“Nos tomaremos en serio sus hallazgos e implementaremos cualquier mejora que pueda ser necesaria”, dice el equipo holandés WorldTour en respuesta a los hallazgos de NOS e In De Waaier.

El equipo WorldTour, Picnic PostNL, encargará una “investigación profesional e independiente sobre la cultura de nuestro equipo” después de que un extenso informe en los medios holandeses revelara supuestas condiciones de trabajo tóxicas en los últimos años, que un ex entrenador describió como una “dictadura”.

NOS deporte y En De Waaier reveló el jueves por la mañana los resultados de su informe de investigación, realizado durante varios meses en 2026, sobre la cultura que se desarrolló bajo el director deportivo Rudi Kemna y el propietario del equipo Iwan Spekenbrink.

Los dos medios de comunicación hablaron con 71 empleados actuales o anteriores del equipo, la mayoría de ellos citados de forma anónima, para describir una supuesta “cultura del miedo” y una “situación laboral insegura”.

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Picnic-PostNL emitió un comunicado el jueves diciendo que “no nos reconocemos en el panorama general presentado en las publicaciones”, pero reconociendo que “es importante que nos miremos críticamente a nosotros mismos” a la luz de los hallazgos reportados.

“El hecho de que las experiencias sean diferentes no disminuye la seriedad de los relatos que ahora han salido a la luz. Por lo tanto, encargaremos una investigación independiente sobre cómo se vive en la práctica nuestra cultura de equipo y en qué medida refleja la cultura que perseguimos”, se lee en el comunicado.

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“Tomaremos en serio sus hallazgos e implementaremos cualquier mejora que pueda ser necesaria, por respeto a todos los que son, o han sido, parte del Equipo Picnic PostNL”.

¿Qué se ha dicho exactamente sobre la cultura en el equipo?

La afirmación más llamativa de una cultura tóxica provino del ciclista profesional retirado Martijn Tusveld, quien corrió con los colores del equipo durante siete temporadas, primero como Sunweb y luego como DSM entre 2018 y 2024. Destacó cómo cambió su posición en el equipo cuando, después de que Kemna le pidiera su opinión, criticó abiertamente las tácticas del equipo en el Giro de Italia en 2020.

Según los informes, a Tusveld le dijeron que estaba creando una “atmósfera negativa” y luego le diría a Kemna directamente, en un correo electrónico de 2025, que después del incidente del Giro ya no se atrevía a hablar, sintiéndose “impotente”, e incluso que ya no era la persona que alguna vez fue.

“Me puse ansioso”, dijo. NOS. “Pensé: mantendré la boca cerrada y diré sí y amén. Y eso es lo que hice durante el resto de los años con este equipo”.

Tusveld también dijo que sufrió síntomas de depresión en 2021 y afirmó: “También pensé en hacerme daño”.

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En el informe, ex miembros anónimos del personal detallaron solo un relato de los 71, experiencias similares a la de Tusveld sobre un cambio en la cultura del equipo.

El ex entrenador de Tom Dumoulin, Adriaan Helmantel, fue otro que habló oficialmente y afirmó que la histórica victoria de Dumoulin en el Giro de Italia en 2017 marcó un punto de inflexión para el equipo, pero no de la forma que debería.

Según lo vio Helmantel, la dirección parecía ejercer una influencia excesiva, queriendo que todo goteara desde arriba, ya que “comenzaron a volverse paranoicos” con respecto a que los ciclistas “tomaran las decisiones” si los ciclistas y los entrenadores se acercaban demasiado.

“Se convirtió en una dictadura”, dijo Helmantel.

En un informe separado de NOSel ex ciclista Nicolas Roche, que también corrió para Team Sky y Saxo Bank, hizo una declaración sorprendente: “Creo que esta gestión no es adecuada para el ciclismo”, afirmó el irlandés.

“En el ciclismo tenemos que lidiar con muchas variables. No es un deporte predecible. El cuerpo no es una máquina perfecta. Tenemos que lidiar con las condiciones climáticas y también con las tácticas de otros 24 equipos. Entiendo que la gente quiera que se prepare un plan maestro, pero no pueden planificar la 17ª etapa del Tour de Francia ya en mayo. Y eso es lo que hicieron”.

Roche afirmó que lo “empujaron hacia la salida” en 2021 y que le dijeron que tenía “demasiada influencia sobre los jóvenes corredores”, afirmando: “Mi experiencia se convirtió en un problema para la dirección”.

En su declaración, Picnic-PostNL dijo: “Si las personas se han sentido inseguras dentro de nuestra organización o han sentido que no tuvieron suficientes oportunidades para plantear sus inquietudes, queremos entender cómo pudo haber sucedido”.

La disputa del equipo afirma que no participaron en la investigación

Si bien Picnic-PostNL ha emitido una declaración y ha prometido iniciar una investigación interna en respuesta directa al informe de NOS y En De Waaier, han cuestionado las afirmaciones de las dos publicaciones de que se negaron a participar en la investigación.

NOS afirman que se acercaron al equipo para hacer comentarios en respuesta a sus hallazgos el 12 de octubre, y luego se acercaron a la gerencia del equipo en persona dos días después, declarando: “NOS y En De Waaier En la sede del Picnic-PostNL en Deventer, el propietario Iwan Spekenbrink tuvo la oportunidad de responder sobre la forma de trabajar del equipo WorldTour. Spekenbrink se mostró reacio a hacerlo y finalmente decidió no responder en absoluto. Ni por escrito ni ante la cámara”.

Picnic PostNL tiene una visión diferente sobre cómo se desarrollaron los intentos de conversación una vez que se les presentó la investigación, como se menciona en su declaración.

“De acuerdo a NOSpasó meses tratando de hablar con ciclistas y miembros del personal actuales y anteriores. Tan pronto como recibimos indicios de que se estaba llevando a cabo la investigación, ofrecimos reunirnos con NOS para discutir nuestra filosofía y visión, y para brindarle a la emisora ​​​​la oportunidad de hablar con los miembros y colegas actuales del equipo. NOS decidió no aceptar esa oferta. Lo lamentamos.

“El lunes pasado sólo nos dieron unos días para responder a una serie de preguntas, ya sea por escrito o frente a la cámara. En respuesta, hicimos varios intentos adicionales de hablar con NOS. Estos intentos no tuvieron éxito.”

Declaración completa de Picnic-PostNL

Hemos tomado nota de las publicaciones de NOS Sport e In de Waaier sobre el Team Picnic PostNL. Las cuentas compartidas por corredores y miembros del personal actuales y anteriores nos afectan. Al mismo tiempo, no nos reconocemos en el panorama general que presentan las publicaciones.

El hecho de que las experiencias difieran no disminuye la gravedad de los relatos que ahora han salido a la luz. Por lo tanto, encargaremos una investigación independiente sobre cómo se vive en la práctica nuestra cultura de equipo y en qué medida refleja la cultura que perseguimos.

Desde que se fundó el equipo en 2008, tres promesas han formado la base de nuestro enfoque hacia el ciclismo profesional.

Nuestra política antidopaje es una parte importante de esta promesa. No se trata sólo de lo que comunicamos externamente, sino también de la mentalidad y las consideraciones éticas que guían nuestras decisiones en la práctica.

Queremos que todos los miembros del equipo, dentro y fuera de la bicicleta, sean tratados con respeto y se sientan libres de expresar una opinión, animarse unos a otros, hacer preguntas y plantear inquietudes. El compromiso mutuo y la integridad son fundamentales para esto, ya que nos ayudan a crear un entorno donde las personas pueden desarrollarse, desempeñarse y disfrutar trabajando juntas.

Nos hemos comprometido a hacer todo lo posible para asegurar el futuro del equipo y, al hacerlo, preservar los puestos de trabajo dentro del ciclismo profesional.

Si bien esto puede parecer evidente, la seguridad laboral en el ciclismo profesional es todo lo contrario. El modelo económico del deporte se queda muy corto. Cada año desaparecen varios equipos, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Esto se ha vuelto casi normal, aunque nunca debería ser así en un deporte de esta magnitud.

Por eso trabajamos desde 2008 para asegurar el futuro del equipo. A lo largo de los años, hemos proporcionado empleo a cientos de personas.

Según NOS, pasó meses intentando hablar con ciclistas y miembros del personal actuales y anteriores. Tan pronto como recibimos indicaciones de que la investigación se estaba llevando a cabo, ofrecimos reunirnos con NOS para discutir nuestra filosofía y visión, y darle a la emisora ​​la oportunidad de hablar con los miembros y colegas actuales del equipo. NOS decidió no aceptar esa oferta. Lo lamentamos.

El lunes pasado sólo nos dieron unos días para responder a una serie de preguntas, ya sea por escrito o ante la cámara. En respuesta, hicimos varios intentos más de hablar con NOS. Estos intentos no tuvieron éxito.

En un entorno impulsado por el rendimiento, como el deporte profesional, las cosas pueden salir mal. Es por eso que existen varias formas para que las personas de nuestro equipo planteen problemas e inquietudes. Los ciclistas tienen un entrenador personal, hay un comité de ciclistas y los miembros del personal pueden recurrir a asesores confidenciales. Si las personas se han sentido inseguras dentro de nuestra organización o han sentido que no tuvieron suficientes oportunidades para plantear sus inquietudes, queremos entender cómo pudo haber sucedido.

Estamos orgullosos de lo que hemos construido desde 2008 junto con las muchas personas que son, o han sido, parte y asociadas a este equipo. Precisamente por eso creemos que es importante mirarnos críticamente a nosotros mismos.

Por lo tanto, encargaremos una investigación profesional e independiente sobre nuestra cultura de equipo. Tomaremos en serio sus hallazgos e implementaremos cualquier mejora que pueda ser necesaria, por respeto a todos los que son, o han sido, parte del Equipo Picnic PostNL.

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