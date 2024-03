La victoria de Dwars door Vlaanderen coloca a Norteamérica en condiciones de liderar el Tour de Flandes

La imagen permanente del día será la de Wout van Aert sentado tristemente al borde de la carretera, con su maillot Visma-Lease a Bike y sus sueños del Tour de Flandes destrozados. El ganador del Dwars door Vlaanderen, Matteo Jorgenson, y su compañero de equipo lo supieron cuando llegó a la sala de prensa.

En ese momento, aproximadamente una hora después de la meta, aún no se había confirmado el alcance total de las lesiones de Van Aert, pero ya parecía claro que la campaña de Clásicos del belga había llegado a un final abrupto. Poco después, Visma-Lease a Bike confirmó que Van Aert se había roto la clavícula y las costillas cuando se cayó cuando quedaban 67 km.

Jorgenson fue testigo ocular del accidente masivo en el acceso a Kanarieberg, e inmediatamente comprendió que Van Aert no volvería a desempeñar ningún papel en Dwars door Vlaanderen. En el fondo, ya debía haber adivinado que el jefe de su equipo se perdería también el Tour de Flandes y la París-Roubaix.

“No tengo noticias sobre Wout, pero fue una situación de mierda”, dijo Jorgenson mientras los reporteros colocaban sus dictáfonos sobre la mesa frente a él.

“El accidente fue realmente malo. Yo estaba justo detrás de eso. Al final traté de sacar lo mejor de la situación. Sabía que no volvería a correr después de ver el accidente. Pero Tiesj (Benoot) y yo estábamos allí, así que continuamos con el plan”.

En una conferencia de prensa como ésta, normalmente se le pide al ganador que hable con los periodistas sobre su gestión de la final, como un golfista repasando su tarjeta de puntuación y su selección de tiros después de conseguir un Major. Ésta, sin embargo, fue una de esas carreras en las que la historia del ganador sería una nota a pie de página del gran drama del día. Jorgenson lo sabía tan bien como cualquiera en la sala.

El grupo de favoritos, estimó Jorgenson, viajaba a más de 80 km/h cuando se produjo el accidente, aunque se mostró reacio a culpar al error del piloto o al diseño de la pista por el incidente.

El Kanarieberg ha sido eliminado de la ruta del Tour de Flandes este año precisamente debido a los peligros de esta subida a alta velocidad. Sin embargo, el director general de Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel, justificó su inclusión en Dwars door Vlaanderen, considerando que la carrera es “menos nerviosa” que la Ronde.

“Para ser honesto, en Flandes hay muchas carreteras que son peligrosas”, afirmó Jorgenson. “Es sólo parte de la carrera. Es parte del deporte. Vamos rápido y todos luchando por estar en posición. No voy a decir que necesitemos eliminar este camino, porque también hay otros caminos que, en mi opinión, son parte de él.

“Fue un incidente de carrera. Estas carreras tienen puntos claros en los que hay que estar delante. Todos los equipos quieren estar ahí. Se juntaron un par de tipos y bajaron a gran velocidad, no había nada más que eso. No parecía que fuera culpa de nadie en particular. Cuando uno se une a esa velocidad, suceden cosas”.

La gira de Flandes

Para Visma-Lease a Bike, han sucedido demasiadas cosas durante las últimas semanas. “Eventos desafortunados”, fue el eufemismo utilizado por Jorgenson para describir la secuencia de mala suerte que ha acosado y agotado su unidad de Clásicos desde Milán-San Remo.

Christophe Laporte ya fue descartado del Tour de Flandes por enfermedad, mientras que la participación de Dylan van Baarle estaba en duda. Jan Tratnik se estrelló en Gent-Wevelgem y abandonó Dwars en Vlaanderen, mientras que Benoot cayó en el E3 Saxo Classic la semana pasada. Ni siquiera Jorgenson se ha salvado del todo. Se cayó, aunque sin consecuencias, tras quedar quinto en Harelbeke.

“En realidad no fue nada”, dijo el ciclista estadounidense. “Tuvimos unas últimas semanas turbulentas, pero teníamos que aprovecharlas lo mejor posible. Hay que mantener la moral alta. En el autobús esta mañana, atendieron a tres pasajeros con sus heridas, pero hay que mantener la buena vibra, depende de todos nosotros”.

Jorgenson aportó su granito de arena al ambiente de Visma aquí al tomar el control de la carrera y forzar el asunto en Kanarieberg, tal como Van Aert había planeado inicialmente. En el final, se encontró en un grupo delantero de seis con Benoot, y el dúo Visma superó a sus compañeros de fuga. Jorgenson presionó a falta de 7 km para convertirse en el segundo hombre en inscribir tanto París-Niza como Dwars door Vlaanderen en su palmarés después de que Raymond Impanis lograra la hazaña en la década de 1950.

“Me gustan las carreras aquí, eso es seguro”, dijo Jorgenson, quien aseguró su plaza olímpica con su victoria en Waregem. Los caprichos de las reglas de clasificación de USA Cycling significaron que su victoria en París-Niza no había sido suficiente para sellar su boleto.

“Sólo cuentan las carreras WorldTour de un día”, explicó Jorgenson. “Debo decir que también me sorprendió. El lunes después de París-Niza, fui, miré el documento y pensé: “Está bien, todavía no lo logré”. Pero ahora puedo decir que voy, así que es bastante agradable. Como estadounidense, los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo de todos, detrás del Super Bowl, diríamos”.

En este rincón del mundo, por supuesto, el Tour de Flandes pesa más que los Juegos Olímpicos, el Super Bowl, el Derby de Kentucky y casi todo lo demás. Y este domingo, cada movimiento de Van Aert habría atraído más escrutinio que el de Patrick Mahomes y Taylor Swift juntos.

En su ausencia, el estatus de favorito del Campeón del Mundo Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) se ha pulido aún más, pero el liderazgo de Visma-Lease a Bike en la Ronde también está abierto. Jorgenson, por sus actuaciones aquí y a lo largo de la temporada hasta la fecha, era el candidato obvio para encabezar su desafío el domingo, incluso si se mostraba reacio a discutir la idea mientras Van Aert todavía estaba siendo examinado sus lesiones.

“Dejaré que los directores tomen la decisión al respecto”, dijo Jorgenson. “Simplemente vamos a tener que reajustar nuestros planes y reevaluarlos”.

