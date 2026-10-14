“Es una locura lo rápido que pueden cambiar las cosas”, dice Schreurs, lesionado, en una publicación en las redes sociales

El viernes se pudo ver a Geerike Schreurs (Países Bajos) realizando un reconocimiento del recorrido del bucle final del Campeonato Mundial de Gravel de la UCI, rápida con una sonrisa al pasar por la subida crucial de Folly y luciendo totalmente relajada y lista para el desafío que le esperaba el sábado.

La ciclista holandesa y su equipo Specialized Off-Road habían puesto un gran objetivo en el evento, saliendo temprano y con mucho apoyo para asegurarse de aprovechar al máximo esta oportunidad para que una ciclista de gravel se hiciera con el maillot arcoíris. Su lista estaba repleta de favoritos y Schreurs sin duda era un destacado entre ellos.

De cara al día de la carrera, donde la lluvia reciente había hecho que el recorrido fuera particularmente difícil, Schreurs se mantuvo como contendiente durante gran parte de las primeras etapas de la carrera de 125,6 km con 3.179 m de desnivel positivo. Pero antes de que pudiera entrar en la segunda mitad, la situación cambió drásticamente.

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“Lo que comenzó con una ventaja perfecta y un apoyo increíble del equipo (Specialized Off-road), se convirtió en una pesadilla en una fracción de segundo”, dijo Schreurs en una publicación en Instagram. “Me sentía muy bien tanto física como mentalmente antes de la carrera y hasta el accidente todo iba según lo planeado.

“Es una locura lo rápido que pueden cambiar las cosas; mi rueda delantera se quedó atrapada en un bache, empujándome hacia la izquierda hacia la zanja y choqué fuerte. Supe de inmediato que algo andaba mal y tenía mucho dolor en la espalda”.

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El ciclista, que ganó el Mundial de Gravel no oficial en Nebraska a principios de este año, claramente no iba a poder continuar en la búsqueda de una camiseta arcoíris oficial. De hecho, después del accidente, con Ashleigh Moolman Pasio (Sudáfrica) también cayendo en la misma rutina, había cosas mucho más importantes de qué preocuparse que la búsqueda del título mundial, ya que la Federación Holandesa había detallado el lunes lo que era una lista abrumadora de lesiones.

“Muchas gracias a (Ashleigh Moolman Pasio) por quedarse conmigo. Después de algunos viajes en ambulancia y en helicóptero médico, llegué al hospital de Perth”, dijo Schreurs. “Como resultado del accidente, sufrí múltiples fracturas en el cuello y la columna, así como una clavícula rota y algunas costillas rotas.

“Ayer me operaron de la espalda y afortunadamente todo salió bien. Permaneceré en Perth para recuperarme durante unas semanas antes de volar de regreso a Holanda para continuar mi rehabilitación”.

Schreurs, que rápidamente se ha convertido en una de las jugadoras más fuertes del mundo del gravel, puede estar enfrentando un período desafiante, pero mostró la determinación que tantas veces se muestra en las carreras cuando habló de trazar un recorrido a través de él.

“Estoy en buenas manos aquí y voy a recuperar todas mis fuerzas paso a paso”.