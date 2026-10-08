Los aficionados animan a la superestrella que también estuvo presente para celebrar el retiro de su compatriota y mentor Luka Mezgec.

La pregunta de si Tadej Pogačar competiría en el Campeonato de Europa de la UEC finalmente quedó respondida el miércoles, cuando la Federación Nacional Eslovena anunció su alineación sin la superestrella.

Pero, por supuesto, Pogačar regresó a casa para disfrutar de los vítores. En el coche del director de carrera saludó a los aficionados que se alineaban en la carretera en la subida de Možjanca y se reunieron en la meta en Šenčur.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG dijo que no se arrepiente de no participar en la carrera, pero admitió que se sentía diferente dos semanas antes, pocas semanas después de estrellarse en la Vuelta a España.

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“Estoy aquí montando mi bicicleta durante una semana al aire libre (desde el accidente), y sé que mi forma es realmente mala, y no deseo andar en bicicleta hoy”, dijo. Eurosport con una risita.

“Sin embargo, hace una o dos semanas tenía muchas ganas de empezar hoy”.

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Pero fue una decisión más difícil para su prometida, Urška Žigart, quien se fracturó la mandíbula en un accidente en el Faun Tour Femmes en septiembre. La corredora de AG Insurance-Soudal también se vio obligada a perderse la carrera femenina del sábado en casa.

“Incluso ayer, cuando estábamos viendo una carrera femenina, Urška dijo: 'ah, maldita sea, debería estar allí', y se sentía súper bien”, dijo Pogačar. “Cuando estás en buena forma. Es difícil mirar la carrera y saber que puedes ser parte de ella”.





Homenaje a Luka Mezgec

Otro motivo de la presencia de Pogačar y Žigart en la carrera fue celebrar el retiro del veterano corredor esloveno Luka Mezgec, alguien a quien Pogačar ha admirado durante más de una década.

“Luka ha sido una gran parte de mi carrera”, dijo Pogačar, quien estuvo presente en la mayor victoria de su carrera en Mezgec, cuando tenía alrededor de 15 años en el Giro de Italia de 2014 en Trieste.

“Desde entonces, fue una especie de ídolo y mi mentor en el equipo nacional, y aprendí mucho de él. Y tuvo una carrera realmente increíble. Creo que muchos niños pequeños, jóvenes ciclistas, deberían aspirar más a tener una carrera como la suya como líder, ayudante y capitán de ruta en el equipo”, añadió. “Estar aquí hoy con él es realmente agradable y es un honor para mí estar sentado a su lado”.

Mezgec salió con estilo, entró en el descanso temprano y luego chocó los cinco con la multitud una vez que fue atrapado antes de dar por terminado el día.

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