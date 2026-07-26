Los medios belgas informan que el ciclista estrella regresará al Tour de Dinamarca de cinco días

Wout van Aert correrá por primera vez desde que se retiró del Tour Auvergne-Rhône-Alpes y se perdió el Tour de Francia por una inflamación en el codo el próximo miércoles en el Tour de Dinamarca, según informan los medios flamencos.

La estrella belga tuvo que cancelar su participación en el Tour en curso cuando lo que comenzó como una lesión en el codo tras un accidente de entrenamiento previo a la carrera en el renombrado Dauphiné empeoró, ya que “se desarrolló inesperadamente una infección en la herida”.

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