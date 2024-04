'Solo puedo decir: ¡Guau! Mathieu volvió a estar en otro nivel”, afirma Stefan Küng, compañero de equipo de Groupam-FDJ

Laurence Pithie pareció lanzar algunas bombas F después de terminar la París-Roubaix. El neozelandés de 21 años volvió a estar en el grupo de cabeza y rodó como un veterano por los adoquines del norte de Francia junto a su compañero de equipo Stefan Küng.

Luego, Pithie perdió repentinamente el contacto cuando se estrelló en una curva antes del sector adoquinado de Templeuve a 33 km del final de la carrera. Había estado en el grupo de cinco corredores que perseguía al eventual ganador Mathieu van der Poel, pero de repente perdió cualquier posibilidad de subir al podio.

“Hay una sensación de decepción para mí. Puedo mirar atrás a mi carrera y también estar contento con el séptimo puesto, pero podría haber estado jugando por el podio”, dijo. ciclismonoticias, Colectivo de escape y otros medios de comunicación en el centro del velódromo de Roubaix, con el rostro todavía cubierto de barro y sangre tras su carrera y su caída.

“Se me agrandó la cabeza, cometí un error y me caí, sacándome de ese grupo”, explicó.

“Simplemente fui demasiado rápido hacia una curva de grava. Lo juzgué mal y me eliminé. Fui a todo gas para intentar regresar, pero cuando tienes a Pedersen y Politt cortando, es difícil regresar”.

Pithie abrazó a Küng después de terminar quinto y séptimo, incluso disculpándose por su caída.

“Hoy decepcioné al equipo”, dijo Pithie, dejando que su accidente eclipsara otra actuación impresionante.

“Nunca pudimos jugar nuestras cartas porque me estrellé. Sin ese error, podríamos haber usado nuestros números para ejecutar nuestro plan de carrera”.

Puede que Pithie esté unos pasos por debajo de van der Poel, como todos los integrantes del pelotón de 2024, pero podría decirse que es la revelación de las Clásicas de Primavera.

Ganó el Cadel Evans Great Ocean Road Classic en enero. Luego impresionó en París-Niza, fue 15º en Milán-San Remo y en la Clásica Brujas-De Panne y se unió a los ataques en casi todas las carreras en las que participó, desde Kuurne-Bruselas-Kuurne hasta Gent-Wevelgem.

Sus resultados de 2024 le sitúan entre los 15 primeros del ranking y, como era de esperar, se le ha vinculado con Red Bull-Bora-Hansgrohe para 2025.

“No participé en los Clásicos el año pasado y por eso esta es mi primera verdadera temporada de Clásicos”, aceptando la corona de revelación de los Clásicos de primavera.

“He tenido algunos resultados realmente buenos y también he estado al frente en la carrera con muchachos como Mathieu van der Poel y Wout Van Aert, así que es bueno para el futuro.

“Volveré al Clásico el año que viene e intentaré luchar por ganar o estar en el podio”.

Küng no tuvo recriminaciones por la caída de Pithie, sabiendo que Groupama-FDJ también era un verdadero equipo clásico de la primavera, a la altura de Alpecin-Deceuninck y Lidl-Trek.

El corredor suizo corrió bien durante toda la carrera, pero se quedó sin energía y terminó quinto, a sólo 15 segundos del sprint de Philipsen-Pedersen-Politt para el podio de París-Roubaix.

“Estaba completamente vacío y no pude seguir en el penúltimo sector. Pero no me arrepiento ni me decepciono”, dijo. ciclismonoticias.

Küng y Pithie, como todos los demás, sólo pudieron inclinar la cabeza en silencio y aceptar el dominio de van der Poel.

“No haces lo que él hizo si estás al mismo nivel que todos los demás”, explicó Pithie.

“Realmente está un nivel por encima de todos. Intentamos perseguirlo, pero él seguía alejándose de nosotros. No hay mucho que puedas hacer contra un piloto de su calibre. Fue impresionante lo que hizo.

Küng añadió: “Sólo puedo decir '¡Guau!' “Para Mathieu. Estaba otra vez en otro nivel. Es el mejor del mundo; está un nivel por encima del resto”.

