Andersson está consciente pero con una clavícula rota que requiere cirugía, y Hanson se fue con las costillas rotas, pero “agradecido de que no haya sido peor” después del incidente a alta velocidad.

Después del horroroso accidente que sacudió la carrera de élite femenina en el Campeonato Mundial de Ruta UCI, se han proporcionado actualizaciones médicas positivas sobre los más afectados, incluidas Caroline Andersson (Suecia) y Lauretta Hanson (Australia).

A 95 km del final, más de 15 corredores descendieron hacia el centro del pelotón en una de las partes más rápidas del circuito Mount Royal de 13,3 km en Montreal.

Andersson y Hanson no pudieron volver a ponerse de pie y fueron los dos primeros en ser transportados directamente al hospital. La Federación Sueca proporcionó una actualización de su sitio web por la noche para confirmar que afortunadamente la condición de Andersson estaba mejorando y que estaba consciente, después de que el incidente dejara a su compañera de equipo Julia Borgström visiblemente angustiada.

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“Tiene una clavícula rota. Es una fractura abierta, por lo que necesita cirugía más tarde. Por lo demás, parece que se ha detenido con una pequeña hemorragia en la cadera, pero los médicos están vigilando”, dijo Alexander Wetterhall, miembro de la dirección del equipo sueco.

“Está consciente, habla y puede comunicarse, pero está cansada por los analgésicos. Por lo demás, todo parece estar bien dadas las circunstancias. Los padres están aquí ahora, lo cual es fantástico. También recibe ayuda del médico de su equipo, a quien conoce desde hace tiempo. Así al menos tenemos una buena visión general de la situación aquí en el hospital”.

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Hanson abandonó la carrera en una ambulancia después de que le pusieran un collarín, pero confirmó en su propia historia de Instagram que, aunque estaba herida, había escapado sin sufrir una lesión más grave.

“Gracias a todos los que se registraron después de mi accidente de hoy. Estoy bien. Golpeada y con algunas costillas rotas, pero agradezco que no haya sido peor”, se lee en su historia. “Agradecido por el mejor apoyo aquí en Canadá”.

El accidente tuvo implicaciones importantes para las tácticas de la carrera, que finalmente ganó Demi Vollering (Países Bajos), con la campeona defensora Magdeleine Vallieres (Canadá) cayendo con fuerza sobre su lado derecho y viéndose obligada a abandonar después de perseguir durante un par de vueltas con un sarpullido visible en la cadera y sangre en la mano.

Sonriendo al cruzar la línea y saludando a su equipo de apoyo en casa, fue evaluada por los médicos del equipo y de la organización en el hospital. Vallieres confirmó más tarde en sus redes sociales que por la noche no tenía fracturas.

“¡Muchas gracias a todos los que vinieron hoy! Sólo un mensaje rápido para hacerles saber que estoy bien y que no tengo nada roto”, dijo el campeón de 2025.

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“Perdón si no respondo a sus lindos mensajes; debido al riesgo de conmoción cerebral, me tomaré un breve descanso de las redes sociales”.

La campeona de la Vuelta Femenina, Paula Blasi (España), también tuvo que abandonar a causa de la caída, detallando que “cuando la carrera entró en el circuito, era una locura. La gente estaba asumiendo demasiados riesgos”, tras hablar en meta.

Pero ella también publicó una imagen en su Instagram con un hematoma y un corte cerca del ojo para confirmar que no resultó gravemente herida en el incidente a alta velocidad. La joven superestrella buscará más éxitos en el Campeonato de Europa en Eslovenia el próximo fin de semana.

“Esto estuvo lejos de ser la carrera que esperábamos, pero lamentablemente las caídas también son parte del juego. Estoy agradecida de tener el apoyo del equipo, y aunque no me sentía al 100%, ellos se comprometieron con el plan. Gracias chicas”, dijo Blasi.

“Ahora es el momento de volver a casa, hacerme un par de pruebas en las costillas para asegurarme de que todo está bien y curarme rápido para afrontar las últimas carreras de la temporada, el Campeonato de Europa. Gracias por todo el apoyo y a todos los que habéis preguntado por mi salud; no os preocupéis, volveré”.

Varios otros corredores quedaron ensangrentados y magullados por el accidente, y se vieron obligados a perseguirlos para intentar regresar a la carrera. Entre ellos se encontraban la líder estadounidense Kate Courtney, Kim Le Court-Pienaar (Mauricio), Lauren Dickson (Gran Bretaña) y Sarah Gigante (Australia).