades de ciclismo y soporte completo para el desarrollo del entrenamiento en COROS Training Hub

Lecturas de temperatura exterior

Se mejorará la función “Subir” al seguir rutas y se mostrarán mejor las subidas largas.

Segmentos en vivo de Strava

Tiempo de sincronización más corto para enviar rutas de Strava a la aplicación COROS

Controles multimedia para reproducción en el teléfono a través de Bluetooth

Optimizaciones para giro a giro para que responda mejor a altas velocidades.

¿Algún punto negativo?

En mi viaje, descubrí que Dura funcionaba bien, pero el software tardaba bastante en responder a las entradas. Cuando presionas un botón, giras el dial o tocas la pantalla, hay un retraso de una fracción de segundo antes de que la pantalla reaccione, especialmente cuando estás en el mapa. Si bien esto puede mejorar con las actualizaciones de firmware en las próximas semanas, lo encontré un poco frustrante.

La navegación del Coros Dura no se parece a ninguna otra, ya que el menú se maneja a través de un 'Dial digital'. Se trata de un dial giratorio en el lateral del dispositivo, que actúa como un botón cuando se presiona, similar a todos los relojes Coros o la Digital Crown del Apple Watch Ultra.

El dial tiene una acción realmente ligera y, al principio, junto con la respuesta de entrada lenta, pensé que no lo había girado correctamente, por lo que volvería a hacerlo, solo para que la pantalla alcanzara y sobrepasara lo que quería. Una vez que aprendes a tener paciencia, está bien, pero no es tan hábil como podría ser y preferiría un clic más táctil mientras te desplazas.

También descubrí que al intentar presionar el botón a mitad de camino, podías desplazar fácilmente el dial al siguiente elemento del menú mientras hacías clic. Afortunadamente, Coros te pide que mantengas presionado durante tres segundos para finalizar un viaje; de ​​lo contrario, habría finalizado mi viaje accidentalmente varias veces, pero eso generó múltiples casos de selecciones incorrectas.

Valor

Comparado con los tres grandes: Garmin, Wahoo y Hammerhead, el Coros Dura tiene un precio increíblemente competitivo.

A £249,00 / US$249,00 / €289,00 / AU$449,00, tiene un precio similar al del Wahoo Elemnt Bolt, un dispositivo de navegación con botones, una pantalla de 2,2 pulgadas y un cuerpo mucho más pequeño. El Dura es el más barato con pantalla táctil y ofrece una buena lista de características.

Veredicto

Después de un solo viaje, es imposible llegar a un veredicto en el que usted, como lector, deba poder confiar, pero algunos aspectos se destacaron.

La duración de la batería del Dura es fácilmente una de las mejores del mercado, e incluso supera el doble de su precio en los modelos solares de Garmin. Acepto que para la mayoría de las personas, una batería de 375 horas no agrega ningún valor por encima de una batería de 50 horas porque nadie viaja tanto tiempo sin una parada nocturna, pero refleja un paquete general fácil de adquirir que es Listo para montar cuando tú lo estés.

El precio es competitivo, la funcionalidad está bien considerada y, aunque la navegación por el menú ha demostrado ser un poco lenta, es de esperar que esto se solucione con las actualizaciones de firmware.

Hasta ahora, el Coros Dura parece un producto serio que solo mejorará y a un precio que atraerá a muchos.