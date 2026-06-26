Las federaciones toman medidas para las carreras de esta semana, entre ellas añadir zonas de sombra, camiones con aire acondicionado para cambiarse e incluso sistemas de aspersores.

La ola de calor que envuelve a Europa ha llegado en el momento equivocado para los ciclistas que participan en los Campeonatos Nacionales de Ruta en todo el continente esta semana, ya que las naciones de Europa occidental y central enfrentan temperaturas récord.

Los países de Europa occidental, incluidos el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos, están viendo temperaturas que alcanzan los 35 °C, mientras que en partes de Francia y España, el calor ha aumentado hasta los 40 °C.

En consecuencia, las federaciones de ciclismo de toda Europa están haciendo ajustes en sus carreras en ruta y contrarreloj para proteger a los ciclistas del calor.

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Para el Campeonato Belga de Contrarreloj del viernes, el ciclismo belga dispondrá de una zona de avituallamiento especial en el recorrido de ida y vuelta, mientras que la federación también está considerando añadir aspersores a lo largo de una sección del recorrido.

“Definitivamente incluiremos una zona de avituallamiento para los corredores, lo que normalmente no es habitual en una contrarreloj”, dijo el director deportivo de ciclismo belga, Massimo Van Lancker. WielerFlits.

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“Los ciclistas pueden llevar agua o hielo allí. También estamos considerando instalar una zona de rociadores, bajo la cual los ciclistas pueden viajar si lo desean. También proporcionaremos aún más áreas de sombra para los ciclistas, espectadores y personal en las zonas de salida y llegada”.

Las carreras se desarrollarán hasta la tarde, y Van Lancker dijo que es demasiado tarde para cambiar todo el calendario de carreras a puntos más frescos del día, dada la participación de la policía y las autoridades locales.

Mientras tanto, los cambios para las carreras en ruta del domingo aún no se han ultimado. “Nuevamente volvemos a proporcionar una zona de avituallamiento adicional. Pero el domingo está aún más lejos que el viernes. En los próximos días debemos seguir evaluando todo con el comité de emergencia y luego decidir”, concluyó Van Lancker.

En los Países Bajos se han tomado medidas para retrasar las contrarreloj del miércoles a mitad del día. Las carreras masculinas sub-23 y todas las pruebas junior tuvieron lugar por la mañana, mientras que las carreras élite se trasladaron varias horas más tarde, a partir de las 17.15 y las 19.00 horas.

“Creemos que es una verdadera lástima que nuestro programa, que estaba completamente preparado, tenga que ser ajustado ahora. Y también nos sentimos mal por los corredores que se enfrentan a cambios importantes. La alternativa era cancelar categorías, y eso nos pareció aún menos deseable. Estamos haciendo todo lo posible para implementar estos cambios hoy para que todos podamos vivir una carrera maravillosa mañana”, dijo Jessica Postel en nombre de la Federación Holandesa, KNWU.

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En Francia, que se enfrenta a algunas de las temperaturas más altas de Europa, los ciclistas competirán en la región de Isère, al este del país. No es una de las regiones que experimentan temperaturas de hasta 43°C, pero aún así tendrán que lidiar con un calor de alrededor de 30°C.

El Campeonato Nacional de Francia en Ruta se disputa de jueves a domingo, según informó el presidente de la Federación Francesa de Ciclismo, Michel Callot. L'Equipe sobre las medidas que tomará su organización.

“Hemos tratado de garantizar que haya tantos puntos de agua accesibles como sea posible para evitar la deshidratación. También aumentaremos la comunicación con los espectadores, invitándolos a aprovechar estas instalaciones de refrigeración”, afirmó.

Los ciclistas se beneficiarán de tiendas de campaña adicionales para protegerse del sol, además de sistemas de nebulización y un camión con aire acondicionado en la meta, para que los ciclistas puedan cambiarse cómodamente. También se añadirán zonas de avituallamiento extra a lo largo de los recorridos de todas las carreras.

“A día de hoy no hay ninguna amenaza simplemente porque se espera que el departamento permanezca en alerta naranja y no pase a la zona roja. Por lo tanto, hay menos riesgo de tener medidas generales como las que se ven en otros departamentos”, dijo Callot, antes de agregar que las carreras no se reprogramarán ya que “las condiciones de temperatura siguen siendo manejables”.

En el Reino Unido, donde las carreras se celebrarán en Aberystwyth, Gales, del jueves al domingo, también existen planes similares, aunque las temperaturas locales son actualmente bastante más bajas que las de las zonas más afectadas.

El ciclismo británico dijo ciclismonoticias que la situación será monitoreada durante los próximos días. La federación intentará proporcionar agua adicional e instalaciones médicas, y agregar áreas de sombra en las áreas de salida y llegada de las carreras.