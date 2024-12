La transmisión en vivo del sábado presenta seis carreras desde Joe Creason Park en Louisville, Kentucky

El Campeonato Nacional de Ciclismo de Ciclocross de EE. UU. regresa a Louisville, Kentucky por tercera vez esta semana, del 12 al 15 de diciembre, con un recorrido más difícil, transmisión por Internet en vivo y campos de élite tan impredecibles como el clima.

Se espera que más de 1.400 competidores desciendan al Joe Creason Park, con las destacadas categorías UCI para mujeres y hombres (junior 17-18, sub-23 y élites) encabezando el calendario del sábado. Las seis carreras de ese día serán transmitidas en vivo por FloBicicletas.

“El ciclocross es un deporte bastante especializado, pero hay muchas personas en todo el país que aman el deporte y quieren verlo. Por lo tanto, la capacidad de transmitir en vivo desde Louisville es excelente para nosotros, excelente para el deporte. Es una gran oportunidad para la salud y la salud. estilo de vida deportivo”, dijo Greg Fante, director ejecutivo y presidente de la Comisión de Deportes de Louisville, ciclismonoticias.

“Estamos felices de que USAC (USA Cycling) haya podido llegar a un acuerdo con FloBikes y poder proporcionar el contenido el sábado. Eso es un paso adelante con respecto a años anteriores, una mejor producción y una experiencia agradable. Louisville tiene una historia larga y sólida. en ciclismo. Somos afortunados de tener la asociación con USAC, Medalist Sports y FloBikes”.

Una transmisión en vivo en FloBikes está disponible para suscriptores, con análisis y comentarios realizados por Brad Sohner y la ex campeona estadounidense U23 Ellen Noble, quien salió de su retiro este año con JAM Fund/NCC y quedó sexta en el evento Singlespeed femenino el jueves. Los jóvenes masculinos inician la transmisión en vivo de seis carreras a las 8:40 am EDT del sábado. Los premios para mujeres y hombres de élite cierran la transmisión aproximadamente a las 17:30 hora local. FloBicicletas las suscripciones oscilan entre $ 29,99 al mes o $ 150 al año.

El viernes a las 14:00 hora local, se ofrecerá un espectáculo previo gratuito en el canal de YouTube de USA Cycling. El pre-show, En camino con USA Cycling: Presentado por goodrincluirá avances de cursos, entrevistas con atletas y aspectos destacados del evento.

Louisville es una ciudad centrada en los deportes conocida por competiciones trepidantes y aclamadas internacionalmente, desde los purasangres que compiten en Churchill Downs en el Derby de Kentucky hasta los corredores y escaladores que ahora atraviesan Joe Creason Park en busca de la gloria del ciclocross.

Louisville hizo historia en el deporte en febrero de 2013, cuando la 'Puerta al Sur' se convirtió en la puerta de entrada al ciclocross en América del Norte, sirviendo como la primera ciudad anfitriona fuera de Europa del Campeonato Mundial de Ciclocross UCI. El evento se celebró en el parque Eva Bandman, a orillas del río Ohio, que ganó fama cuando las lluvias masivas y el aumento del agua provocaron la compresión de dos días de eventos en un sábado, evitando así la cancelación de carreras.

El mismo parque fue sede del Campeonato Mundial Singlespeed el año siguiente, y en 2017 se mudó al Parque Joe Creason, un parque de 61 acres alejado del río y cerca del Zoológico de Louisville, para albergar el Campeonato Panamericano de Ciclocross. Esta es la tercera vez que los nacionales estadounidenses se llevan a cabo en el mismo lugar.

“El recorrido siempre depende del clima. En 2018 sentimos que teníamos un gran recorrido, pero tuvimos seis pulgadas de lluvia durante el evento, por lo que fue muy duro, muy embarrado, muy largo y tuvimos que correr mucho”, Fante dijo sobre los primeros nacionales estadounidenses celebrados en el parque.

“Acortamos un poco el recorrido el año pasado y luego no llovió. Estaba muy seco y por eso los tiempos de vuelta fueron demasiado cortos. Lo hemos endurecido con más longitud este año. se embarra, podemos acortarlo un poco. Los ciclistas tendrán que tomar lo que la madre naturaleza les brinda y lo que les brinda el recorrido y planificar en consecuencia”.

El área de salida/meta permanecerá a lo largo de Sheridan Avenue, un tramo plano en el extremo oeste del parque, y la ruta se completará en sentido antihorario. Un descenso prolongado en la base de una gran pradera naturalizada más allá de la 'mansión', un edificio administrativo de Metro Parks, traerá de vuelta las secciones de escalada utilizadas en 2018. Solo hay 70 pies de desnivel en cada vuelta, pero se concentra en la Sección de campo abierto.

“El año pasado era más fanático del antiguo circuito Panamericano que del circuito Nacional. Por lo que he oído, habrá muchas más subidas este año. El circuito llega a un punto mucho más bajo en la colina antes de subir. volver, así que será un poco mejor para mí este año”, señaló el campeón defensor de élite masculino Eric Brunner (Competitive Edge Racing).

“Una cosa que me sorprendió el año pasado fue que las diferencias no eran tan grandes. Creo que si está seco, podría ser más bien una carrera de grupo porque el recorrido no era tan selectivo. Pero claro, con más elevación, eso podría ayudar a romperlo”.

Sólo se prevé una ligera lluvia para el sábado, lo que complicaría las zonas fuera de peralte, ralentizaría los tiempos de vuelta y dispersaría a los participantes. Independientemente de lo que traiga la madre naturaleza, es un campo que exige habilidades técnicas con muchas secciones de poder para realizar movimientos.

“¡Me encantaría que lloviera para nuestra carrera! Crucemos los dedos”, dijo Katie Clouse (Steve Tilford Foundation Racing), quien fue segunda el año pasado en la carrera femenina de élite.

Contendientes del sábado

La cinco veces campeona femenina de élite Clara Honsinger se ha retirado, por lo que el paso más alto está ahí para darlo. Clouse, siete veces campeona de ciclocross junior y sub-23, competirá junto a su compañera de equipo de la Fundación Steve Tilford, Raylyn Nuss, ambas buscando mejorar desde el segundo y tercer lugar, respectivamente, respecto al año pasado.

Lo que hace que la carrera femenina de élite sea muy interesante es que la actual campeona nacional de cross U23, Lizzy Gunsalus (CCB p/b Levine Law Group) y la campeona junior femenina del año pasado, Vida López de San Román (Equipo Nacional Bear CX), pasarán a esa categoría. . Y la dos veces campeona estadounidense de gravel y dos veces panamericana de carreras en ruta, Lauren Stephens, dará una oportunidad al 'cross'.

La carrera masculina de élite contará con el campeón defensor y cuatro veces ganador de los Juegos Panamericanos, Brunner, contra los cuatro mejores corredores de la Serie Nacional de Ciclismo de Ciclocross de EE. UU. 2024: Andrew Strohmeyer (CXD Trek Bikes), Scott Funston (Cervèlo/Orange Living), Kerry Werner. , Jr., (Groove Off Road Racing) y Curtis White (Fundación Steve Tilford).

Los comodines en la combinación masculina de élite serán el campeón masculino de élite de EE. UU. de 2019, Gage Hecht, que se ha centrado en el ciclismo de ruta desde 2021, y el ex campeón de criterio de EE. UU., Ty Magner, que tiene cuatro carreras cruzadas en su haber este año con un par de top 10. en Nash Dash en Georgia.

En la otra división femenina, Lidia Cusack (CXD Trek Bikes) es la favorita para defender su título femenino junior 17-18. La joven de 17 años llega a Louisville con su primera victoria en la Copa del Mundo, ganando la carrera juvenil en Dublín. Buscando llevarse la victoria estará Alyssa White (FinKraft Junior Cycling), quien quedó segunda en los nacionales del año pasado.

Hay un atasco de las mejores ciclistas en la categoría femenina U23, lideradas por Ella Brenneman (CXD Trek Bikes), Cassidy Hickey (CCB Racing) y Lauren Zoerner (Competitive Edge Racing), ya que las tres terminaron entre los cinco primeros el año pasado. Zoerner llega como campeón panamericano U23.

El campo masculino junior 17-18 tiene más de 50 corredores buscando una camiseta, siendo los principales contendientes Benjamin Bravman (Equipo Nacional Bear), Jack Bernhard (FinKraft Junior Cycling), Dylan Haynes (Boulder Junior Cycling), Porter Melvin (Team Stampede). ) y Aidan Vollmuth (FinKraft Junior Racing).

El ganador masculino sub-23 defensor, Jack Spranger (Bear CX), regresa, junto con el medallista de plata del año pasado, Dylan Zakrajsek (Competitive Edge Racing). Verán competencia de los ex mejores juniors Henry Coote (Competitive Edge Racing) y Miles Mattern (CXD Trek Bikes).