Los medios belgas informan que el ciclista estrella regresará al Tour de Dinamarca de cinco días

Wout van Aert correrá por primera vez desde que se retiró del Tour Auvergne-Rhône-Alpes y se perdió el Tour de Francia por una inflamación en el codo el próximo miércoles en el Tour de Dinamarca, según informan los medios flamencos.

La estrella belga tuvo que cancelar su participación en el Tour en curso cuando lo que comenzó como una lesión en el codo tras un accidente de entrenamiento previo a la carrera en el renombrado Dauphiné empeoró, ya que “se desarrolló inesperadamente una infección en la herida”.

Incapaz de entrenar adecuadamente y habiéndose perdido el campamento de altitud con sus compañeros de Visma-Lease a Bike, el equipo decidió reenfocar sus objetivos para más adelante en la temporada, en particular en la Vuelta a España del 22 de agosto. En las semanas posteriores, se le ha visto intensificando su entrenamiento en Italia, incluido un recorrido de grava de seis horas cerca de Livigno.

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Sin embargo, en la preparación para el Gran Tour de España, ambos Het Laatste Nieuws y El Nieuwsblad informó que Van Aert correrá las cinco etapas de la Vuelta a Dinamarca desde Aalborg hasta Rødovre, a partir del miércoles 29 de julio.

Van Aert compitió en la carrera por etapas danesa una vez antes en su carrera, en 2018, cuando todavía corría para Vérandas Willems-Crelan. Ganó la carrera general en su debut, la segunda etapa hasta Vejle, y ayudó al velocista Tim Merlier a conseguir dos victorias de etapa y el maillot de puntos.

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Antes de que sus problemas en el codo lo obligaran a dejar las carreras, Van Aert inicialmente había tenido problemas en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, antes de recuperarse con una victoria al sprint en la etapa 5. Fue su segunda victoria de la temporada después de la más importante de su carrera en abril en París-Roubaix, donde derrotó a Tadej Pogačar en el velódromo.

Agosto debería ver la primera aparición de Van Aert en la Vuelta a España desde su debut en 2024, cuando iluminó la carrera con tres victorias de etapa, pero luego se estrelló en la etapa 16 mientras continuaba una temporada de mala suerte.

Después de la Vuelta, Van Aert buscará competir en el Campeonato Mundial de Ruta UCI para Bélgica, donde debería formar parte de un equipo de carreras en ruta reunido para intentar enfrentarse a Tadej Pogačar en Montreal, Canadá.