Andersson está consciente pero con una clavícula rota que requiere cirugía, y Hanson se fue con las costillas rotas, pero “agradecido de que no haya sido peor” después del incidente a alta velocidad.

Después del horroroso accidente que sacudió la carrera de élite femenina en el Campeonato Mundial de Ruta UCI, se han proporcionado actualizaciones médicas positivas sobre los más afectados, incluidas Caroline Andersson (Suecia) y Lauretta Hanson (Australia).

A 95 km del final, más de 15 corredores descendieron hacia el centro del pelotón en una de las partes más rápidas del circuito Mount Royal de 13,3 km en Montreal.

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