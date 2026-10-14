“Es una locura lo rápido que pueden cambiar las cosas”, dice Schreurs, lesionado, en una publicación en las redes sociales

El viernes se pudo ver a Geerike Schreurs (Países Bajos) realizando un reconocimiento del recorrido del bucle final del Campeonato Mundial de Gravel de la UCI, rápida con una sonrisa al pasar por la subida crucial de Folly y luciendo totalmente relajada y lista para el desafío que le esperaba el sábado.

La ciclista holandesa y su equipo Specialized Off-Road habían puesto un gran objetivo en el evento, saliendo temprano y con mucho apoyo para asegurarse de aprovechar al máximo esta oportunidad para que una ciclista de gravel se hiciera con el maillot arcoíris. Su lista estaba repleta de favoritos y Schreurs sin duda era un destacado entre ellos.

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