La esperada transferencia de Tom Pidcock a Q36.5 está cancelada, al menos por el momento, según lo dice una fuente bien informada. ciclismonoticias que el piloto británico permanecerá ahora en Ineos Grenadiers y así respetará su contrato actual que se extiende hasta finales de 2027.

Dan Benson informó por primera vez la noticia de que la transferencia de Pidcock podría realizarse a través de su cuenta Substack. Ahora ciclismonoticias escuchó información similar y obtuvo más detalles, incluidos otros cambios de personal y agitación en Ineos Grenadiers que podrían surgir en los próximos días.

“Se queda en el Ineos”, dijo una fuente de confianza ciclismonoticiassugiriendo que Pidcock e Ineos Grenadiers de alguna manera ahora pueden encontrar una manera de trabajar juntos en 2025, a pesar de sus diferencias.

Pidcock es uno de los líderes del equipo Ineos Grenadiers, pero su papel y relación con la dirección del equipo empeoraron significativamente en el verano de 2024.

Ganó la Amstel Gold Race y quedó segundo en la etapa de tierra del Tour de Francia, pero luego dio positivo por COVID-19. Se recuperó para ganar nuevamente la medalla de oro en la prueba olímpica de bicicleta de montaña, pero luego sufrió una conmoción cerebral en un accidente en el Tour de Gran Bretaña.

Pidcock sugirió que fue “retratado como el malo” en el documental de Netflix Tour de Francia, pero minimizó el impacto de la repentina destitución de Steve Cummings como director deportivo principal del equipo en el Tour de Francia. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de París, Pidcock admitió que estaba “mentalmente un poco agotado” después de las especulaciones sobre su futuro en Ineos Grenadiers.

Cuando Pidcock fue repentinamente “eliminado” de la alineación de Ineos Grenadiers para Il Lombardia a través de una decisión de la alta dirección, Pidcock parecía destinado a dejar el equipo, siendo Q36.5 su destino esperado después de otras opciones, incluso con Visma-Lease a Bike. fracasó.

Ineos Grenadiers parecía dispuesto a pagar una parte del salario estimado de 3,5 millones de euros de Pidcock para asegurarse de que dejara el equipo, pero aún no se había llegado a un acuerdo antes de que la UCI aprobara la transferencia.

Mientras tanto, las negociaciones entre su agente Andrew McQuaid y la dirección del equipo Ineos Grenadiers sobre una rescisión mutua del contrato de Pidcock en Ineos Grenadiers no llegaron a ninguna conclusión.

Pidcock estuvo inicialmente de vacaciones en Italia la semana pasada, pero luego viajó a otro lugar, sin revelar su destino de vacaciones ni actualizar sus redes sociales. Mientras estuvo fuera, su futuro pareció pasar de un cambio a Q36.5 a Ineos Grenadiers.

No está claro si la relación de Pidcock y su papel de liderazgo con Ineos Grenadiers se podrán restaurar en 2025 y cómo se podrá restaurar. Ineos Grenadiers se reunirá en Gran Bretaña a principios de noviembre para una reunión fuera de temporada. Geraint Thomas, Egan Bernal y Carlos Rodríguez siguen como líderes del equipo, y Pidcock suele liderar el equipo en las clásicas y luego también participa en el Tour de Francia.

“En realidad no sé qué ha pasado, todo lo que sé es que cuando el piloto mejor pagado de tu equipo… obviamente es una situación realmente mala”, dijo Geraint Thomas durante una toma de Instagram de Eurosport durante Il Lombardia.

“Él no está contento, el equipo no está contento. ¿Cómo llegó a este punto? No lo sé. No creo que la gente que está cerca de Tom ayude”.

McQuaid e Ineos Grenadiers prefirieron no comentar sobre el futuro de Pidcock cuando fueron contactados por ciclismonoticias. Ineos Grenadiers destacó que Pidcock estaba “bajo contrato” y se negó a comentar lo que describieron como “especulación”.

Sin embargo, ciclismonoticias tiene entendido que Pidcock estuvo en el mercado durante el verano. Una fuente dijo ciclismonoticias Esas conversaciones con Visma-Lease a Bike terminaron después de que el equipo se negó a aceptar a alguien del séquito de Pidcock como parte de un trato. ciclismonoticias Se entiende que Tudor nunca estuvo interesado en fichar a Pidcock después de fichar a Julian Alaphilippe y Marc Hirschi.

Q36.5 parecía tranquilamente confiado en fichar a Pidcock en las últimas semanas, con la esperanza de mejorar el perfil del equipo en 2025. Cerraron su equipo de desarrollo para centrarse en el ProTeam, pero el multimillonario propietario del equipo Ivan Glasenberg estaba listo para impulsar el Q36. 5 presupuesto para ayudar al gerente de ProTeam, Doug Ryder, a fichar a Pidcock.

Glasenberg también posee el 80% de Pinarello, pero estaba dispuesto a aceptar que Pidcock corriera con motos Scott en Q36,5 en 2025.

El Q36.5 no ha logrado conseguir invitaciones comodín para las Grandes Vueltas, pero la llegada de Pidcock podría darles la oportunidad de participar en el Giro de Italia en 2025.

Ahora esas esperanzas y negociaciones de transferencia parecen terminar. Al menos por ahora.

El Ineos podría intentar reconstruir su relación con Pidcock y establecer objetivos acordados con el Yorkshirman o aceptar que están mejor sin él y acordar una rescisión mutua del contrato de Pidcock.

El último 'período de inscripción' de la UCI para la temporada 2025 finaliza el 31 de diciembre.