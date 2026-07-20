El piloto británico Tom Pidcock ganó más de siete minutos en la clasificación general y se situó cuarto en la general.

Para Tom Pidcock, la etapa 13 estuvo lejos de ser desafortunada. El corredor del Pinarello-Q36.5 se infiltró en la gran fuga del día con la intención de ganar la etapa, y si bien no pudo llevarse el honor, finalizando tercero, su notable actuación le permitió saltar en la clasificación general del Tour de Francia.

Con un total de 7:28 sobre los favoritos de la general, incluida su bonificación de cuatro segundos, Pidcock llega a la brutal etapa 14 del sábado en cuarta posición de la general, a sólo nueve segundos de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe). Y aunque se mantiene a 4,15 del líder general Tadej Pogačar, el jefe del equipo esloveno en el UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, tiene un ojo cauteloso sobre el británico.

“Hoy vimos a Tom Pidcock recuperar siete minutos y medio en la clasificación”, dijo Gianetti. CiclismoActu tras la etapa del viernes en el Tour de Francia. “Ha vuelto a la clasificación, también está empezando a ser un poco peligroso para nosotros o para los demás, y mañana habrá otros, así que debemos permanecer concentrados y no perder la concentración en el objetivo final, que es el más importante”.

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La carrera del viernes no fue buena para Lidl-Trek, el equipo perdió la escapada inicial y utilizó a muchos de sus corredores para recuperar el contacto y permitir que el líder de la clasificación de puntos, Mads Pedersen, acelerara en el sprint intermedio. Si bien esto funcionó, no pudieron defender el cuarto puesto de Juan Ayuso en la general, el español perdió un lugar y comenzó la etapa del sábado siete segundos detrás de Pidcock.

A pesar de que Pidcock demostró su valía como escalador y corredor de la general en la Vuelta a España del año pasado, donde fue tercero en la general, Ayuso no se inmuta por la pérdida de tiempo.

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“Tom (Pidcock) es un corredor súper bueno, así que no quieres que gane tiempo”, dijo Ayuso el viernes. “Me pasó en la clasificación general, pero la diferencia no es grande, así que está bien. Hubiera preferido no tenerlo tan cerca, pero está bien”.

“Mañana será un día diferente. Hoy ha sido muy duro, alcanzar una media de 50 km/h en una etapa como esta es bastante impresionante. Los corredores como yo sufrieron por la alta velocidad durante un período llano tan largo, así que mañana finalmente llegarán las subidas y estoy deseando. Sé todo sobre la etapa de mañana. El equipo y yo hicimos un reconocimiento de la misma”.

Con más de 3.900 m de ascenso vertical en cuatro subidas clasificadas durante la etapa del sábado en los Vosgos, la etapa será otro enfrentamiento general. Al ganar tanto tiempo el viernes, Pidcock seguramente habrá hecho un gran esfuerzo, por lo que su capacidad de recuperación se enfrentará a una dura prueba. Si no pasa esa prueba, podríamos verlo descender en la clasificación. Al menos eso es lo que esperan sus rivales.