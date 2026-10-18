“Nos tomaremos en serio sus hallazgos e implementaremos cualquier mejora que pueda ser necesaria”, dice el equipo holandés WorldTour en respuesta a los hallazgos de NOS e In De Waaier.

El equipo WorldTour, Picnic PostNL, encargará una “investigación profesional e independiente sobre la cultura de nuestro equipo” después de que un extenso informe en los medios holandeses revelara supuestas condiciones de trabajo tóxicas en los últimos años, que un ex entrenador describió como una “dictadura”.

NOS deporte y En De Waaier reveló el jueves por la mañana los resultados de su informe de investigación, realizado durante varios meses en 2026, sobre la cultura que se desarrolló bajo el director deportivo Rudi Kemna y el propietario del equipo Iwan Spekenbrink.

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