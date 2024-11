El equipo parece más unido y 'tomando control' después de una semana juntos en el 'Campamento de Noviembre'

El equipo Ineos Grenadiers pasó la semana pasada en Manchester en su llamado 'Campamento de Noviembre', mientras los 30 corredores y alrededor de 90 empleados comenzaron a trabajar para sentar las bases de la temporada 2025 para resolver y superar los problemas y conflictos de 2024.

“Es la única oportunidad que tenemos en la temporada para que todo nuestro equipo esté juntos. Un momento importante para reflexionar, divertirse y reiniciar con un enfoque firme en 2025”, dijo el equipo en las redes sociales.

El equipo publicó fotografías de la noche anual de premios, una visita a los campos de entrenamiento y al estadio del Manchester United, así como discursos clave del personal superior, incluido el director ejecutivo John Allert y el psiquiatra consultor Steve Peeters.

Ineos Grenadiers soportó una dura temporada 2024. A pesar de ser uno de los súper equipos de este deporte y ex múltiples ganadores del Tour de Francia, el equipo ganó solo 14 carreras en 2024. Geraint Thomas luchó para terminar tercero en la general en el Giro de Italia, Filippo Ganna fue segundo en el tiempo olímpico y en el Campeonato Mundial. pruebas y Carlos Rodríguez ganó el Tour de Romandía. Sin embargo, el equipo parece estar en declive a medida que sus grandes rivales, el UAE Team Emirates, Red Bull-Bora-Hansgrohe y Lidl-Trek, se vuelven aún más fuertes.

Después de que Dave Brailsford se alejara para administrar otros aspectos de la cartera deportiva de Ineos y Rod Ellingworth se fuera, Allert y el nuevo director de rendimiento Scott Drawer han sido encargados de revitalizar el equipo. Se vio a Drawer tomando notas en las carreras y recientemente ha revolucionado la estructura de rendimiento del equipo.

“Scott ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de cada elemento del desempeño con su energía y enfoque característicos. Ha elaborado un plan claro y los cambios decisivos necesarios para prepararnos para el éxito en los próximos años”, dijo Allert cuando se implementaron los cambios. confirmado.

“Este es un equipo con un orgulloso legado de éxito y todos estamos decididos a volver al escalón más alto del podio. Nuestra nueva estructura de desempeño y enfoque son clave para construir el próximo capítulo del equipo”.

Ineos Grenadiers inicia el siguiente capítulo en Manchester

Ineos Grenadiers pasó página para empezar el siguiente capítulo en Manchester. Estuvieron presentes todos los nuevos corredores y personal, no los de 2024.

Ethan Hayter y Jhonatan Narváez dejaron Ineos Grenadiers y Luke Rowe se retiró y optó por unirse a Decathlon AG2R La Mondiale como director deportivo en lugar de un puesto similar en Ineos. Axel Laurance, Lucas Hamilton, Bob Jungels, Samuel Watson, Victor Langellotti y Peter Øxenberg han firmado para 2025.

Drawer ha creado transmisiones para centrarse en carreras por etapas, clásicos y futuros talentos, con Thomas, Pidcock, Ganna, Tarling y Rodríguez como corredores destacados en la lista de 30 corredores.

Pidcock estuvo a punto de dejar Ineos Grenadiers, especialmente después de haber sido “desseleccionado” para Il Lombardia por la alta dirección del equipo. Sin embargo, ahora aparece de nuevo en el redil y forma parte de la plantilla de 2025, incluso si mantuvo un perfil bajo en Manchester.

El ex director de carreras Steve Cummings se fue y ciclismonoticias Se entiende que el entrenador Xabier Artetxe también dejará el equipo al final de la temporada, como parte de una importante reestructuración del personal clave.

Kurt Asle Arvesen ha sido anunciado como director deportivo principal. Otros nuevos miembros del personal incluyen al Director Deportivo Leonardo Basso, el nuevo Entrenador Líder de Rendimiento Tom Helleman y el nuevo Jefe de Apoyo al Rendimiento e Innovación Mehdi Kordi, quien trabajó en la pista con equipos de velocidad británicos y holandeses.

El Dr. Billy Fitton se une como jefe de ingeniería y tecnología de British Cycling, reemplazando a Dan Bigham, quien se fue para unirse a Red Bull-Bora-Hansgerohe.

“La forma en que quiero lograr el rendimiento no está particularmente alineada con la forma en que Ineos quería hacerlo”, dijo Bigham al salir.

“Seamos honestos, Ineos no está donde quiere estar, no donde necesita estar y la brecha no es pequeña”.

El jefe de mecánicos Diego Costa también anunció que dejará Ineos Grenadiers, y el mecánico danés Rune Kristensen sugirió a Ekstra Bladet que alrededor de 30 nuevos empleados fueron recibidos en el equipo durante el campamento de Manchester. El sitio web de Ineos Grenadiers indica que el equipo de 2024 tenía una plantilla de alrededor de 85 personas.

El Manchester Camp, al igual que otras reuniones de equipos en invierno, es el único momento en el que se reúne todo el equipo. Durante la temporada, los corredores y el personal se encuentran dispersos por todo el mundo, y especialmente en Europa, ya que tienen como objetivo programas de carreras y campos de entrenamiento dobles o incluso triples.

Los ciclistas y el personal parecían dejar Manchester motivados para la temporada 2025.

“Creo que el equipo está en una buena posición para el año que viene”, dijo Kristensen a Ekstra Bladet.

“No es ningún secreto que este año no ha funcionado al 100 por ciento. Pero creo que nuestra dirección se ha tomado el tiempo para analizar qué debería ser reemplazado en lugar de entrar en pánico a mitad de temporada. Así que ahora lo están controlando”. .

“Hay muchas personas que abandonaron el equipo, pero también es porque no creen que pueda mejorar y puede que no piensen que las cosas nuevas sean buenas. Muchos de ellos todavía hablan de los días del Team Sky.

“Aunque ha sido una mala temporada, en realidad ha habido un buen ambiente y la gente está motivada para hacer un buen trabajo. Contamos con un grupo de gente realmente bueno”.