“Tal vez en unas pocas generaciones, la gente se olvide del pasado, de Armstrong y estos muchachos”, dice el líder del UAE Team Emirates

Se espera que Tadej Pogačar continúe su dominio de la temporada 2024 en Il Lombardia el sábado y podría ganar una cuarta edición consecutiva del monumento italiano y su victoria número 25 de la temporada.

Su dominio del Campeonato del Mundo y su ataque en los 100 km volvieron a provocar comparaciones con Eddy Merckx. Sin embargo, el dominio del esloveno también ha provocado sospechas y preguntas infundadas, como en el pasado con otros corredores en la era más oscura del deporte.

Mientras hablaban sobre su increíble temporada 2024 y Il Lombardia del sábado el viernes por la tarde, dos equipos de video franceses hicieron preguntas al líder del UAE Team Emirates, uno de ellos en referencia a una respuesta reciente del director del Tour de Francia, Christian Prudhomme.

Periódico regional francés La Dépêche du Midi preguntó Prudhomme: Si un día supieras que él (Pogačar) se está dopando, ¿te sorprenderías, te decepcionarías o te disgustarías?

Prudhomme habría respondido: “Teniendo en cuenta el pasado del ciclismo y su pasado no tan lejano, su pregunta no es ilegítima. No tengo una respuesta”.

Pogačar no entendió del todo la pregunta cuando le hicieron los comentarios de Prudhomme, pero dio una respuesta extensa.

Terminó diciendo: “Siempre hay gente celosa y desconfiada y no hay nada que pueda hacer al respecto”.

Sus pensamientos eran más elaborados.

“El ciclismo es un deporte en el que, en el pasado, la gente hacía todo lo posible por su cuerpo para mejorar, sin saber lo que eso le hacía a la salud, y arriesgaban su vida”, dijo.

“Muchos muchachos que ni siquiera conoces, ni siquiera los ganadores, probablemente ahora estén enfermos o tengan otros problemas de salud o problemas mentales debido a lo que le hicieron a sus cuerpos en los últimos 20 o 30 años.

“En mi honesta opinión, mi humilde opinión. Creo que el ciclismo sufrió mucho durante esos años. No había confianza y dependía de nosotros, los ciclistas, recuperar la confianza. Pero no hay nada que podamos hacer. Simplemente corremos nuestra propia carrera. , y esperamos que la gente empiece a creernos.

“Necesitas tener un ganador y siempre un ganador será el que más ojos se fijen en él porque es un tramposo. Tal vez en unas pocas generaciones, la gente se olvide del pasado, de Armstrong y estos muchachos, que estaban haciendo lo que estaban haciendo. y tal vez sigan adelante.

“Desde mi experiencia personal, creo que el ciclismo es uno de los mejores deportes (…) donde la gente busca estar más saludable y no menos saludable, sólo por el rendimiento.

“Ahora nos damos cuenta de que el ciclismo es un deporte realmente peligroso. Al igual que con un accidente en el corazón, no puedes forzarlo más allá del límite, necesitas mantenerte saludable. Y si quieres arriesgar tu salud durante una carrera de 10 años, es una pérdida de tu vida y puede ser una estupidez.

Respondiendo a otra pregunta sobre las sospechas sobre su dominio, Pogačar hizo una consideración más amplia.

“Se ve dominación en todas partes. Se ve dominación en el mundo de los negocios, se ve dominación en el tenis, en el golf, en la NBA, en el fútbol”, dijo.

“En cualquier otro deporte, ves el dominio de los equipos y de los atletas individuales. Creo que siempre hay dominio durante unos años, un máximo de unos años y luego, en algún momento, aparece un nuevo talento, un nuevo tipo más hambriento, un Equipo nuevo y mejor. Hay un cambio generacional y habrá alguien más dominando. Es así en la vida”.

My Bike informará el comentario de Pogačar sobre Il Lombardia en una historia separada.