El piloto británico Tom Pidcock ganó más de siete minutos en la clasificación general y se situó cuarto en la general.

Para Tom Pidcock, la etapa 13 estuvo lejos de ser desafortunada. El corredor del Pinarello-Q36.5 se infiltró en la gran fuga del día con la intención de ganar la etapa, y si bien no pudo llevarse el honor, finalizando tercero, su notable actuación le permitió saltar en la clasificación general del Tour de Francia.

Con un total de 7:28 sobre los favoritos de la general, incluida su bonificación de cuatro segundos, Pidcock llega a la brutal etapa 14 del sábado en cuarta posición de la general, a sólo nueve segundos de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe). Y aunque se mantiene a 4,15 del líder general Tadej Pogačar, el jefe del equipo esloveno en el UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, tiene un ojo cauteloso sobre el británico.

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