El irlandés ayuda al piloto Richard Carapaz a recuperar la clasificación general

El martes por la mañana, Darren Rafferty tuvo que esperar un poco más que sus compañeros de EF Education-EasyPost en el podio de firmas en Ponteareas. Los esfuerzos del campeón irlandés en nombre de su líder Richard Carapaz en la etapa 9 de la Vuelta a España no pasaron desapercibidos y recibió el maillot de la solidaridad, otorgado al gregario más destacado del día.

“Creo que tengo algo de tiempo en televisión, pero todos en el equipo están haciendo un trabajo similar”, dijo Rafferty. Noticias de ciclismo“A principios de semana, no fui tan útil como algunos de mis compañeros de equipo, y ellos me han ayudado cada vez que he estado más débil de lo que me hubiera gustado. Así que a veces te llevas el protagonismo, pero al final es un gran esfuerzo de equipo”.

Puede que Rafferty haya querido restarle importancia a su premio, argumentando que la mayor parte del trabajo de un doméstico nunca queda registrado para la posteridad por las cámaras de televisión, pero el hombre de Tyrone jugó un papel clave en el emocionante ataque que llevó a Carapaz firmemente de nuevo a la contienda por la victoria general al final de una semana inaugural mixta.

El plan delineado en el autobús EF Education-EasyPost antes del inicio era simple en teoría (colocar a los ciclistas en el descanso inicial y luego hacer que Carapaz cruzara), pero en la práctica era mucho más difícil de ejecutar.

Rafferty y James Shaw lograron llegar al camino durante las primeras escaramuzas, y el irlandés luego se retiró para ayudar a Carapaz a lanzar su ofensiva en las laderas del Puerto de El Purche.

“Queríamos intentar tener al menos dos corredores en el grupo y resultó que logré entrar allí”, dijo Rafferty.

“A partir de ahí, se trataba de ser lo más útil posible durante el mayor tiempo posible porque, obviamente, no tengo el nivel para llegar hasta la línea de meta con Richie. Pero traté de hacer todo lo que pude durante las primeras horas, eso fue todo lo que pude hacer”.

La actuación del joven de 21 años en el camino a Granada fue aún más alentadora teniendo en cuenta que, al igual que Carapaz, había sufrido bajo el calor en la primera etapa de montaña hasta Pico Villuercas, donde el mercurio superó los 40 °C.

“Pensé que iba a ser más útil durante más tiempo ese día, pero fue duro y hacía mucho calor”, dijo. “Creo que mucha gente sufrió con esas temperaturas”.

El domingo, la actuación de Rafferty ayudó a Carapaz a ponerse en marcha cuando aún quedaban más de 80 km por recorrer. Aunque el ecuatoriano no pudo ponerse a la altura del ganador del día, Adam Yates (UAE Team Emirates), resistió la persecución del grupo del maillot rojo. Llegó a Granada en segundo lugar de la etapa, a 1:39 de Yates, y avanzó 15 puestos hasta el tercer puesto en la general, a 4:32 del maillot rojo de Ben O'Connor.

Tras un inicio complicado, la Vuelta de Carapaz y EF ha adquirido una nueva dimensión al llegar a su ecuador. También ayuda que una carrera tan incontrolable como esta Vuelta parezca prestarse perfectamente al estilo agresivo preferido de Carapaz. En el Alto de Mougás, en el final de la etapa 10, fue sorprendente que EF fuera el único equipo que tanteó el terreno con una dosis de fuerza.

“Creo que esto funciona a favor de Richard y de nuestro equipo. En general, creo que es una buena situación para nosotros”, dijo Rafferty sobre la situación actual de la Vuelta. “Creo que apostamos todo por Richard, así que ese será el plan todos los días: con suerte, conseguiremos que esté en rojo o lo más cerca posible”.

La segunda semana de la Vuelta también marca un momento decisivo para el neoprofesional Rafferty, que nunca había competido más de una semana seguida. Su currículum como sub-23, que incluye la victoria en el Giro della Valle d'Aosta y el segundo puesto en el Giro Next Gen, indica claramente una aptitud para las carreras por etapas, pero su primera participación en la Vuelta tiene como objetivo aprender más sobre las exigencias de la disciplina. Sin importar la experiencia previa de un ciclista, la segunda semana de un debut en una Gran Vuelta siempre es un viaje hacia lo desconocido.

“No me siento tan mal, pero me alegré de haber descansado el lunes”, dijo Rafferty. “Llegó en un buen momento para mí y para el equipo. Creo que estaba empezando a sentirme un poco mejor, pero a partir de ahora lo voy a tomar día a día y espero poder llegar a Madrid. A partir de ahora, no sé realmente cómo va a ir todo. Espero que cada día pueda seguir avanzando, llegar a la meta y ser lo más útil posible para el equipo”.