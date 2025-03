Peloton no pudo obtener una vista previa de dos subidas clave a medida que surgieron los argumentos sobre el detención de la etapa 7

El encuentro con el Campeonato Mundial de 2025 en Ruanda se encontró con su último aumento en el camino durante el fin de semana, cuando se redujo una prueba clave del curso después de que se canceló la etapa final de la gira du Ruanda.

La cancelación en sí también ha demostrado ser controvertida, con el paro, según los informes, el líder de la carrera Fabien Doubey, quien se llevó la victoria general pero le han entregado una multa y podría enfrentar una acción disciplinaria.

La etapa 7 del Tour du Ruanda estaba programada para obtener una vista previa de algunas de las partes más difíciles del curso de Kigali Worlds, incluido el importante Monte Kigali. Sin embargo, la subida se sacó inicialmente del escenario debido al clima húmedo y el barro en las carreteras pavimentadas recientemente, y luego el escenario se detuvo por completo.

Aunque el Monte Kigali fue eliminado por los organizadores debido al clima, la cancelación de todo el escenario fue más disputada, y los equipos rivales alegan que el eventual ganador del equipo de Ganner Doubey, el equipo de Etalthergies, efectivamente detuvo el escenario cuando otros sintieron que la lluvia aún era segura para montar.

Después de que parte del escenario fue neutralizado, el escenario continuaría con una ruta acortada, pero Doubey y sus compañeros de equipo llegaron al frente del pelotón y disminuyeron la carrera, finalmente detenían el escenario por completo mientras una escapada estaba adelante, lo que significa que el francés ganó la carrera en general.

Sin embargo, la decisión no fue unánime en el pelotón, y provocó críticas de sus rivales, particularmente en el segundo lugar Henok Mulubrhan (Eritrea), que estaba a solo seis segundos de Doubey en la etapa final.

“Se suponía que la etapa de hoy era decisiva”, dijo después de la carrera. “Estaba 100% listo para pelear. Sabía bien estas subidas, por lo que podría contar con un buen resultado. Durante toda la semana, mostré actuaciones consistentes, gané una etapa, estaba en el podio tres veces y subí más alto en la clasificación general cada día. Pero la etapa de hoy fue cancelada debido a la clima. No creo que las condiciones fueron lo suficientemente malas como para cancelar la etapa, pero la decisión se tomó.

Aunque Doubey se llevó la victoria, también se le entregó una multa de 200 chf por su conducta después de discutir con el jurado de la carrera, y L'Equipe informa que podría enfrentar una acción más disciplinaria y una sanción más dura.

No hay prueba de Monte Kigali

El otro consumo de la cancelación de la etapa 7 es que el Peloton no pudo obtener una vista previa de la subida de Monte Kigali y Mur de Kigali por delante del Campeonato Mundial de Ruanda en septiembre.

Mount Kigali aparecerá una vez en la carrera de carreteras masculinas en septiembre como la mayor subida del día, entre los circuitos locales montañosos. Aunque los ascensos cortos y agudos repetidos de la Costa de Kigali y Mur de Kigali pueden resultar más decisivas, el Monte Kigali tiene 5.9 km de largo a 6.8% y lleva el pelotón a más de 1.700 m de altitud.

L'Equipe Informes que los representantes de ASO y Golazo, que están coorganizando el Campeonato Mundial en septiembre, asistieron en Ruanda para el evento de prueba no oficial.

Sin embargo, los corredores, directores y organizadores se fueron sin ver cómo era tomar un pelotón completo sobre la subida.

El camino por el monte Kigali ha sido pavimentado recientemente, pero el terreno sigue siendo susceptible a la lluvia, y fue el barro en el camino que llevó a los organizadores a eliminar la subida de la ruta de la Etapa 7 el domingo.

Septiembre es típicamente un mes más seco que marzo en Kigali, pero la lluvia aún podría afectar la carrera de la carretera masculina si está húmeda nuevamente, al igual que otras condiciones climáticas: las temperaturas que se acercan a 30 grados, a la altitud y las condiciones variables de calidad del aire podrían hacer que la subida sea más difícil.

Esta es parte de la razón por la cual los mundos de Ruanda están siendo promocionados como uno de los campeonatos mundiales más duros de la historia, con la carrera masculina con más de 5.400 m de escalada en 276 km.

El rin Taaramäe de Estonia, que pasa mucho tiempo en Ruanda, identificó el ascenso de Monte Kigali de 6 km en el medio del curso como un factor potencialmente decisivo.

“El Monte Kigali es un momento clave de la carrera, ya que este bastardo es largo y empinado con dos pasos también, el primer promedio de más del 10%, con la última sección más del 15%, algunas secciones más cercanas al 20%. Con solo un ascenso de Mont Kigali en el medio de la carrera, es lo suficientemente largo y empinado como para que un equipo pueda intentar algo aquí “, le dijo My Bike.

La cancelación del escenario del domingo también significó que el pelotón se perdió el Mur de Kigali, que presentará una vez en la carrera masculina. La Costa de Kigali y la Costa de Kimihurura, que cuentan varias veces en toda la ruta, no estuvieron en la gira de este año du Ruanda.

¿Otra preocupación para Ruanda?

La pérdida de una carrera clave de Monte Kigali Dry es la última de una cadena de hipo para el Campeonato Mundial en Ruanda.

Aunque está programado para ser un evento histórico, y la primera vez que los mundos tienen lugar en África, han surgido varias preocupaciones desde que se anunciaron el evento.

Algunas federaciones nacionales ya se han retirado del evento, citando altos costos y, más recientemente, el conflicto en curso en la vecina República Democrática del Congo ha cuestionado la seguridad y la viabilidad del evento.

El Tour du Ruanda siguió adelante sin ningún problema relacionado con el conflicto, pero el Parlamento Europeo ha pedido que los campeones mundiales sean cancelados en medio de informes de la participación de Ruanda en el conflicto.

La UCI ha dicho que no tienen planes alternativos para organizar el Campeonato Mundial, con David Lappartient confirmando que no hay 'Plan B' en una entrevista con My Bike.