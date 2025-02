El programa U23 mantiene abiertas las inscripciones de las mujeres hasta el 28 de febrero, mientras que Valley of Tears da la bienvenida a la Serie Nacional Junior Gravel 8 de marzo

Cuando la explosión comienza a principios de abril para una cuarta edición del Gran Premio de Life Time, esta vez en el New Life Time Sea Otter Classic Gravel, una nueva generación de corredores todoterreno robará parte del centro de atención. Los ciclistas entre las edades de 18 a 22 años no solo pueden evaluar sus talentos contra los campos repletos de estrellas en algunas de las carreras todoterreno más grandes de los EE. UU., Sino que también pueden reclamar dos lugares en el Gran Premio de Life Time para 2026.

El proceso de solicitud inicial se lanzó en diciembre pasado para el Programa de Desarrollo Life Time Grand Prix U23. Esta semana, los organizadores anunciaron cambios importantes, incluido un proceso de selección revisado y una extensión para los registros de mujeres, ahora abiertos hasta el 28 de febrero.

En lugar de anunciar selecciones para mujeres y hombres una semana después, Life Time, los propietarios y operadores de la serie Grand Prix, ahora les darán a los solicitantes “la oportunidad de correr hacia el programa”, utilizando puntos ganados en Sea Otter Gravel y Unbound Grava.

Los participantes del programa U23 deben competir en la carrera de grava clásica Sea Otter de 90 millas el 10 de abril en Monterey, California o Gravel 100 Unbound el 31 de mayo en Emporia, Kansas, luego se realizará una selección final para contendientes en serie en base a los resultados de los resultados de esas dos carreras.

Después de la grava no unida, se seleccionarán 20 hombres y 20 mujeres para el programa U23. Hay una tabla de clasificación separada durante toda la temporada para los concursantes del programa U23, con cuatro aperturas requeridas en las seis carreras en el Gran Premio de Life Time. Los puntos se distribuyen en función de los acabados para hombres y mujeres en cada evento, y los mejores puntos de cuatro de seis eventos resolverán a los líderes al final del calendario, Big Sugar Gravel el 18 de octubre en Arkansas.

Una advertencia para la competencia es que un piloto de menores de 23 años también puede competir por uno de los seis lugares comodines para la serie de este año, lo que significaría un final superior en 200 no unidos en lugar de la carrera de 100 millas. Si él o ella gana y acepta un lugar comodín, entonces ese piloto sería retirado del programa U23 por el resto del año.

Según Life Time, el número de solicitudes aprobadas que se ofrece para los hombres se completaron en la primera fecha límite, el 31 de enero. Las solicitudes siguen abiertas para las mujeres, el sitio web indica: “Debido a que no todos los lugares de las mujeres y que se están llenando, nos vamos. Se abre a las mujeres solo hasta el 28/02/25.

Juniors

¿Qué tal un jinete menor de 18 años? ¿Hay alguna manera para que los adolescentes ganen experiencia en grandes carreras y no esperen otro año? La serie Nacional Junior Gravel National de Ciclismo de EE. UU. Llena ese vacío con su nueva serie.

Cualquier junior entre las edades de 15 a 18 años puede participar en esta nueva serie, que incluye la raza de 60 millas en Sea Otter Classic Gravel en Monterey y la grava no unida en Emporia. Una serie de cinco carreras se lanza pronto, a partir del 8 de marzo en Valley of Tears en Turquía, Texas.

“El registro junior ha sido muy fuerte en la carrera de grava de Valley of Tears, la primera parada en la serie de carreras de grava junior de ciclismo de EE. UU. Para 2025. Estamos dedicados a mantener la inscripción abierta para los juniors hasta el día antes de la carrera”, Christian Race Fairly, carrera Director de Valley of Tears, dijo My Bike.

“Creemos que este evento de 49 millas es una manera perfecta de comenzar la temporada. Valley of Tears Gravel es la forma de nuestra familia de retribuir a la comunidad ciclista de Texas, y especialmente a la comunidad junior de la que todos éramos parte cuando éramos más jóvenes “

La carrera de Texas es principalmente grava a través del vasto terreno que incluye el Parque Estatal Caprock Canyons, la ruta media utilizada por los juniors que comprende la primera mitad del curso largo utilizado por los corredores de élite el mismo día.

SBT GRVL sirve como la cuarta parada de la serie, los juniors que viajan 80 millas, dos vueltas del nuevo curso el 29 de junio. El evento final será en el Campeonato Nacional de Gravel de los Estados Unidos, el 20 de septiembre, en La Crescent, Minnesota.