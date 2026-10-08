Los aficionados animan a la superestrella que también estuvo presente para celebrar el retiro de su compatriota y mentor Luka Mezgec.

La pregunta de si Tadej Pogačar competiría en el Campeonato de Europa de la UEC finalmente quedó respondida el miércoles, cuando la Federación Nacional Eslovena anunció su alineación sin la superestrella.

Pero, por supuesto, Pogačar regresó a casa para disfrutar de los vítores. En el coche del director de carrera saludó a los aficionados que se alineaban en la carretera en la subida de Možjanca y se reunieron en la meta en Šenčur.

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El esloveno Luka Mezgec fue homenajeado por el pelotón en su último día como ciclista profesional antes del Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta UEC 2026