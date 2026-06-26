Las federaciones toman medidas para las carreras de esta semana, entre ellas añadir zonas de sombra, camiones con aire acondicionado para cambiarse e incluso sistemas de aspersores.

La ola de calor que envuelve a Europa ha llegado en el momento equivocado para los ciclistas que participan en los Campeonatos Nacionales de Ruta en todo el continente esta semana, ya que las naciones de Europa occidental y central enfrentan temperaturas récord.

Los países de Europa occidental, incluidos el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos, están viendo temperaturas que alcanzan los 35 °C, mientras que en partes de Francia y España, el calor ha aumentado hasta los 40 °C.

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